Harga TronBank Hari Ini

Harga live TronBank (TBK) hari ini adalah $ 0.6044, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TBK ke USD saat ini adalah $ 0.6044 per TBK.

TronBank saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TBK. Selama 24 jam terakhir, TBK diperdagangkan antara $ 0.6007 (low) dan $ 0.689 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TBK bergerak -0.61% dalam satu jam terakhir dan -59.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 985.95.

Informasi Pasar TronBank (TBK)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 985.95$ 985.95 $ 985.95 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 604.40M$ 604.40M $ 604.40M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik TRX

Kapitalisasi Pasar TronBank saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 985.95. Suplai beredar TBK adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 604.40M.