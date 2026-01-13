Harga JGGL Hari Ini

Harga live JGGL (JGGL) hari ini adalah $ 1.0821, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JGGL ke USD saat ini adalah $ 1.0821 per JGGL.

JGGL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- JGGL. Selama 24 jam terakhir, JGGL diperdagangkan antara $ 1.0362 (low) dan $ 1.1033 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, JGGL bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan -2.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.93M.

Informasi Pasar JGGL (JGGL)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.08B$ 1.08B $ 1.08B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar JGGL saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.93M. Suplai beredar JGGL adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.08B.