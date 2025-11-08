Prediksi Harga GUNZ (GUN) (USD)

Dapatkan prediksi harga GUNZ untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GUN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli GUN

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga GUNZ % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01417 $0.01417 $0.01417 +5.27% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga GUNZ untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, GUNZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01417 pada tahun 2025. Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, GUNZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014878 pada tahun 2026. Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GUN pada tahun 2027 adalah $ 0.015622 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GUN pada tahun 2028 adalah $ 0.016403 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GUN pada tahun 2029 adalah $ 0.017223 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GUN pada tahun 2030 adalah $ 0.018084 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga GUNZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.029458. Prediksi Harga GUNZ (GUN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga GUNZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.047984. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01417 0.00%

2026 $ 0.014878 5.00%

2027 $ 0.015622 10.25%

2028 $ 0.016403 15.76%

2029 $ 0.017223 21.55%

2030 $ 0.018084 27.63%

2031 $ 0.018989 34.01%

2032 $ 0.019938 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.020935 47.75%

2034 $ 0.021982 55.13%

2035 $ 0.023081 62.89%

2036 $ 0.024235 71.03%

2037 $ 0.025447 79.59%

2038 $ 0.026719 88.56%

2039 $ 0.028055 97.99%

2040 $ 0.029458 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga GUNZ Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01417 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.014171 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.014183 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.014228 0.41% Prediksi Harga GUNZ (GUN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GUN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01417 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga GUNZ (GUN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GUN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014171 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga GUNZ (GUN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GUN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014183 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga GUNZ (GUN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GUN adalah $0.014228 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga GUNZ Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01417$ 0.01417 $ 0.01417 Perubahan Harga (24 Jam) +5.27% Kap. Pasar $ 18.33M$ 18.33M $ 18.33M Suplai Peredaran 1.29B 1.29B 1.29B Volume (24 Jam) $ 634.18K$ 634.18K $ 634.18K Volume (24 Jam) -- Harga GUN terbaru adalah $ 0.01417. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.27%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 634.18K. Selanjutnya, suplai beredar GUN adalah 1.29B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.33M. Lihat Harga GUN Live

Cara Membeli GUNZ (GUN) Mencoba untuk membeli GUN? Anda sekarang dapat membeli GUN melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli GUNZ dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli GUN Sekarang

Harga Lampau GUNZ Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live GUNZ, harga GUNZ saat ini adalah 0.01419USD. Suplai GUNZ(GUN) yang beredar adalah 0.00 GUN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18.33M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.00051 $ 0.01519 $ 0.0129

7 Hari -0.13% $ -0.002209 $ 0.01684 $ 0.01207

30 Days -0.47% $ -0.012849 $ 0.02811 $ 0.01107 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, GUNZ telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.00051 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, GUNZ trading pada harga tertinggi $0.01684 dan terendah $0.01207 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.13% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GUN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, GUNZ telah mengalami perubahan -0.47% , mencerminkan sekitar $-0.012849 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GUN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga GUNZ lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GUN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga GUNZ (GUN )? Modul Prediksi Harga GUNZ adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GUN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap GUNZ pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GUN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga GUNZ. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GUN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GUN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan GUNZ.

Mengapa Prediksi Harga GUN Penting?

Prediksi Harga GUN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GUN sekarang? Menurut prediksi Anda, GUN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GUN bulan depan? Menurut alat prediksi harga GUNZ (GUN), prakiraan harga GUN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GUN pada tahun 2026? Harga 1 GUNZ (GUN) hari ini adalah $0.01417 . Menurut modul prediksi di atas, GUN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GUN pada tahun 2027? GUNZ (GUN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GUN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GUN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GUNZ (GUN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GUN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GUNZ (GUN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GUN pada tahun 2030? Harga 1 GUNZ (GUN) hari ini adalah $0.01417 . Menurut modul prediksi di atas, GUN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GUN untuk tahun 2040? GUNZ (GUN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GUN pada tahun 2040. Daftar Sekarang