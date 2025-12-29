BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Zcash melonjak 17%, mengungguli Solana di aspek INI – Apa yang terjadi sekarang? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jurnalis Diposting: 29 Desember 2025 Zcash mempostingPostingan Zcash melonjak 17%, mengungguli Solana di aspek INI – Apa yang terjadi sekarang? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jurnalis Diposting: 29 Desember 2025 Zcash memposting

Zcash meroket 17%, mengalahkan Solana di bidang INI – Apa yang terjadi selanjutnya?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 10:03
Nowchain
NOW$0.00077-15.38%
Zcash
ZEC$435.94+4.01%
Solana
SOL$144.05-1.38%
Moonveil
MORE$0.002388-3.00%

Jurnalis

Diposting: 29 Desember 2025

Zcash mencatat reli Santa sebesar 30% meskipun struktur sideways Bitcoin dan membalikkan minat spekulatif Solana.

Khususnya, pada tanggal 27 Desember, ZEC melonjak 17% menjadi $515, menandai pemulihan bulanan sebesar 43% dan menghapus setengah dari kerugian Q4-nya.  

Di pasar Futures, Zcash [ZEC] secara efektif melampaui SOL dalam volume perpetual global, menunjukkan bahwa lebih banyak orang berspekulasi pada ZEC daripada SOL. 

Sumber: Laevitas

Selama 24 jam terakhir, volume perp global ZEC mencapai $2,9 miliar, sekitar 7% pangsa pasar total, menempatkannya di peringkat ketiga, di belakang Ethereum [ETH] dan Bitcoin [BTC]. SOL berada di peringkat keempat dengan $2,65 miliar. 

Namun, dominasi ZEC meluas melampaui spekulasi di pasar perps. 

Privasi membalikkan narasi memecoin

Menurut data Artemis, meta privasi muncul sebagai narasi berkinerja terbaik di tahun 2025, didominasi oleh ZEC, Monero [XMR], dan lainnya. Secara kolektif, narasi privasi menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata lebih dari 250%. 

Sumber: Artemis

Sebaliknya, memecoin, yang terutama didominasi oleh rantai Solana, berada di peringkat kesembilan dengan kerugian tahunan rata-rata sebesar 62%. Dengan kata lain, ini adalah kelesuan memecoin yang brutal yang juga membebani kinerja SOL. 

Di luar kinerja harga, Zcash juga menunjukkan penggunaan yang stabil. Pada akhir 2025, jumlah total pasokan ZEC yang dilindungi telah melonjak menjadi 5 juta ZEC, hampir dua kali lipat selama beberapa bulan terakhir. 

Sumber: CoinMetrics

Menanggapi pertumbuhan eksplosif dalam shield ZEC, analis Peter Costi mengatakan

Costi menyebut reli harga ZEC sebagai 'efek urutan kedua' dari meningkatnya minat dalam transaksi 'shield' pribadi. 

Apa yang selanjutnya untuk ZEC?

Meskipun demikian, ada juga akumulasi yang cukup besar selama tujuh hari terakhir, seperti yang diilustrasikan oleh arus keluar exchange secara keseluruhan (lebih banyak ZEC meninggalkan exchange daripada masuk, merah). 

Sumber: Coinglass

Pada target pemulihan, di atas $600 atau $750 bisa menjadi kemungkinan jika momentum berlanjut. Kenaikan Desember baru-baru ini telah secara efektif merebut kembali Moving Average 50 hari, menunjukkan kecenderungan bullish.

Namun, penurunan lain di bawah support jangka pendek $450 dapat menggagalkan pemulihan. 

Sumber:Sumber: ZEC/USDT, TradingView 

Pemikiran Akhir

  • ZEC telah mendominasi narasi privasi di tahun 2025, mengungguli SOL dalam pengembalian investor dan minat spekulatif. 
  • ZEC dapat naik lebih tinggi di atas $600 setelah merebut kembali level support dinamis kunci. 
Selanjutnya: Menguraikan penurunan 13% Aave di tengah konflik tata kelola yang sedang berlangsung

Sumber: https://ambcrypto.com/zcash-blasts-17-blasting-solana-on-this-front-what-happens-now/

Peluang Pasar
Logo Nowchain
Harga Nowchain(NOW)
$0.00077
$0.00077$0.00077
-16.30%
USD
Grafik Harga Live Nowchain (NOW)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams telah membantah bahwa dia melakukan rug pull pada NYC Token, yang anjlok 80% pada hari peluncuran. The post Eric Adams Denies Rug Pull Claims Over NYC Token
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 21:42