GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development. GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GUNZ, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai GUNZ (GUN) hari ini? Harga live GUN dalam USD adalah 0.01305 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GUN ke USD saat ini? $ 0.01305 . Berapa kapitalisasi pasar GUNZ? Kapitalisasi pasar GUN adalah $ 16.86M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GUN? Suplai beredar GUN adalah 1.29B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GUN? GUN mencapai harga ATH sebesar 0.11519365257037809 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GUN? GUN mencapai harga ATL 0.008218113434094286 USD . Berapa volume perdagangan GUN? Volume perdagangan 24 jam live GUN adalah $ 336.19K USD .

Perkembangan Industri Penting GUNZ (GUN)

