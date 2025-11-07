BursaDEX+
Harga live Calamari Network hari ini adalah 0.00031929 USD. Lacak informasi harga aktual KMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Calamari Network

Harga Calamari Network(KMA)

Harga Live 1 KMA ke USD:

$0.00031934
$0.00031934$0.00031934
+1.83%1D
USD
Grafik Harga Live Calamari Network (KMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:57 (UTC+8)

Informasi Harga Calamari Network (KMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00030833
$ 0.00030833$ 0.00030833
Low 24 Jam
$ 0.00033165
$ 0.00033165$ 0.00033165
High 24 Jam

$ 0.00030833
$ 0.00030833$ 0.00030833

$ 0.00033165
$ 0.00033165$ 0.00033165

$ 0.07041330464885065
$ 0.07041330464885065$ 0.07041330464885065

$ 0.000055085950683925
$ 0.000055085950683925$ 0.000055085950683925

-0.71%

+1.83%

-4.84%

-4.84%

Harga aktual Calamari Network (KMA) adalah $ 0.00031929. Selama 24 jam terakhir, KMA diperdagangkan antara low $ 0.00030833 dan high $ 0.00033165, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKMA adalah $ 0.07041330464885065, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000055085950683925.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KMA telah berubah sebesar -0.71% selama 1 jam terakhir, +1.83% selama 24 jam, dan -4.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Calamari Network (KMA)

No.7112

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 91.36K
$ 91.36K$ 91.36K

$ 416.68K
$ 416.68K$ 416.68K

0.00
0.00 0.00

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

0.00%

NONE

Kapitalisasi Pasar Calamari Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.36K. Suplai beredar KMA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1305017293.19. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 416.68K.

Riwayat Harga Calamari Network (KMA) USD

Pantau perubahan harga Calamari Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000057389+1.83%
30 Days$ -0.00001204-3.64%
60 Hari$ +0.00001113+3.61%
90 Hari$ -0.00007773-19.58%
Perubahan Harga Calamari Network Hari Ini

Hari ini, KMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000057389 (+1.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Calamari Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001204 (-3.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Calamari Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KMA terlihat mengalami perubahan $ +0.00001113 (+3.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Calamari Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00007773 (-19.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Calamari Network (KMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Calamari Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Calamari Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Calamari Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Calamari Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Calamari Network (USD)

Berapa nilai Calamari Network (KMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Calamari Network (KMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Calamari Network.

Cek prediksi harga Calamari Network sekarang!

Tokenomi Calamari Network (KMA)

Memahami tokenomi Calamari Network (KMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KMA sekarang!

Cara membeli Calamari Network (KMA)

Ingin mengetahui cara membeli Calamari Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Calamari Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KMA ke Mata Uang Lokal

1 Calamari Network(KMA) ke VND
8.40211635
1 Calamari Network(KMA) ke AUD
A$0.0004917066
1 Calamari Network(KMA) ke GBP
0.0002426604
1 Calamari Network(KMA) ke EUR
0.0002745894
1 Calamari Network(KMA) ke USD
$0.00031929
1 Calamari Network(KMA) ke MYR
RM0.0013314393
1 Calamari Network(KMA) ke TRY
0.013474038
1 Calamari Network(KMA) ke JPY
¥0.04885137
1 Calamari Network(KMA) ke ARS
ARS$0.4634079273
1 Calamari Network(KMA) ke RUB
0.0259423125
1 Calamari Network(KMA) ke INR
0.0283114443
1 Calamari Network(KMA) ke IDR
Rp5.3214978714
1 Calamari Network(KMA) ke PHP
0.0188444958
1 Calamari Network(KMA) ke EGP
￡E.0.0150992241
1 Calamari Network(KMA) ke BRL
R$0.0017082015
1 Calamari Network(KMA) ke CAD
C$0.0004501989
1 Calamari Network(KMA) ke BDT
0.0389565729
1 Calamari Network(KMA) ke NGN
0.4594072236
1 Calamari Network(KMA) ke COP
$1.2233308989
1 Calamari Network(KMA) ke ZAR
R.0.0055460673
1 Calamari Network(KMA) ke UAH
0.0134293374
1 Calamari Network(KMA) ke TZS
T.Sh.0.78449553
1 Calamari Network(KMA) ke VES
Bs0.07247883
1 Calamari Network(KMA) ke CLP
$0.30109047
1 Calamari Network(KMA) ke PKR
Rs0.0902441256
1 Calamari Network(KMA) ke KZT
0.1679561187
1 Calamari Network(KMA) ke THB
฿0.0103386102
1 Calamari Network(KMA) ke TWD
NT$0.0098916042
1 Calamari Network(KMA) ke AED
د.إ0.0011717943
1 Calamari Network(KMA) ke CHF
Fr0.000255432
1 Calamari Network(KMA) ke HKD
HK$0.0024808833
1 Calamari Network(KMA) ke AMD
֏0.122096496
1 Calamari Network(KMA) ke MAD
.د.م0.002969397
1 Calamari Network(KMA) ke MXN
$0.0059324082
1 Calamari Network(KMA) ke SAR
ريال0.0011973375
1 Calamari Network(KMA) ke ETB
Br0.0491355381
1 Calamari Network(KMA) ke KES
KSh0.0412331106
1 Calamari Network(KMA) ke JOD
د.أ0.00022637661
1 Calamari Network(KMA) ke PLN
0.0011749872
1 Calamari Network(KMA) ke RON
лв0.001404876
1 Calamari Network(KMA) ke SEK
kr0.0030556053
1 Calamari Network(KMA) ke BGN
лв0.0005396001
1 Calamari Network(KMA) ke HUF
Ft0.1068919062
1 Calamari Network(KMA) ke CZK
0.0067338261
1 Calamari Network(KMA) ke KWD
د.ك0.00009770274
1 Calamari Network(KMA) ke ILS
0.0010440783
1 Calamari Network(KMA) ke BOB
Bs0.002203101
1 Calamari Network(KMA) ke AZN
0.000542793
1 Calamari Network(KMA) ke TJS
SM0.0029438538
1 Calamari Network(KMA) ke GEL
0.0008652759
1 Calamari Network(KMA) ke AOA
Kz0.2926580211
1 Calamari Network(KMA) ke BHD
.د.ب0.00012037233
1 Calamari Network(KMA) ke BMD
$0.00031929
1 Calamari Network(KMA) ke DKK
kr0.0020658063
1 Calamari Network(KMA) ke HNL
L0.0084100986
1 Calamari Network(KMA) ke MUR
0.0146681826
1 Calamari Network(KMA) ke NAD
$0.0055460673
1 Calamari Network(KMA) ke NOK
kr0.0032535651
1 Calamari Network(KMA) ke NZD
$0.0005651433
1 Calamari Network(KMA) ke PAB
B/.0.00031929
1 Calamari Network(KMA) ke PGK
K0.001341018
1 Calamari Network(KMA) ke QAR
ر.ق0.0011622156
1 Calamari Network(KMA) ke RSD
дин.0.0324302853
1 Calamari Network(KMA) ke UZS
soʻm3.8468665851
1 Calamari Network(KMA) ke ALL
L0.0267724665
1 Calamari Network(KMA) ke ANG
ƒ0.0005715291
1 Calamari Network(KMA) ke AWG
ƒ0.000574722
1 Calamari Network(KMA) ke BBD
$0.00063858
1 Calamari Network(KMA) ke BAM
KM0.0005396001
1 Calamari Network(KMA) ke BIF
Fr0.94158621
1 Calamari Network(KMA) ke BND
$0.000415077
1 Calamari Network(KMA) ke BSD
$0.00031929
1 Calamari Network(KMA) ke JMD
$0.0511981515
1 Calamari Network(KMA) ke KHR
1.2822877974
1 Calamari Network(KMA) ke KMF
Fr0.1341018
1 Calamari Network(KMA) ke LAK
6.9410868177
1 Calamari Network(KMA) ke LKR
රු0.0973419423
1 Calamari Network(KMA) ke MDL
L0.00542793
1 Calamari Network(KMA) ke MGA
Ar1.438241805
1 Calamari Network(KMA) ke MOP
P0.00255432
1 Calamari Network(KMA) ke MVR
0.004917066
1 Calamari Network(KMA) ke MWK
MK0.5543225619
1 Calamari Network(KMA) ke MZN
MT0.0204185955
1 Calamari Network(KMA) ke NPR
रु0.045243393
1 Calamari Network(KMA) ke PYG
2.26440468
1 Calamari Network(KMA) ke RWF
Fr0.46328979
1 Calamari Network(KMA) ke SBD
$0.0026277567
1 Calamari Network(KMA) ke SCR
0.00447006
1 Calamari Network(KMA) ke SRD
$0.012292665
1 Calamari Network(KMA) ke SVC
$0.0027905946
1 Calamari Network(KMA) ke SZL
L0.0055428744
1 Calamari Network(KMA) ke TMT
m0.001117515
1 Calamari Network(KMA) ke TND
د.ت0.00094477911
1 Calamari Network(KMA) ke TTD
$0.0021615933
1 Calamari Network(KMA) ke UGX
Sh1.11623784
1 Calamari Network(KMA) ke XAF
Fr0.18135672
1 Calamari Network(KMA) ke XCD
$0.000862083
1 Calamari Network(KMA) ke XOF
Fr0.18135672
1 Calamari Network(KMA) ke XPF
Fr0.03288687
1 Calamari Network(KMA) ke BWP
P0.0042944505
1 Calamari Network(KMA) ke BZD
$0.0006417729
1 Calamari Network(KMA) ke CVE
$0.0306007536
1 Calamari Network(KMA) ke DJF
Fr0.05651433
1 Calamari Network(KMA) ke DOP
$0.0205335399
1 Calamari Network(KMA) ke DZD
د.ج0.0416609592
1 Calamari Network(KMA) ke FJD
$0.0007279812
1 Calamari Network(KMA) ke GNF
Fr2.77622655
1 Calamari Network(KMA) ke GTQ
Q0.0024457614
1 Calamari Network(KMA) ke GYD
$0.0667826964
1 Calamari Network(KMA) ke ISK
kr0.04023054

Sumber Daya Calamari Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Calamari Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Calamari Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Calamari Network

Berapa nilai Calamari Network (KMA) hari ini?
Harga live KMA dalam USD adalah 0.00031929 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KMA ke USD saat ini?
Harga KMA ke USD saat ini adalah $ 0.00031929. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Calamari Network?
Kapitalisasi pasar KMA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KMA?
Suplai beredar KMA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KMA?
KMA mencapai harga ATH sebesar 0.07041330464885065 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KMA?
KMA mencapai harga ATL 0.000055085950683925 USD.
Berapa volume perdagangan KMA?
Volume perdagangan 24 jam live KMA adalah $ 91.36K USD.
Akankah harga KMA naik lebih tinggi tahun ini?
KMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Calamari Network (KMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

