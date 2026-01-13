Harga Aureq Hari Ini

Harga live Aureq (AUREQ) hari ini adalah $ 0.000000407, dengan perubahan 8.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AUREQ ke USD saat ini adalah $ 0.000000407 per AUREQ.

Aureq saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AUREQ. Selama 24 jam terakhir, AUREQ diperdagangkan antara $ 0.0000003801 (low) dan $ 0.0000004799 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AUREQ bergerak +2.03% dalam satu jam terakhir dan -23.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 108.80K.

Informasi Pasar Aureq (AUREQ)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 108.80K$ 108.80K $ 108.80K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 122.10K$ 122.10K $ 122.10K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 300,000,000,000 300,000,000,000 300,000,000,000 Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Aureq saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 108.80K. Suplai beredar AUREQ adalah --, dan total suplainya sebesar 300000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 122.10K.