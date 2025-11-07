Apa yang dimaksud dengan AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AnkrNetwork Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ANKR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang AnkrNetwork di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AnkrNetwork dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AnkrNetwork (USD)

Berapa nilai AnkrNetwork (ANKR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AnkrNetwork (ANKR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AnkrNetwork.

Tokenomi AnkrNetwork (ANKR)

Memahami tokenomi AnkrNetwork (ANKR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANKR sekarang!

Cara membeli AnkrNetwork (ANKR)

Ingin mengetahui cara membeli AnkrNetwork? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AnkrNetwork di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANKR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya AnkrNetwork

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AnkrNetwork, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AnkrNetwork Berapa nilai AnkrNetwork (ANKR) hari ini? Harga live ANKR dalam USD adalah 0.008881 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ANKR ke USD saat ini? $ 0.008881 . Cobalah Harga ANKR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar AnkrNetwork? Kapitalisasi pasar ANKR adalah $ 88.81M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ANKR? Suplai beredar ANKR adalah 10.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ANKR? ANKR mencapai harga ATH sebesar 0.22517936 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ANKR? ANKR mencapai harga ATL 0.000711080622353 USD . Berapa volume perdagangan ANKR? Volume perdagangan 24 jam live ANKR adalah $ 556.44K USD . Akankah harga ANKR naik lebih tinggi tahun ini? ANKR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANKR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting AnkrNetwork (ANKR)

