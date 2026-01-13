Harga Wo Ta Ma Lai Le Hari Ini

Harga live Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) hari ini adalah $ 0.02559, dengan perubahan 8.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 我踏马来了 ke USD saat ini adalah $ 0.02559 per 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 我踏马来了. Selama 24 jam terakhir, 我踏马来了 diperdagangkan antara $ 0.02156 (low) dan $ 0.03395 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 我踏马来了 bergerak -0.32% dalam satu jam terakhir dan +2,459.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 754.16K.

Informasi Pasar Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 754.16K$ 754.16K $ 754.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Wo Ta Ma Lai Le saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 754.16K. Suplai beredar 我踏马来了 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.