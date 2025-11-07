BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Zcash hari ini adalah 551.42 USD. Lacak informasi harga aktual ZEC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Zcash hari ini adalah 551.42 USD. Lacak informasi harga aktual ZEC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZEC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZEC

Info Harga ZEC

Penjelasan ZEC

Whitepaper ZEC

Situs Web Resmi ZEC

Tokenomi ZEC

Prakiraan Harga ZEC

Riwayat ZEC

Panduan Membeli ZEC

Konverter ZEC ke Mata Uang Fiat

Spot ZEC

Futures USDT-M ZEC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zcash

Harga Zcash(ZEC)

Harga Live 1 ZEC ke USD:

$552.8
$552.8$552.8
+6.80%1D
USD
Grafik Harga Live Zcash (ZEC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:31 (UTC+8)

Informasi Harga Zcash (ZEC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 471.24
$ 471.24$ 471.24
Low 24 Jam
$ 566.81
$ 566.81$ 566.81
High 24 Jam

$ 471.24
$ 471.24$ 471.24

$ 566.81
$ 566.81$ 566.81

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

-0.41%

+6.80%

+52.64%

+52.64%

Harga aktual Zcash (ZEC) adalah $ 551.42. Selama 24 jam terakhir, ZEC diperdagangkan antara low $ 471.24 dan high $ 566.81, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZEC adalah $ 5,941.7998046875, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 15.96914388442235.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZEC telah berubah sebesar -0.41% selama 1 jam terakhir, +6.80% selama 24 jam, dan +52.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zcash (ZEC)

No.14

$ 8.98B
$ 8.98B$ 8.98B

$ 38.28M
$ 38.28M$ 38.28M

$ 11.58B
$ 11.58B$ 11.58B

16.29M
16.29M 16.29M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,286,238.9155448
16,286,238.9155448 16,286,238.9155448

77.55%

0.26%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Kapitalisasi Pasar Zcash saat ini adalah $ 8.98B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 38.28M. Suplai beredar ZEC adalah 16.29M, dan total suplainya sebesar 16286238.9155448. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.58B.

Riwayat Harga Zcash (ZEC) USD

Pantau perubahan harga Zcash untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +35.197+6.80%
30 Days$ +418.61+315.19%
60 Hari$ +501.53+1,005.27%
90 Hari$ +512.58+1,319.72%
Perubahan Harga Zcash Hari Ini

Hari ini, ZEC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +35.197 (+6.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zcash 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +418.61 (+315.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zcash 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZEC terlihat mengalami perubahan $ +501.53 (+1,005.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zcash 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +512.58 (+1,319.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zcash (ZEC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zcash sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zcash Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZEC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zcash di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zcash dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zcash (USD)

Berapa nilai Zcash (ZEC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zcash (ZEC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zcash.

Cek prediksi harga Zcash sekarang!

Tokenomi Zcash (ZEC)

Memahami tokenomi Zcash (ZEC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZEC sekarang!

Cara membeli Zcash (ZEC)

Ingin mengetahui cara membeli Zcash? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zcash di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZEC ke Mata Uang Lokal

1 Zcash(ZEC) ke VND
14,510,617.3
1 Zcash(ZEC) ke AUD
A$849.1868
1 Zcash(ZEC) ke GBP
419.0792
1 Zcash(ZEC) ke EUR
474.2212
1 Zcash(ZEC) ke USD
$551.42
1 Zcash(ZEC) ke MYR
RM2,299.4214
1 Zcash(ZEC) ke TRY
23,264.4098
1 Zcash(ZEC) ke JPY
¥84,367.26
1 Zcash(ZEC) ke ARS
ARS$800,314.4454
1 Zcash(ZEC) ke RUB
44,797.3608
1 Zcash(ZEC) ke INR
48,877.8688
1 Zcash(ZEC) ke IDR
Rp9,190,329.6572
1 Zcash(ZEC) ke PHP
32,599.9504
1 Zcash(ZEC) ke EGP
￡E.26,076.6518
1 Zcash(ZEC) ke BRL
R$2,950.097
1 Zcash(ZEC) ke CAD
C$777.5022
1 Zcash(ZEC) ke BDT
67,185.0128
1 Zcash(ZEC) ke NGN
792,269.2276
1 Zcash(ZEC) ke COP
$2,112,716.1022
1 Zcash(ZEC) ke ZAR
R.9,578.1654
1 Zcash(ZEC) ke UAH
23,165.1542
1 Zcash(ZEC) ke TZS
T.Sh.1,354,838.94
1 Zcash(ZEC) ke VES
Bs125,172.34
1 Zcash(ZEC) ke CLP
$519,989.06
1 Zcash(ZEC) ke PKR
Rs155,676.8944
1 Zcash(ZEC) ke KZT
289,760.1816
1 Zcash(ZEC) ke THB
฿17,849.4654
1 Zcash(ZEC) ke TWD
NT$17,071.9632
1 Zcash(ZEC) ke AED
د.إ2,023.7114
1 Zcash(ZEC) ke CHF
Fr441.136
1 Zcash(ZEC) ke HKD
HK$4,284.5334
1 Zcash(ZEC) ke AMD
֏210,863.008
1 Zcash(ZEC) ke MAD
.د.م5,128.206
1 Zcash(ZEC) ke MXN
$10,239.8694
1 Zcash(ZEC) ke SAR
ريال2,067.825
1 Zcash(ZEC) ke ETB
Br84,858.0238
1 Zcash(ZEC) ke KES
KSh71,122.1516
1 Zcash(ZEC) ke JOD
د.أ390.95678
1 Zcash(ZEC) ke PLN
2,029.2256
1 Zcash(ZEC) ke RON
лв2,426.248
1 Zcash(ZEC) ke SEK
kr5,277.0894
1 Zcash(ZEC) ke BGN
лв931.8998
1 Zcash(ZEC) ke HUF
Ft184,543.7314
1 Zcash(ZEC) ke CZK
11,629.4478
1 Zcash(ZEC) ke KWD
د.ك168.73452
1 Zcash(ZEC) ke ILS
1,803.1434
1 Zcash(ZEC) ke BOB
Bs3,804.798
1 Zcash(ZEC) ke AZN
937.414
1 Zcash(ZEC) ke TJS
SM5,084.0924
1 Zcash(ZEC) ke GEL
1,494.3482
1 Zcash(ZEC) ke AOA
Kz505,426.0578
1 Zcash(ZEC) ke BHD
.د.ب207.33392
1 Zcash(ZEC) ke BMD
$551.42
1 Zcash(ZEC) ke DKK
kr3,562.1732
1 Zcash(ZEC) ke HNL
L14,524.4028
1 Zcash(ZEC) ke MUR
25,332.2348
1 Zcash(ZEC) ke NAD
$9,567.137
1 Zcash(ZEC) ke NOK
kr5,624.484
1 Zcash(ZEC) ke NZD
$976.0134
1 Zcash(ZEC) ke PAB
B/.551.42
1 Zcash(ZEC) ke PGK
K2,315.964
1 Zcash(ZEC) ke QAR
ر.ق2,007.1688
1 Zcash(ZEC) ke RSD
дин.56,002.2152
1 Zcash(ZEC) ke UZS
soʻm6,564,522.7592
1 Zcash(ZEC) ke ALL
L46,181.425
1 Zcash(ZEC) ke ANG
ƒ987.0418
1 Zcash(ZEC) ke AWG
ƒ992.556
1 Zcash(ZEC) ke BBD
$1,102.84
1 Zcash(ZEC) ke BAM
KM931.8998
1 Zcash(ZEC) ke BIF
Fr1,621,726.22
1 Zcash(ZEC) ke BND
$716.846
1 Zcash(ZEC) ke BSD
$551.42
1 Zcash(ZEC) ke JMD
$88,309.913
1 Zcash(ZEC) ke KHR
2,205,680
1 Zcash(ZEC) ke KMF
Fr231,596.4
1 Zcash(ZEC) ke LAK
11,987,391.0646
1 Zcash(ZEC) ke LKR
රු167,907.39
1 Zcash(ZEC) ke MDL
L9,423.7678
1 Zcash(ZEC) ke MGA
Ar2,483,871.39
1 Zcash(ZEC) ke MOP
P4,405.8458
1 Zcash(ZEC) ke MVR
8,491.868
1 Zcash(ZEC) ke MWK
MK954,011.742
1 Zcash(ZEC) ke MZN
MT35,263.309
1 Zcash(ZEC) ke NPR
रु78,136.214
1 Zcash(ZEC) ke PYG
3,910,670.64
1 Zcash(ZEC) ke RWF
Fr800,110.42
1 Zcash(ZEC) ke SBD
$4,538.1866
1 Zcash(ZEC) ke SCR
7,719.88
1 Zcash(ZEC) ke SRD
$21,229.67
1 Zcash(ZEC) ke SVC
$4,813.8966
1 Zcash(ZEC) ke SZL
L9,556.1086
1 Zcash(ZEC) ke TMT
m1,929.97
1 Zcash(ZEC) ke TND
د.ت1,631.65178
1 Zcash(ZEC) ke TTD
$3,727.5992
1 Zcash(ZEC) ke UGX
Sh1,927,764.32
1 Zcash(ZEC) ke XAF
Fr313,206.56
1 Zcash(ZEC) ke XCD
$1,488.834
1 Zcash(ZEC) ke XOF
Fr313,206.56
1 Zcash(ZEC) ke XPF
Fr56,796.26
1 Zcash(ZEC) ke BWP
P7,405.5706
1 Zcash(ZEC) ke BZD
$1,102.84
1 Zcash(ZEC) ke CVE
$52,848.0928
1 Zcash(ZEC) ke DJF
Fr97,601.34
1 Zcash(ZEC) ke DOP
$35,461.8202
1 Zcash(ZEC) ke DZD
د.ج71,949.2816
1 Zcash(ZEC) ke FJD
$1,257.2376
1 Zcash(ZEC) ke GNF
Fr4,794,596.9
1 Zcash(ZEC) ke GTQ
Q4,223.8772
1 Zcash(ZEC) ke GYD
$115,335.0072
1 Zcash(ZEC) ke ISK
kr69,478.92

Sumber Daya Zcash

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zcash, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zcash
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zcash

Berapa nilai Zcash (ZEC) hari ini?
Harga live ZEC dalam USD adalah 551.42 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZEC ke USD saat ini?
Harga ZEC ke USD saat ini adalah $ 551.42. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zcash?
Kapitalisasi pasar ZEC adalah $ 8.98B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZEC?
Suplai beredar ZEC adalah 16.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZEC?
ZEC mencapai harga ATH sebesar 5,941.7998046875 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZEC?
ZEC mencapai harga ATL 15.96914388442235 USD.
Berapa volume perdagangan ZEC?
Volume perdagangan 24 jam live ZEC adalah $ 38.28M USD.
Akankah harga ZEC naik lebih tinggi tahun ini?
ZEC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZEC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zcash (ZEC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZEC ke USD

Jumlah

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 551.41 USD

Perdagangkan ZEC

ZEC/USDT
$552.8
$552.8$552.8
+6.82%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,291.98
$101,291.98$101,291.98

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.97
$3,305.97$3,305.97

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

+0.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9790
$0.9790$0.9790

+14.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,291.98
$101,291.98$101,291.98

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.97
$3,305.97$3,305.97

+0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2083
$2.2083$2.2083

-1.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

+0.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0032
$1.0032$1.0032

-1.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009781
$0.009781$0.009781

+144.52%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012233
$0.012233$0.012233

+1,123.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.273
$4.273$4.273

+327.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007774
$0.007774$0.007774

+264.29%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0914
$0.0914$0.0914

+82.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001740
$0.00001740$0.00001740

+61.55%