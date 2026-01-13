Tokenomi The9bit (9BIT)

Telusuri wawasan utama tentang The9bit (9BIT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga The9bit (9BIT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk The9bit (9BIT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 100.70M
$ 100.70M$ 100.70M
All-Time High:
$ 0.016092
$ 0.016092$ 0.016092
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.01007
$ 0.01007$ 0.01007

Informasi The9bit (9BIT)

the9bit adalah ekosistem game dan hadiah sosial generasi berikutnya yang menggabungkan perdagangan game Web2 dengan ekonomi tokenisasi Web3. Platform ini mengintegrasikan distribusi game, interaksi komunitas, dan penambangan hadiah token dalam satu antarmuka — menghubungkan jutaan gamer arus utama dengan penciptaan nilai berbasis blockchain.

Situs Web Resmi:
https://the9bit.com
Whitepaper:
https://the9bit.gitbook.io/the9bit
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/HmMubgKx91Tpq3jmfcKQwsv5HrErqnCTTRJMB6afFR2u

Tokenomi The9bit (9BIT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi The9bit (9BIT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 9BIT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 9BIT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 9BIT, jelajahi harga live token 9BIT!

Cara Membeli 9BIT

Tertarik untuk menambahkan The9bit (9BIT) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli 9BIT, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga The9bit (9BIT)

Menganalisis riwayat harga 9BIT membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga 9BIT

Ingin mengetahui arah 9BIT? Halaman prediksi harga 9BIT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

