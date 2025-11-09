Tokenomi Ai Xovia (AIX)

Telusuri wawasan utama tentang Ai Xovia (AIX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:14:58 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Ai Xovia (AIX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Ai Xovia (AIX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
Total Suplai:
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
--
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 193.43M
All-Time High:
$ 51.257963
All-Time Low:
$ 2.6605668343705937
Harga Saat Ini:
$ 1.934274
Informasi Ai Xovia (AIX)

AiXovia adalah ekosistem keuangan berbasis Solana yang memanfaatkan model Kecerdasan Hibrida yang unik untuk menyediakan sinyal perdagangan bertenaga AI bagi pedagang kripto dan pengguna DeFi yang mencari keunggulan yang dapat diverifikasi di pasar yang fluktuatif.

Situs Web Resmi:
https://AiXovia.com
Whitepaper:
https://aixovia.com/AiXovia-Whitepaper.pdf
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/AiXxRGmRc5oDiFXbEeRX9obPpr3Zir7rks1ef2NjddiF

Tokenomi Ai Xovia (AIX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Ai Xovia (AIX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AIX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AIX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AIX, jelajahi harga live token AIX!

Cara Membeli AIX

Tertarik untuk menambahkan Ai Xovia (AIX) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AIX, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Ai Xovia (AIX)

Menganalisis riwayat harga AIX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga AIX

Ingin mengetahui arah AIX? Halaman prediksi harga AIX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

