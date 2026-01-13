Harga The9bit Hari Ini

Harga live The9bit (9BIT) hari ini adalah $ 0.01478, dengan perubahan 1.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 9BIT ke USD saat ini adalah $ 0.01478 per 9BIT.

The9bit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 9BIT. Selama 24 jam terakhir, 9BIT diperdagangkan antara $ 0.014614 (low) dan $ 0.016092 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 9BIT bergerak -0.27% dalam satu jam terakhir dan +79.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 8.85M.

Informasi Pasar The9bit (9BIT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 147.80M$ 147.80M $ 147.80M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar The9bit saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.85M. Suplai beredar 9BIT adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 147.80M.