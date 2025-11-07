BursaDEX+
Harga live Gitcoin hari ini adalah 0.1734 USD. Lacak informasi harga aktual GTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GTC

Info Harga GTC

Penjelasan GTC

Situs Web Resmi GTC

Tokenomi GTC

Prakiraan Harga GTC

Riwayat GTC

Panduan Membeli GTC

Konverter GTC ke Mata Uang Fiat

Spot GTC

Futures USDT-M GTC

Logo Gitcoin

Harga Gitcoin(GTC)

Harga Live 1 GTC ke USD:

$0.1734
+2.42%1D
USD
Grafik Harga Live Gitcoin (GTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:46:07 (UTC+8)

Informasi Harga Gitcoin (GTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1647
Low 24 Jam
$ 0.1757
High 24 Jam

$ 0.1647
$ 0.1757
$ 29.033902808657192
$ 0.11920151348012702
-0.18%

+2.42%

-3.46%

-3.46%

Harga aktual Gitcoin (GTC) adalah $ 0.1734. Selama 24 jam terakhir, GTC diperdagangkan antara low $ 0.1647 dan high $ 0.1757, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGTC adalah $ 29.033902808657192, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.11920151348012702.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GTC telah berubah sebesar -0.18% selama 1 jam terakhir, +2.42% selama 24 jam, dan -3.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gitcoin (GTC)

No.890

$ 16.71M
$ 199.11K
$ 17.34M
96.38M
100,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar Gitcoin saat ini adalah $ 16.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 199.11K. Suplai beredar GTC adalah 96.38M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.34M.

Riwayat Harga Gitcoin (GTC) USD

Pantau perubahan harga Gitcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004097+2.42%
30 Days$ -0.1017-36.97%
60 Hari$ -0.1797-50.90%
90 Hari$ -0.122-41.30%
Perubahan Harga Gitcoin Hari Ini

Hari ini, GTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004097 (+2.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gitcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1017 (-36.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gitcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GTC terlihat mengalami perubahan $ -0.1797 (-50.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gitcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.122 (-41.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gitcoin (GTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gitcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gitcoin (USD)

Berapa nilai Gitcoin (GTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gitcoin (GTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gitcoin.

Cek prediksi harga Gitcoin sekarang!

Tokenomi Gitcoin (GTC)

Memahami tokenomi Gitcoin (GTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GTC sekarang!

Cara membeli Gitcoin (GTC)

Ingin mengetahui cara membeli Gitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GTC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Gitcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Gitcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gitcoin

Berapa nilai Gitcoin (GTC) hari ini?
Harga live GTC dalam USD adalah 0.1734 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GTC ke USD saat ini?
Harga GTC ke USD saat ini adalah $ 0.1734. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gitcoin?
Kapitalisasi pasar GTC adalah $ 16.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GTC?
Suplai beredar GTC adalah 96.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GTC?
GTC mencapai harga ATH sebesar 29.033902808657192 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GTC?
GTC mencapai harga ATL 0.11920151348012702 USD.
Berapa volume perdagangan GTC?
Volume perdagangan 24 jam live GTC adalah $ 199.11K USD.
Akankah harga GTC naik lebih tinggi tahun ini?
GTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Gitcoin (GTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

