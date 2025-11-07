BursaDEX+
Harga live Coin98 hari ini adalah 0.03168 USD. Lacak informasi harga aktual C98 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga C98 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang C98

Info Harga C98

Penjelasan C98

Whitepaper C98

Situs Web Resmi C98

Tokenomi C98

Prakiraan Harga C98

Riwayat C98

Panduan Membeli C98

Konverter C98 ke Mata Uang Fiat

Spot C98

Futures USDT-M C98

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Coin98

Harga Coin98(C98)

Harga Live 1 C98 ke USD:

$0.03165
$0.03165
+2.89%1D
USD
Grafik Harga Live Coin98 (C98)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:18 (UTC+8)

Informasi Harga Coin98 (C98) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03041
$ 0.03041
Low 24 Jam
$ 0.03289
$ 0.03289
High 24 Jam

$ 0.03041
$ 0.03041

$ 0.03289
$ 0.03289

$ 6.41624891
$ 6.41624891

$ 0.01967551717346134
$ 0.01967551717346134

-1.04%

+2.89%

-5.47%

-5.47%

Harga aktual Coin98 (C98) adalah $ 0.03168. Selama 24 jam terakhir, C98 diperdagangkan antara low $ 0.03041 dan high $ 0.03289, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highC98 adalah $ 6.41624891, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01967551717346134.

Dalam hal kinerja jangka pendek, C98 telah berubah sebesar -1.04% selama 1 jam terakhir, +2.89% selama 24 jam, dan -5.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Coin98 (C98)

No.630

$ 31.68M
$ 31.68M

$ 290.75K
$ 290.75K

$ 31.68M
$ 31.68M

1000.00M
1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Kapitalisasi Pasar Coin98 saat ini adalah $ 31.68M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 290.75K. Suplai beredar C98 adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.68M.

Riwayat Harga Coin98 (C98) USD

Pantau perubahan harga Coin98 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000889+2.89%
30 Days$ -0.02679-45.82%
60 Hari$ -0.0182-36.49%
90 Hari$ -0.02126-40.16%
Perubahan Harga Coin98 Hari Ini

Hari ini, C98 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000889 (+2.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Coin98 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02679 (-45.82%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Coin98 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, C98 terlihat mengalami perubahan $ -0.0182 (-36.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Coin98 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02126 (-40.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Coin98 (C98)?

Lihat halaman Riwayat Harga Coin98 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Coin98 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa C98 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Coin98 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Coin98 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Coin98 (USD)

Berapa nilai Coin98 (C98) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coin98 (C98) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coin98.

Cek prediksi harga Coin98 sekarang!

Tokenomi Coin98 (C98)

Memahami tokenomi Coin98 (C98) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token C98 sekarang!

Cara membeli Coin98 (C98)

Ingin mengetahui cara membeli Coin98? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Coin98 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

C98 ke Mata Uang Lokal

1 Coin98(C98) ke VND
833.6592
1 Coin98(C98) ke AUD
A$0.0487872
1 Coin98(C98) ke GBP
0.0240768
1 Coin98(C98) ke EUR
0.0272448
1 Coin98(C98) ke USD
$0.03168
1 Coin98(C98) ke MYR
RM0.1324224
1 Coin98(C98) ke TRY
1.3365792
1 Coin98(C98) ke JPY
¥4.81536
1 Coin98(C98) ke ARS
ARS$45.9794016
1 Coin98(C98) ke RUB
2.5736832
1 Coin98(C98) ke INR
2.8090656
1 Coin98(C98) ke IDR
Rp527.9997888
1 Coin98(C98) ke PHP
1.8697536
1 Coin98(C98) ke EGP
￡E.1.498464
1 Coin98(C98) ke BRL
R$0.169488
1 Coin98(C98) ke CAD
C$0.0446688
1 Coin98(C98) ke BDT
3.8652768
1 Coin98(C98) ke NGN
45.5824512
1 Coin98(C98) ke COP
$121.3790688
1 Coin98(C98) ke ZAR
R.0.5505984
1 Coin98(C98) ke UAH
1.3324608
1 Coin98(C98) ke TZS
T.Sh.77.83776
1 Coin98(C98) ke VES
Bs7.19136
1 Coin98(C98) ke CLP
$29.87424
1 Coin98(C98) ke PKR
Rs8.9540352
1 Coin98(C98) ke KZT
16.6646304
1 Coin98(C98) ke THB
฿1.0261152
1 Coin98(C98) ke TWD
NT$0.9817632
1 Coin98(C98) ke AED
د.إ0.1162656
1 Coin98(C98) ke CHF
Fr0.025344
1 Coin98(C98) ke HKD
HK$0.2461536
1 Coin98(C98) ke AMD
֏12.114432
1 Coin98(C98) ke MAD
.د.م0.294624
1 Coin98(C98) ke MXN
$0.5886144
1 Coin98(C98) ke SAR
ريال0.1188
1 Coin98(C98) ke ETB
Br4.8752352
1 Coin98(C98) ke KES
KSh4.0917888
1 Coin98(C98) ke JOD
د.أ0.02246112
1 Coin98(C98) ke PLN
0.1165824
1 Coin98(C98) ke RON
лв0.139392
1 Coin98(C98) ke SEK
kr0.3028608
1 Coin98(C98) ke BGN
лв0.0535392
1 Coin98(C98) ke HUF
Ft10.5915744
1 Coin98(C98) ke CZK
0.6674976
1 Coin98(C98) ke KWD
د.ك0.00969408
1 Coin98(C98) ke ILS
0.1035936
1 Coin98(C98) ke BOB
Bs0.218592
1 Coin98(C98) ke AZN
0.053856
1 Coin98(C98) ke TJS
SM0.2920896
1 Coin98(C98) ke GEL
0.0858528
1 Coin98(C98) ke AOA
Kz29.0375712
1 Coin98(C98) ke BHD
.د.ب0.01194336
1 Coin98(C98) ke BMD
$0.03168
1 Coin98(C98) ke DKK
kr0.2046528
1 Coin98(C98) ke HNL
L0.8344512
1 Coin98(C98) ke MUR
1.45728
1 Coin98(C98) ke NAD
$0.5502816
1 Coin98(C98) ke NOK
kr0.3228192
1 Coin98(C98) ke NZD
$0.0560736
1 Coin98(C98) ke PAB
B/.0.03168
1 Coin98(C98) ke PGK
K0.133056
1 Coin98(C98) ke QAR
ر.ق0.1153152
1 Coin98(C98) ke RSD
дин.3.21552
1 Coin98(C98) ke UZS
soʻm381.6866592
1 Coin98(C98) ke ALL
L2.656368
1 Coin98(C98) ke ANG
ƒ0.0567072
1 Coin98(C98) ke AWG
ƒ0.057024
1 Coin98(C98) ke BBD
$0.06336
1 Coin98(C98) ke BAM
KM0.0535392
1 Coin98(C98) ke BIF
Fr93.42432
1 Coin98(C98) ke BND
$0.041184
1 Coin98(C98) ke BSD
$0.03168
1 Coin98(C98) ke JMD
$5.079888
1 Coin98(C98) ke KHR
127.2287808
1 Coin98(C98) ke KMF
Fr13.3056
1 Coin98(C98) ke LAK
688.6956384
1 Coin98(C98) ke LKR
රු9.6582816
1 Coin98(C98) ke MDL
L0.53856
1 Coin98(C98) ke MGA
Ar142.70256
1 Coin98(C98) ke MOP
P0.25344
1 Coin98(C98) ke MVR
0.487872
1 Coin98(C98) ke MWK
MK54.9999648
1 Coin98(C98) ke MZN
MT2.025936
1 Coin98(C98) ke NPR
रु4.489056
1 Coin98(C98) ke PYG
224.67456
1 Coin98(C98) ke RWF
Fr45.96768
1 Coin98(C98) ke SBD
$0.2607264
1 Coin98(C98) ke SCR
0.476784
1 Coin98(C98) ke SRD
$1.21968
1 Coin98(C98) ke SVC
$0.2768832
1 Coin98(C98) ke SZL
L0.5499648
1 Coin98(C98) ke TMT
m0.11088
1 Coin98(C98) ke TND
د.ت0.09374112
1 Coin98(C98) ke TTD
$0.2144736
1 Coin98(C98) ke UGX
Sh110.75328
1 Coin98(C98) ke XAF
Fr17.96256
1 Coin98(C98) ke XCD
$0.085536
1 Coin98(C98) ke XOF
Fr17.96256
1 Coin98(C98) ke XPF
Fr3.26304
1 Coin98(C98) ke BWP
P0.426096
1 Coin98(C98) ke BZD
$0.0636768
1 Coin98(C98) ke CVE
$3.0362112
1 Coin98(C98) ke DJF
Fr5.60736
1 Coin98(C98) ke DOP
$2.0373408
1 Coin98(C98) ke DZD
د.ج4.1336064
1 Coin98(C98) ke FJD
$0.0722304
1 Coin98(C98) ke GNF
Fr275.4576
1 Coin98(C98) ke GTQ
Q0.2426688
1 Coin98(C98) ke GYD
$6.6261888
1 Coin98(C98) ke ISK
kr3.99168

Sumber Daya Coin98

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Coin98, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Coin98
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coin98

Berapa nilai Coin98 (C98) hari ini?
Harga live C98 dalam USD adalah 0.03168 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga C98 ke USD saat ini?
Harga C98 ke USD saat ini adalah $ 0.03168. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Coin98?
Kapitalisasi pasar C98 adalah $ 31.68M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar C98?
Suplai beredar C98 adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) C98?
C98 mencapai harga ATH sebesar 6.41624891 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) C98?
C98 mencapai harga ATL 0.01967551717346134 USD.
Berapa volume perdagangan C98?
Volume perdagangan 24 jam live C98 adalah $ 290.75K USD.
Akankah harga C98 naik lebih tinggi tahun ini?
C98 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga C98 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Coin98 (C98)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.03165
