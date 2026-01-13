Harga Ecorpay Token Hari Ini

Harga live Ecorpay Token (ECOR) hari ini adalah $ 0.02894, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ECOR ke USD saat ini adalah $ 0.02894 per ECOR.

Ecorpay Token saat ini berada di peringkat #4278 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 ECOR. Selama 24 jam terakhir, ECOR diperdagangkan antara $ 0.02862 (low) dan $ 0.02976 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.05027513653474554, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.014356945977761113.

Dalam kinerja jangka pendek, ECOR bergerak +0.80% dalam satu jam terakhir dan -13.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 88.53K.

Informasi Pasar Ecorpay Token (ECOR)

Peringkat No.4278 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 88.53K$ 88.53K $ 88.53K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 289.40M$ 289.40M $ 289.40M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Ecorpay Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 88.53K. Suplai beredar ECOR adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 289.40M.