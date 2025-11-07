BursaDEX+
Harga live Ai Xovia hari ini adalah 2.0659 USD. Lacak informasi harga aktual AIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Ai Xovia

Harga Ai Xovia(AIX)

Harga Live 1 AIX ke USD:

$2.067239
-0.24%1D
USD
Grafik Harga Live Ai Xovia (AIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:48 (UTC+8)

Informasi Harga Ai Xovia (AIX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.944702
Low 24 Jam
$ 2.222525
High 24 Jam

$ 1.944702
$ 2.222525
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
-0.45%

-0.24%

+29.28%

+29.28%

Harga aktual Ai Xovia (AIX) adalah $ 2.0659. Selama 24 jam terakhir, AIX diperdagangkan antara low $ 1.944702 dan high $ 2.222525, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIX adalah $ 51.257963, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.6605668343705937.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIX telah berubah sebesar -0.45% selama 1 jam terakhir, -0.24% selama 24 jam, dan +29.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
$ 3.02M
$ 206.59M
--
100,000,000
99,999,989.148041565
SOL

Kapitalisasi Pasar Ai Xovia saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.02M. Suplai beredar AIX adalah --, dan total suplainya sebesar 99999989.148041565. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 206.59M.

Riwayat Harga Ai Xovia (AIX) USD

Pantau perubahan harga Ai Xovia untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00497331-0.24%
30 Days$ -3.900908-65.38%
60 Hari$ -10.00397-82.89%
90 Hari$ -11.82343-85.13%
Perubahan Harga Ai Xovia Hari Ini

Hari ini, AIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00497331 (-0.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ai Xovia 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -3.900908 (-65.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ai Xovia 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIX terlihat mengalami perubahan $ -10.00397 (-82.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ai Xovia 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -11.82343 (-85.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ai Xovia (AIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ai Xovia sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ai Xovia (AIX)

AiXovia adalah ekosistem keuangan berbasis Solana yang memanfaatkan model Kecerdasan Hibrida yang unik untuk menyediakan sinyal perdagangan bertenaga AI bagi pedagang kripto dan pengguna DeFi yang mencari keunggulan yang dapat diverifikasi di pasar yang fluktuatif.

Ai Xovia tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ai Xovia Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ai Xovia di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ai Xovia dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ai Xovia (USD)

Berapa nilai Ai Xovia (AIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ai Xovia (AIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ai Xovia.

Cek prediksi harga Ai Xovia sekarang!

Tokenomi Ai Xovia (AIX)

Memahami tokenomi Ai Xovia (AIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIX sekarang!

Cara membeli Ai Xovia (AIX)

Ingin mengetahui cara membeli Ai Xovia? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ai Xovia di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIX ke Mata Uang Lokal

1 Ai Xovia(AIX) ke VND
54,364.1585
1 Ai Xovia(AIX) ke AUD
A$3.181486
1 Ai Xovia(AIX) ke GBP
1.570084
1 Ai Xovia(AIX) ke EUR
1.776674
1 Ai Xovia(AIX) ke USD
$2.0659
1 Ai Xovia(AIX) ke MYR
RM8.635462
1 Ai Xovia(AIX) ke TRY
87.160321
1 Ai Xovia(AIX) ke JPY
¥314.0168
1 Ai Xovia(AIX) ke ARS
ARS$2,998.385283
1 Ai Xovia(AIX) ke RUB
167.833716
1 Ai Xovia(AIX) ke INR
183.183353
1 Ai Xovia(AIX) ke IDR
Rp34,431.652894
1 Ai Xovia(AIX) ke PHP
121.743487
1 Ai Xovia(AIX) ke EGP
￡E.97.71707
1 Ai Xovia(AIX) ke BRL
R$11.052565
1 Ai Xovia(AIX) ke CAD
C$2.912919
1 Ai Xovia(AIX) ke BDT
252.060459
1 Ai Xovia(AIX) ke NGN
2,972.499556
1 Ai Xovia(AIX) ke COP
$7,915.309919
1 Ai Xovia(AIX) ke ZAR
R.35.884683
1 Ai Xovia(AIX) ke UAH
86.891754
1 Ai Xovia(AIX) ke TZS
T.Sh.5,075.9163
1 Ai Xovia(AIX) ke VES
Bs468.9593
1 Ai Xovia(AIX) ke CLP
$1,948.1437
1 Ai Xovia(AIX) ke PKR
Rs583.905976
1 Ai Xovia(AIX) ke KZT
1,086.725377
1 Ai Xovia(AIX) ke THB
฿66.93516
1 Ai Xovia(AIX) ke TWD
NT$64.022241
1 Ai Xovia(AIX) ke AED
د.إ7.581853
1 Ai Xovia(AIX) ke CHF
Fr1.65272
1 Ai Xovia(AIX) ke HKD
HK$16.052043
1 Ai Xovia(AIX) ke AMD
֏790.00016
1 Ai Xovia(AIX) ke MAD
.د.م19.21287
1 Ai Xovia(AIX) ke MXN
$38.363763
1 Ai Xovia(AIX) ke SAR
ريال7.747125
1 Ai Xovia(AIX) ke ETB
Br317.921351
1 Ai Xovia(AIX) ke KES
KSh266.831644
1 Ai Xovia(AIX) ke JOD
د.أ1.4647231
1 Ai Xovia(AIX) ke PLN
7.602512
1 Ai Xovia(AIX) ke RON
лв9.08996
1 Ai Xovia(AIX) ke SEK
kr19.770663
1 Ai Xovia(AIX) ke BGN
лв3.491371
1 Ai Xovia(AIX) ke HUF
Ft690.919596
1 Ai Xovia(AIX) ke CZK
43.528513
1 Ai Xovia(AIX) ke KWD
د.ك0.6321654
1 Ai Xovia(AIX) ke ILS
6.755493
1 Ai Xovia(AIX) ke BOB
Bs14.25471
1 Ai Xovia(AIX) ke AZN
3.51203
1 Ai Xovia(AIX) ke TJS
SM19.047598
1 Ai Xovia(AIX) ke GEL
5.598589
1 Ai Xovia(AIX) ke AOA
Kz1,893.583281
1 Ai Xovia(AIX) ke BHD
.د.ب0.7767784
1 Ai Xovia(AIX) ke BMD
$2.0659
1 Ai Xovia(AIX) ke DKK
kr13.345714
1 Ai Xovia(AIX) ke HNL
L54.415806
1 Ai Xovia(AIX) ke MUR
95.0314
1 Ai Xovia(AIX) ke NAD
$35.884683
1 Ai Xovia(AIX) ke NOK
kr21.051521
1 Ai Xovia(AIX) ke NZD
$3.656643
1 Ai Xovia(AIX) ke PAB
B/.2.0659
1 Ai Xovia(AIX) ke PGK
K8.67678
1 Ai Xovia(AIX) ke QAR
ر.ق7.519876
1 Ai Xovia(AIX) ke RSD
дин.209.730168
1 Ai Xovia(AIX) ke UZS
soʻm24,890.355721
1 Ai Xovia(AIX) ke ALL
L173.225715
1 Ai Xovia(AIX) ke ANG
ƒ3.697961
1 Ai Xovia(AIX) ke AWG
ƒ3.71862
1 Ai Xovia(AIX) ke BBD
$4.1318
1 Ai Xovia(AIX) ke BAM
KM3.491371
1 Ai Xovia(AIX) ke BIF
Fr6,092.3391
1 Ai Xovia(AIX) ke BND
$2.68567
1 Ai Xovia(AIX) ke BSD
$2.0659
1 Ai Xovia(AIX) ke JMD
$331.267065
1 Ai Xovia(AIX) ke KHR
8,296.778354
1 Ai Xovia(AIX) ke KMF
Fr867.678
1 Ai Xovia(AIX) ke LAK
44,910.868667
1 Ai Xovia(AIX) ke LKR
රු629.830933
1 Ai Xovia(AIX) ke MDL
L35.1203
1 Ai Xovia(AIX) ke MGA
Ar9,305.84655
1 Ai Xovia(AIX) ke MOP
P16.5272
1 Ai Xovia(AIX) ke MVR
31.81486
1 Ai Xovia(AIX) ke MWK
MK3,586.629649
1 Ai Xovia(AIX) ke MZN
MT132.114305
1 Ai Xovia(AIX) ke NPR
रु292.73803
1 Ai Xovia(AIX) ke PYG
14,651.3628
1 Ai Xovia(AIX) ke RWF
Fr2,997.6209
1 Ai Xovia(AIX) ke SBD
$17.002357
1 Ai Xovia(AIX) ke SCR
29.810937
1 Ai Xovia(AIX) ke SRD
$79.53715
1 Ai Xovia(AIX) ke SVC
$18.055966
1 Ai Xovia(AIX) ke SZL
L35.864024
1 Ai Xovia(AIX) ke TMT
m7.23065
1 Ai Xovia(AIX) ke TND
د.ت6.1129981
1 Ai Xovia(AIX) ke TTD
$13.986143
1 Ai Xovia(AIX) ke UGX
Sh7,222.3864
1 Ai Xovia(AIX) ke XAF
Fr1,173.4312
1 Ai Xovia(AIX) ke XCD
$5.57793
1 Ai Xovia(AIX) ke XOF
Fr1,173.4312
1 Ai Xovia(AIX) ke XPF
Fr212.7877
1 Ai Xovia(AIX) ke BWP
P27.786355
1 Ai Xovia(AIX) ke BZD
$4.152459
1 Ai Xovia(AIX) ke CVE
$197.995856
1 Ai Xovia(AIX) ke DJF
Fr365.6643
1 Ai Xovia(AIX) ke DOP
$132.858029
1 Ai Xovia(AIX) ke DZD
د.ج269.723904
1 Ai Xovia(AIX) ke FJD
$4.710252
1 Ai Xovia(AIX) ke GNF
Fr17,963.0005
1 Ai Xovia(AIX) ke GTQ
Q15.824794
1 Ai Xovia(AIX) ke GYD
$432.103644
1 Ai Xovia(AIX) ke ISK
kr260.3034

Sumber Daya Ai Xovia

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ai Xovia, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ai Xovia
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ai Xovia

Berapa nilai Ai Xovia (AIX) hari ini?
Harga live AIX dalam USD adalah 2.0659 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIX ke USD saat ini?
Harga AIX ke USD saat ini adalah $ 2.0659. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ai Xovia?
Kapitalisasi pasar AIX adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIX?
Suplai beredar AIX adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIX?
AIX mencapai harga ATH sebesar 51.257963 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIX?
AIX mencapai harga ATL 2.6605668343705937 USD.
Berapa volume perdagangan AIX?
Volume perdagangan 24 jam live AIX adalah $ 3.02M USD.
Akankah harga AIX naik lebih tinggi tahun ini?
AIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AIX ke USD

Jumlah

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.0659 USD

Perdagangkan AIX

AIX/USDT
$2.067239
$2.067239$2.067239
-0.33%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

