Harga REWARDS ON PROJECT Hari Ini

Harga live REWARDS ON PROJECT (RWD) hari ini adalah $ 0.0000000000000000000000033, dengan perubahan 32.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RWD ke USD saat ini adalah $ 0.0000000000000000000000033 per RWD.

REWARDS ON PROJECT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- RWD. Selama 24 jam terakhir, RWD diperdagangkan antara $ 0.0000000000000000000000017 (low) dan $ 0.0000000000000000000002 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, RWD bergerak +32.00% dalam satu jam terakhir dan -100.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 479.54.

Informasi Pasar REWARDS ON PROJECT (RWD)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 479.54$ 479.54 $ 479.54 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 330.00M$ 330.00M $ 330.00M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar REWARDS ON PROJECT saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 479.54. Suplai beredar RWD adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000000000000000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 330.00M.