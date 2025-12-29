Zcash meroket 17%, mengalahkan Solana di bidang INI – Apa yang terjadi selanjutnya?

Zcash mencatat reli Santa sebesar 30% meskipun struktur sideways Bitcoin dan membalikkan minat spekulatif Solana.

Khususnya, pada tanggal 27 Desember, ZEC melonjak 17% menjadi $515, menandai pemulihan bulanan sebesar 43% dan menghapus setengah dari kerugian Q4-nya.

Di pasar Futures, Zcash [ZEC] secara efektif melampaui SOL dalam volume perpetual global, menunjukkan bahwa lebih banyak orang berspekulasi pada ZEC daripada SOL.

Sumber: Laevitas

Selama 24 jam terakhir, volume perp global ZEC mencapai $2,9 miliar, sekitar 7% pangsa pasar total, menempatkannya di peringkat ketiga, di belakang Ethereum [ETH] dan Bitcoin [BTC]. SOL berada di peringkat keempat dengan $2,65 miliar.

Namun, dominasi ZEC meluas melampaui spekulasi di pasar perps.

Privasi membalikkan narasi memecoin

Menurut data Artemis, meta privasi muncul sebagai narasi berkinerja terbaik di tahun 2025, didominasi oleh ZEC, Monero [XMR], dan lainnya. Secara kolektif, narasi privasi menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata lebih dari 250%.

Sumber: Artemis

Sebaliknya, memecoin, yang terutama didominasi oleh rantai Solana, berada di peringkat kesembilan dengan kerugian tahunan rata-rata sebesar 62%. Dengan kata lain, ini adalah kelesuan memecoin yang brutal yang juga membebani kinerja SOL.

Di luar kinerja harga, Zcash juga menunjukkan penggunaan yang stabil. Pada akhir 2025, jumlah total pasokan ZEC yang dilindungi telah melonjak menjadi 5 juta ZEC, hampir dua kali lipat selama beberapa bulan terakhir.

Sumber: CoinMetrics

Menanggapi pertumbuhan eksplosif dalam shield ZEC, analis Peter Costi mengatakan,

Costi menyebut reli harga ZEC sebagai 'efek urutan kedua' dari meningkatnya minat dalam transaksi 'shield' pribadi.

Apa yang selanjutnya untuk ZEC?

Meskipun demikian, ada juga akumulasi yang cukup besar selama tujuh hari terakhir, seperti yang diilustrasikan oleh arus keluar exchange secara keseluruhan (lebih banyak ZEC meninggalkan exchange daripada masuk, merah).

Sumber: Coinglass

Pada target pemulihan, di atas $600 atau $750 bisa menjadi kemungkinan jika momentum berlanjut. Kenaikan Desember baru-baru ini telah secara efektif merebut kembali Moving Average 50 hari, menunjukkan kecenderungan bullish.

Namun, penurunan lain di bawah support jangka pendek $450 dapat menggagalkan pemulihan.

Sumber:Sumber: ZEC/USDT, TradingView

Pemikiran Akhir

ZEC telah mendominasi narasi privasi di tahun 2025, mengungguli SOL dalam pengembalian investor dan minat spekulatif.

ZEC dapat naik lebih tinggi di atas $600 setelah merebut kembali level support dinamis kunci.