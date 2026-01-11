BursaDEX+
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa data pasar menunjukkan kapitalisasi pasar dari koin meme China "我踏马来了" (I'm Here) telah turun menjadi $39,05 juta, setelahPANews melaporkan pada 11 Januari bahwa data pasar menunjukkan kapitalisasi pasar dari koin meme China "我踏马来了" (I'm Here) telah turun menjadi $39,05 juta, setelah

Pasar meme Tiongkok mengalami fluktuasi dramatis: "Laozi" dan "Life K-line" mencapai rekor tertinggi baru.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/11 10:16
Memecoin
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa data pasar menunjukkan kapitalisasi pasar koin meme Tiongkok "我踏马来了" (I'm Here) telah turun menjadi $39,05 juta, setelah mencapai puncak $52,27 juta, penurunan 6,44% dalam 6 jam; "斌安人生" (Binance Life) memiliki kapitalisasi pasar $178,6 juta, peningkatan 23,46% dalam 24 jam; "老子" (I'm My Father) saat ini memiliki kapitalisasi pasar $10,6 juta, setelah mencapai puncak $13,32 juta, peningkatan 202,2% dalam 24 jam; dan "人生K线" (Life K Line) memiliki kapitalisasi pasar $26,22 juta, setelah mencapai puncak $41,87 juta, peningkatan 672,4% dalam 24 jam.

Peluang Pasar
