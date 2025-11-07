Apa yang dimaksud dengan INIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles. Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

INIT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi INIT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa INIT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang INIT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli INIT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga INIT (USD)

Berapa nilai INIT (INIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda INIT (INIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk INIT.

Cek prediksi harga INIT sekarang!

Tokenomi INIT (INIT)

Memahami tokenomi INIT (INIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INIT sekarang!

Cara membeli INIT (INIT)

Ingin mengetahui cara membeli INIT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli INIT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INIT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya INIT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai INIT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai INIT (INIT) hari ini? Harga live INIT dalam USD adalah 0.1181 USD . Berapa harga INIT ke USD saat ini? $ 0.1181 . Berapa kapitalisasi pasar INIT? Kapitalisasi pasar INIT adalah $ 20.47M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar INIT? Suplai beredar INIT adalah 173.34M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) INIT? INIT mencapai harga ATH sebesar 1.441874884763229 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) INIT? INIT mencapai harga ATL 0.08092074060398502 USD . Berapa volume perdagangan INIT? Volume perdagangan 24 jam live INIT adalah $ 1.40M USD .

