Saham Mercedes-Benz (MBG.DE); Naik Sedikit saat Perusahaan Menghentikan Sementara Peluncuran Drive Pilot Level 3

Ringkasan;

Mercedes-Benz menghentikan peluncuran Drive Pilot Level 3 karena permintaan pelanggan yang terbatas dan biaya tinggi.

Kondisi ketat Drive Pilot dan kegunaan yang terbatas mencegah adopsi luas dan mengurangi nilai yang dirasakan pembeli.

Perusahaan mengalihkan fokus ke sistem Level 2 yang mampu digunakan di kota, memerlukan perhatian tetapi menawarkan kegunaan yang lebih luas.

Aturan pemantauan pengemudi baru EU mendorong permintaan yang lebih tinggi untuk sistem keselamatan berbasis kamera di kalangan pembuat mobil dan pemasok.

Mercedes-Benz telah mengumumkan penghentian sementara peluncuran sistem mengemudi otomatis Drive Pilot Level 3 di Eropa dan Amerika Serikat, dengan alasan permintaan pelanggan yang terbatas dan biaya pengembangan yang tinggi. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2023 pada model EQS dan S-Class, Drive Pilot menawarkan mengemudi tanpa tangan dan tanpa perlu melihat jalan pada jalan raya tertentu dalam kondisi ketat, termasuk cuaca cerah, jalan yang dipetakan, dan kendaraan di depan.

Keputusan ini mengejutkan beberapa investor, tetapi saham Mercedes-Benz (MBG.DE) mengalami kenaikan moderat setelah pengumuman tersebut. Analis menyarankan bahwa kenaikan kecil saham mencerminkan kepercayaan investor pada pivot strategis perusahaan daripada antusiasme terhadap sistem yang dihentikan.

Biaya tinggi, adopsi rendah mendorong perubahan

Drive Pilot hanya dapat digunakan secara legal di Jerman, California, dan Nevada dan memiliki beberapa keterbatasan operasional. Di AS, sistem ini berfungsi pada kecepatan hingga 40 mph saat siang hari dalam cuaca cerah di jalan bebas hambatan yang dibatasi geografis, sementara di Jerman, sistem ini dapat mencapai 95 km/jam dalam kondisi tertentu, seringkali memerlukan mobil di depan.





Meskipun telah menguji lebih dari delapan juta mil untuk memvalidasi sistem, Mercedes menghadapi pengeluaran R&D yang tinggi untuk fitur yang hanya sedikit pelanggan yang dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Biaya tahun pertama sebesar $2.500 untuk Drive Pilot juga dianggap kurang bernilai oleh banyak calon pembeli. Faktor-faktor ini digabungkan membuat investasi berkelanjutan dalam otonomi Level 3 menjadi kurang layak secara ekonomi bagi perusahaan.

Fokus beralih ke sistem kota Level 2

Mercedes-Benz kini berkonsentrasi pada Level 2 Drive Pilot Assist, yang memerlukan perhatian pengemudi tetapi memungkinkan kegunaan yang lebih luas, termasuk di lingkungan perkotaan. Tidak seperti sistem asli, Level 2 Assist menghilangkan kebutuhan untuk sensor lidar, yang sebelumnya memerlukan perjanjian pasokan dengan Luminar yang kini telah berakhir.

Sistem baru ini tersedia sebagai bagian dari paket tiga tahun seharga $3.950 pada Mercedes CLA 2026, memperluas kemampuan mengemudi otomatis ke jalan-jalan kota sambil mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Para ahli industri mengatakan pivot ini memungkinkan Mercedes untuk memberikan fitur bantuan pengemudi yang praktis dengan biaya lebih rendah, menarik bagi basis pelanggan yang lebih luas.

Perubahan regulasi meningkatkan permintaan teknologi pemantauan

Penghentian sementara peluncuran Level 3 bertepatan dengan pergeseran regulasi di Uni Eropa. Mulai Juli 2026, Peringatan Gangguan Pengemudi Lanjutan EU akan mewajibkan semua kendaraan baru untuk memantau pandangan mata, posisi kepala, dan gangguan pengemudi.

Langkah ini telah menciptakan pasar yang berkembang untuk sistem pemantauan pengemudi berbasis kamera (DMS), menguntungkan produsen peralatan asli dan pemasok.

Mercedes dan rekan-rekannya semakin mengintegrasikan sistem Level 2 yang memenuhi aturan ini, yang juga memberikan hingga 25 poin keselamatan di bawah Program Penilaian Mobil Baru Eropa (Euro NCAP). Studi menunjukkan bahwa 82% pembeli Eropa mempertimbangkan fitur keselamatan canggih seperti itu saat membuat keputusan pembelian, semakin memvalidasi strategi pembuat mobil.

Melihat ke depan

Sementara teknologi tanpa tangan Drive Pilot mewakili pencapaian teknologi, keputusan Mercedes-Benz untuk menghentikan sementara peluncurannya mencerminkan tren industri yang lebih luas: sistem Level 2 yang praktis dan ramah kota saat ini lebih layak daripada otomasi Level 3 berbiaya tinggi dengan penerapan terbatas.

Investor tampak yakin bahwa perusahaan menyeimbangkan inovasi dengan profitabilitas, mendukung pergerakan naik sedikit di saham MBG.DE.

