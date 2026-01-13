Prediksi Harga Kryon (KRYON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Kryon untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan KRYON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Kryon % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0011574 $0.0011574 $0.0011574 -19.88% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Kryon untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Kryon (KRYON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Kryon kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001157 pada tahun 2026. Prediksi Harga Kryon (KRYON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Kryon kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001215 pada tahun 2027. Prediksi Harga Kryon (KRYON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, KRYON diproyeksikan mencapai $ 0.001276 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Kryon (KRYON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, KRYON diproyeksikan mencapai $ 0.001339 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Kryon (KRYON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target KRYON pada tahun 2030 adalah $ 0.001406 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Kryon (KRYON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kryon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002291. Prediksi Harga Kryon (KRYON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kryon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003732.

2027 $ 0.001215 5.00%

2028 $ 0.001276 10.25%

2029 $ 0.001339 15.76%

2030 $ 0.001406 21.55%

2031 $ 0.001477 27.63%

2032 $ 0.001551 34.01%

2033 $ 0.001628 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.001710 47.75%

2035 $ 0.001795 55.13%

2036 $ 0.001885 62.89%

2037 $ 0.001979 71.03%

2038 $ 0.002078 79.59%

2039 $ 0.002182 88.56%

2040 $ 0.002291 97.99%

2050 $ 0.003732 222.51% Prediksi Harga Kryon Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.001157 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.001157 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.001158 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.001162 0.41% Prediksi Harga Kryon (KRYON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk KRYON pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.001157 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Kryon (KRYON) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk KRYON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001157 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Kryon (KRYON) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk KRYON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001158 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Kryon (KRYON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk KRYON adalah $0.001162 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Kryon Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0011574$ 0.0011574 $ 0.0011574 Perubahan Harga (24 Jam) -19.88% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Volume (24 Jam) -- Harga KRYON terbaru adalah $ 0.0011574. Perubahan 24 jamnya sebesar -19.88%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 4.67M. Selanjutnya, suplai beredar KRYON adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --.

Harga Lampau Kryon Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Kryon, harga Kryon saat ini adalah 0.001157USD. Suplai Kryon(KRYON) yang beredar adalah 0.00 KRYON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.38% $ -0.000713 $ 0.00198 $ 0.001088

7 Hari -0.96% $ -0.030834 $ 0.035712 $ 0.001088

30 Days -0.91% $ -0.012136 $ 0.099132 $ 0.001088 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Kryon telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000713 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.38% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Kryon trading pada harga tertinggi $0.035712 dan terendah $0.001088 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.96% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut KRYON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Kryon telah mengalami perubahan -0.91% , mencerminkan sekitar $-0.012136 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa KRYON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Kryon lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga KRYON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Kryon (KRYON )? Modul Prediksi Harga Kryon adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga KRYON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Kryon pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan KRYON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Kryon. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan KRYON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum KRYON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Kryon.

Mengapa Prediksi Harga KRYON Penting?

Prediksi Harga KRYON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

