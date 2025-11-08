Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Yield Guild Games untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan YGG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli YGG

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Yield Guild Games % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1189 $0.1189 $0.1189 +8.48% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Yield Guild Games untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Yield Guild Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1189 pada tahun 2025. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Yield Guild Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.124845 pada tahun 2026. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan YGG pada tahun 2027 adalah $ 0.131087 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan YGG pada tahun 2028 adalah $ 0.137641 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target YGG pada tahun 2029 adalah $ 0.144523 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target YGG pada tahun 2030 adalah $ 0.151749 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Yield Guild Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.247184. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Yield Guild Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.402637. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1189 0.00%

2026 $ 0.124845 5.00%

2027 $ 0.131087 10.25%

2028 $ 0.137641 15.76%

2029 $ 0.144523 21.55%

2030 $ 0.151749 27.63%

2031 $ 0.159337 34.01%

2032 $ 0.167304 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.175669 47.75%

2034 $ 0.184452 55.13%

2035 $ 0.193675 62.89%

2036 $ 0.203359 71.03%

2037 $ 0.213527 79.59%

2038 $ 0.224203 88.56%

2039 $ 0.235413 97.99%

2040 $ 0.247184 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Yield Guild Games Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1189 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.118916 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.119014 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.119388 0.41% Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk YGG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1189 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk YGG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.118916 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk YGG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.119014 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk YGG adalah $0.119388 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Yield Guild Games Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1189$ 0.1189 $ 0.1189 Perubahan Harga (24 Jam) +8.48% Kap. Pasar $ 80.66M$ 80.66M $ 80.66M Suplai Peredaran 678.36M 678.36M 678.36M Volume (24 Jam) $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Volume (24 Jam) -- Harga YGG terbaru adalah $ 0.1189. Perubahan 24 jamnya sebesar +8.48%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.40M. Selanjutnya, suplai beredar YGG adalah 678.36M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 80.66M. Lihat Harga YGG Live

Cara Membeli Yield Guild Games (YGG) Mencoba untuk membeli YGG? Anda sekarang dapat membeli YGG melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Yield Guild Games dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli YGG Sekarang

Harga Lampau Yield Guild Games Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Yield Guild Games, harga Yield Guild Games saat ini adalah 0.1189USD. Suplai Yield Guild Games(YGG) yang beredar adalah 0.00 YGG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $80.66M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.11% $ 0.0116 $ 0.125 $ 0.1033

7 Hari 0.00% $ 0.000300 $ 0.125 $ 0.0939

30 Days -0.27% $ -0.044199 $ 0.3 $ 0.0465 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Yield Guild Games telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.0116 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.11% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Yield Guild Games trading pada harga tertinggi $0.125 dan terendah $0.0939 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut YGG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Yield Guild Games telah mengalami perubahan -0.27% , mencerminkan sekitar $-0.044199 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa YGG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Yield Guild Games lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga YGG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Yield Guild Games (YGG )? Modul Prediksi Harga Yield Guild Games adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga YGG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Yield Guild Games pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan YGG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Yield Guild Games. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan YGG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum YGG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Yield Guild Games.

Mengapa Prediksi Harga YGG Penting?

Prediksi Harga YGG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi YGG sekarang? Menurut prediksi Anda, YGG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga YGG bulan depan? Menurut alat prediksi harga Yield Guild Games (YGG), prakiraan harga YGG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 YGG pada tahun 2026? Harga 1 Yield Guild Games (YGG) hari ini adalah $0.1189 . Menurut modul prediksi di atas, YGG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga YGG pada tahun 2027? Yield Guild Games (YGG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 YGG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga YGG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yield Guild Games (YGG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga YGG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Yield Guild Games (YGG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 YGG pada tahun 2030? Harga 1 Yield Guild Games (YGG) hari ini adalah $0.1189 . Menurut modul prediksi di atas, YGG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga YGG untuk tahun 2040? Yield Guild Games (YGG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 YGG pada tahun 2040. Daftar Sekarang