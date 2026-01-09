Harga AIFin Hari Ini

Harga live AIFin (AIF) hari ini adalah $ 0.0000001871, dengan perubahan 3.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIF ke USD saat ini adalah $ 0.0000001871 per AIF.

AIFin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AIF. Selama 24 jam terakhir, AIF diperdagangkan antara $ 0.0000001005 (low) dan $ 0.0000007038 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AIF bergerak -24.38% dalam satu jam terakhir dan -98.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 666.79K.

Informasi Pasar AIFin (AIF)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 666.79K$ 666.79K $ 666.79K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 187,100,000.00T$ 187,100,000.00T $ 187,100,000.00T Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000,000,000,001,000,000,000 1,000,000,000,000,000,001,000,000,000 1,000,000,000,000,000,001,000,000,000 Blockchain Publik ARB

Kapitalisasi Pasar AIFin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 666.79K. Suplai beredar AIF adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000000000001000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 187,100,000.00T.