BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Wo Ta Ma Lai Le hari ini adalah 0.02559 USD. Kapitalisasi pasar 我踏马来了 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 我踏马来了 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Wo Ta Ma Lai Le hari ini adalah 0.02559 USD. Kapitalisasi pasar 我踏马来了 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 我踏马来了 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang 我踏马来了

Info Harga 我踏马来了

Penjelasan 我踏马来了

Tokenomi 我踏马来了

Prakiraan Harga 我踏马来了

Riwayat 我踏马来了

Panduan Membeli 我踏马来了

Konverter 我踏马来了 ke Mata Uang Fiat

Spot 我踏马来了

Futures USDT-M 我踏马来了

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Wo Ta Ma Lai Le

Harga Wo Ta Ma Lai Le(我踏马来了)

Harga Live 1 我踏马来了 ke USD:

$0.025675
$0.025675$0.025675
+8.53%1D
USD
Grafik Harga Live Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:07:27 (UTC+8)

Harga Wo Ta Ma Lai Le Hari Ini

Harga live Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) hari ini adalah $ 0.02559, dengan perubahan 8.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 我踏马来了 ke USD saat ini adalah $ 0.02559 per 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 我踏马来了. Selama 24 jam terakhir, 我踏马来了 diperdagangkan antara $ 0.02156 (low) dan $ 0.03395 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 我踏马来了 bergerak -0.32% dalam satu jam terakhir dan +2,459.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 754.16K.

Informasi Pasar Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

--
----

$ 754.16K
$ 754.16K$ 754.16K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar Wo Ta Ma Lai Le saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 754.16K. Suplai beredar 我踏马来了 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Wo Ta Ma Lai Le USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02156
$ 0.02156$ 0.02156
Low 24 Jam
$ 0.03395
$ 0.03395$ 0.03395
High 24 Jam

$ 0.02156
$ 0.02156$ 0.02156

$ 0.03395
$ 0.03395$ 0.03395

--
----

--
----

-0.32%

+8.53%

+2,459.00%

+2,459.00%

Riwayat Harga Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) USD

Pantau perubahan harga Wo Ta Ma Lai Le untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00201795+8.53%
30 Days$ +0.02459+2,459.00%
60 Hari$ +0.02459+2,459.00%
90 Hari$ +0.02459+2,459.00%
Perubahan Harga Wo Ta Ma Lai Le Hari Ini

Hari ini, 我踏马来了 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00201795 (+8.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wo Ta Ma Lai Le 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02459 (+2,459.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wo Ta Ma Lai Le 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 我踏马来了 terlihat mengalami perubahan $ +0.02459 (+2,459.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wo Ta Ma Lai Le 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02459 (+2,459.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wo Ta Ma Lai Le sekarang.

Analisis AI untuk Wo Ta Ma Lai Le

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Wo Ta Ma Lai Le, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Wo Ta Ma Lai Le?

Saya tidak dapat memberikan informasi tentang token kripto spesifik yang Anda sebutkan. Namun, faktor-faktor umum yang memengaruhi harga kripto meliputi: permintaan dan penawaran pasar, sentimen investor, berita regulasi, tingkat adopsi, perkembangan teknologi, likuiditas pasar, pergerakan para pemegang kripto besar, serta tren keseluruhan pasar kripto.

Mengapa orang ingin tahu harga Wo Ta Ma Lai Le hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga mata uang kripto hari ini karena pasar kripto sangat volatil dan berubah dengan cepat. Informasi harga secara real-time membantu para pedagang membuat keputusan yang tepat mengenai pembelian, penjualan, atau mempertahankan posisi mereka. Pemantauan harga harian memungkinkan investor untuk memantau kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, dan mengatur waktu transaksi mereka secara efektif demi potensi keuntungan.

Prediksi Harga untuk Wo Ta Ma Lai Le

Prediksi Harga Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 我踏马来了 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wo Ta Ma Lai Le berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Wo Ta Ma Lai Le yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 我踏马来了 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Wo Ta Ma Lai Le.

Cara membeli & berinvestasi Wo Ta Ma Lai Le di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Wo Ta Ma Lai Le? Pembelian 我踏马来了 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Wo Ta Ma Lai Le. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Wo Ta Ma Lai Le akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Wo Ta Ma Lai Le

Dengan memiliki Wo Ta Ma Lai Le, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Nama token ini berasal dari meme slang Tiongkok—“我踏马来了” plesetan dari “我他妈来了,” memberikan kesan jenaka sekaligus tegas.

Sumber Daya Wo Ta Ma Lai Le

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wo Ta Ma Lai Le, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wo Ta Ma Lai Le

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:07:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Wo Ta Ma Lai Le Berita Populer

Pasar meme Tiongkok mengalami fluktuasi dramatis: "Laozi" dan "Life K-line" mencapai rekor tertinggi baru.

Pasar meme Tiongkok mengalami fluktuasi dramatis: "Laozi" dan "Life K-line" mencapai rekor tertinggi baru.

January 11, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Wo Ta Ma Lai Le Selengkapnya

我踏马来了 USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada 我踏马来了 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures 我踏马来了 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Wo Ta Ma Lai Le secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
我踏马来了/USDT
$0.025675
$0.025675$0.025675
+10.00%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01887
$0.01887$0.01887

+88.70%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8151
$0.8151$0.8151

+171.70%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.7196
$0.7196$0.7196

+24.51%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08099
$0.08099$0.08099

-0.23%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.0000
$2.0000$2.0000

+901.00%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01887
$0.01887$0.01887

+88.70%

UCN

UCN

UCN

$948.82
$948.82$948.82

+34.82%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07244
$0.07244$0.07244

+32.91%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004353
$0.000000004353$0.000000004353

+27.57%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 我踏马来了 ke USD

Jumlah

我踏马来了
我踏马来了
USD
USD

1 我踏马来了 = 0.02559 USD