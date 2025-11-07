Apa yang dimaksud dengan Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Calamari Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Calamari Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Calamari Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Calamari Network (USD)

Berapa nilai Calamari Network (KMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Calamari Network (KMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Calamari Network.

Cek prediksi harga Calamari Network sekarang!

Tokenomi Calamari Network (KMA)

Memahami tokenomi Calamari Network (KMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KMA sekarang!

Cara membeli Calamari Network (KMA)

Ingin mengetahui cara membeli Calamari Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Calamari Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KMA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Calamari Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Calamari Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Calamari Network Berapa nilai Calamari Network (KMA) hari ini? Harga live KMA dalam USD adalah 0.00031929 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KMA ke USD saat ini? $ 0.00031929 . Cobalah Harga KMA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Calamari Network? Kapitalisasi pasar KMA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KMA? Suplai beredar KMA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KMA? KMA mencapai harga ATH sebesar 0.07041330464885065 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KMA? KMA mencapai harga ATL 0.000055085950683925 USD . Berapa volume perdagangan KMA? Volume perdagangan 24 jam live KMA adalah $ 91.36K USD . Akankah harga KMA naik lebih tinggi tahun ini? KMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Calamari Network (KMA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi