BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Yield Guild Games hari ini adalah 0.1035 USD. Lacak informasi harga aktual YGG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YGG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Yield Guild Games hari ini adalah 0.1035 USD. Lacak informasi harga aktual YGG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YGG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YGG

Info Harga YGG

Penjelasan YGG

Whitepaper YGG

Situs Web Resmi YGG

Tokenomi YGG

Prakiraan Harga YGG

Riwayat YGG

Panduan Membeli YGG

Konverter YGG ke Mata Uang Fiat

Spot YGG

Futures USDT-M YGG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Yield Guild Games

Harga Yield Guild Games(YGG)

Harga Live 1 YGG ke USD:

$0.1034
$0.1034$0.1034
+2.07%1D
USD
Grafik Harga Live Yield Guild Games (YGG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:27 (UTC+8)

Informasi Harga Yield Guild Games (YGG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
Low 24 Jam
$ 0.1068
$ 0.1068$ 0.1068
High 24 Jam

$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995

$ 0.1068
$ 0.1068$ 0.1068

$ 11.495791520389345
$ 11.495791520389345$ 11.495791520389345

$ 0.0675675435867232
$ 0.0675675435867232$ 0.0675675435867232

-0.39%

+2.07%

-12.29%

-12.29%

Harga aktual Yield Guild Games (YGG) adalah $ 0.1035. Selama 24 jam terakhir, YGG diperdagangkan antara low $ 0.0995 dan high $ 0.1068, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYGG adalah $ 11.495791520389345, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0675675435867232.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YGG telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, +2.07% selama 24 jam, dan -12.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Yield Guild Games (YGG)

No.361

$ 70.21M
$ 70.21M$ 70.21M

$ 865.57K
$ 865.57K$ 865.57K

$ 103.50M
$ 103.50M$ 103.50M

678.35M
678.35M 678.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,389.322777
999,716,389.322777 999,716,389.322777

67.83%

ETH

Kapitalisasi Pasar Yield Guild Games saat ini adalah $ 70.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 865.57K. Suplai beredar YGG adalah 678.35M, dan total suplainya sebesar 999716389.322777. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.50M.

Riwayat Harga Yield Guild Games (YGG) USD

Pantau perubahan harga Yield Guild Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002097+2.07%
30 Days$ -0.0589-36.27%
60 Hari$ -0.0452-30.40%
90 Hari$ -0.0646-38.43%
Perubahan Harga Yield Guild Games Hari Ini

Hari ini, YGG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002097 (+2.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Yield Guild Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0589 (-36.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Yield Guild Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YGG terlihat mengalami perubahan $ -0.0452 (-30.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Yield Guild Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0646 (-38.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Yield Guild Games (YGG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Yield Guild Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Yield Guild Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa YGG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Yield Guild Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Yield Guild Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Yield Guild Games (USD)

Berapa nilai Yield Guild Games (YGG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yield Guild Games (YGG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yield Guild Games.

Cek prediksi harga Yield Guild Games sekarang!

Tokenomi Yield Guild Games (YGG)

Memahami tokenomi Yield Guild Games (YGG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YGG sekarang!

Cara membeli Yield Guild Games (YGG)

Ingin mengetahui cara membeli Yield Guild Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Yield Guild Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YGG ke Mata Uang Lokal

1 Yield Guild Games(YGG) ke VND
2,723.6025
1 Yield Guild Games(YGG) ke AUD
A$0.15939
1 Yield Guild Games(YGG) ke GBP
0.07866
1 Yield Guild Games(YGG) ke EUR
0.08901
1 Yield Guild Games(YGG) ke USD
$0.1035
1 Yield Guild Games(YGG) ke MYR
RM0.43263
1 Yield Guild Games(YGG) ke TRY
4.36149
1 Yield Guild Games(YGG) ke JPY
¥15.8355
1 Yield Guild Games(YGG) ke ARS
ARS$150.216795
1 Yield Guild Games(YGG) ke RUB
8.409375
1 Yield Guild Games(YGG) ke INR
9.177345
1 Yield Guild Games(YGG) ke IDR
Rp1,724.99931
1 Yield Guild Games(YGG) ke PHP
6.10857
1 Yield Guild Games(YGG) ke EGP
￡E.4.894515
1 Yield Guild Games(YGG) ke BRL
R$0.553725
1 Yield Guild Games(YGG) ke CAD
C$0.145935
1 Yield Guild Games(YGG) ke BDT
12.628035
1 Yield Guild Games(YGG) ke NGN
148.91994
1 Yield Guild Games(YGG) ke COP
$396.550935
1 Yield Guild Games(YGG) ke ZAR
R.1.79883
1 Yield Guild Games(YGG) ke UAH
4.35321
1 Yield Guild Games(YGG) ke TZS
T.Sh.254.2995
1 Yield Guild Games(YGG) ke VES
Bs23.4945
1 Yield Guild Games(YGG) ke CLP
$97.6005
1 Yield Guild Games(YGG) ke PKR
Rs29.25324
1 Yield Guild Games(YGG) ke KZT
54.444105
1 Yield Guild Games(YGG) ke THB
฿3.3534
1 Yield Guild Games(YGG) ke TWD
NT$3.207465
1 Yield Guild Games(YGG) ke AED
د.إ0.379845
1 Yield Guild Games(YGG) ke CHF
Fr0.0828
1 Yield Guild Games(YGG) ke HKD
HK$0.804195
1 Yield Guild Games(YGG) ke AMD
֏39.5784
1 Yield Guild Games(YGG) ke MAD
.د.م0.96255
1 Yield Guild Games(YGG) ke MXN
$1.92303
1 Yield Guild Games(YGG) ke SAR
ريال0.388125
1 Yield Guild Games(YGG) ke ETB
Br15.927615
1 Yield Guild Games(YGG) ke KES
KSh13.36806
1 Yield Guild Games(YGG) ke JOD
د.أ0.0733815
1 Yield Guild Games(YGG) ke PLN
0.38088
1 Yield Guild Games(YGG) ke RON
лв0.4554
1 Yield Guild Games(YGG) ke SEK
kr0.990495
1 Yield Guild Games(YGG) ke BGN
лв0.174915
1 Yield Guild Games(YGG) ke HUF
Ft34.59177
1 Yield Guild Games(YGG) ke CZK
2.180745
1 Yield Guild Games(YGG) ke KWD
د.ك0.031671
1 Yield Guild Games(YGG) ke ILS
0.338445
1 Yield Guild Games(YGG) ke BOB
Bs0.71415
1 Yield Guild Games(YGG) ke AZN
0.17595
1 Yield Guild Games(YGG) ke TJS
SM0.95427
1 Yield Guild Games(YGG) ke GEL
0.280485
1 Yield Guild Games(YGG) ke AOA
Kz94.867065
1 Yield Guild Games(YGG) ke BHD
.د.ب0.038916
1 Yield Guild Games(YGG) ke BMD
$0.1035
1 Yield Guild Games(YGG) ke DKK
kr0.66861
1 Yield Guild Games(YGG) ke HNL
L2.72619
1 Yield Guild Games(YGG) ke MUR
4.761
1 Yield Guild Games(YGG) ke NAD
$1.797795
1 Yield Guild Games(YGG) ke NOK
kr1.0557
1 Yield Guild Games(YGG) ke NZD
$0.183195
1 Yield Guild Games(YGG) ke PAB
B/.0.1035
1 Yield Guild Games(YGG) ke PGK
K0.4347
1 Yield Guild Games(YGG) ke QAR
ر.ق0.37674
1 Yield Guild Games(YGG) ke RSD
дин.10.50525
1 Yield Guild Games(YGG) ke UZS
soʻm1,246.987665
1 Yield Guild Games(YGG) ke ALL
L8.678475
1 Yield Guild Games(YGG) ke ANG
ƒ0.185265
1 Yield Guild Games(YGG) ke AWG
ƒ0.1863
1 Yield Guild Games(YGG) ke BBD
$0.207
1 Yield Guild Games(YGG) ke BAM
KM0.174915
1 Yield Guild Games(YGG) ke BIF
Fr305.2215
1 Yield Guild Games(YGG) ke BND
$0.13455
1 Yield Guild Games(YGG) ke BSD
$0.1035
1 Yield Guild Games(YGG) ke JMD
$16.596225
1 Yield Guild Games(YGG) ke KHR
415.66221
1 Yield Guild Games(YGG) ke KMF
Fr43.47
1 Yield Guild Games(YGG) ke LAK
2,249.999955
1 Yield Guild Games(YGG) ke LKR
රු31.554045
1 Yield Guild Games(YGG) ke MDL
L1.770885
1 Yield Guild Games(YGG) ke MGA
Ar466.21575
1 Yield Guild Games(YGG) ke MOP
P0.828
1 Yield Guild Games(YGG) ke MVR
1.5939
1 Yield Guild Games(YGG) ke MWK
MK179.687385
1 Yield Guild Games(YGG) ke MZN
MT6.618825
1 Yield Guild Games(YGG) ke NPR
रु14.66595
1 Yield Guild Games(YGG) ke PYG
734.022
1 Yield Guild Games(YGG) ke RWF
Fr150.1785
1 Yield Guild Games(YGG) ke SBD
$0.851805
1 Yield Guild Games(YGG) ke SCR
1.557675
1 Yield Guild Games(YGG) ke SRD
$3.98475
1 Yield Guild Games(YGG) ke SVC
$0.90459
1 Yield Guild Games(YGG) ke SZL
L1.79676
1 Yield Guild Games(YGG) ke TMT
m0.36225
1 Yield Guild Games(YGG) ke TND
د.ت0.3062565
1 Yield Guild Games(YGG) ke TTD
$0.700695
1 Yield Guild Games(YGG) ke UGX
Sh361.836
1 Yield Guild Games(YGG) ke XAF
Fr58.788
1 Yield Guild Games(YGG) ke XCD
$0.27945
1 Yield Guild Games(YGG) ke XOF
Fr58.788
1 Yield Guild Games(YGG) ke XPF
Fr10.6605
1 Yield Guild Games(YGG) ke BWP
P1.392075
1 Yield Guild Games(YGG) ke BZD
$0.208035
1 Yield Guild Games(YGG) ke CVE
$9.91944
1 Yield Guild Games(YGG) ke DJF
Fr18.3195
1 Yield Guild Games(YGG) ke DOP
$6.656085
1 Yield Guild Games(YGG) ke DZD
د.ج13.51296
1 Yield Guild Games(YGG) ke FJD
$0.23598
1 Yield Guild Games(YGG) ke GNF
Fr899.9325
1 Yield Guild Games(YGG) ke GTQ
Q0.79281
1 Yield Guild Games(YGG) ke GYD
$21.64806
1 Yield Guild Games(YGG) ke ISK
kr13.041

Sumber Daya Yield Guild Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yield Guild Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Yield Guild Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yield Guild Games

Berapa nilai Yield Guild Games (YGG) hari ini?
Harga live YGG dalam USD adalah 0.1035 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YGG ke USD saat ini?
Harga YGG ke USD saat ini adalah $ 0.1035. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Yield Guild Games?
Kapitalisasi pasar YGG adalah $ 70.21M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YGG?
Suplai beredar YGG adalah 678.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YGG?
YGG mencapai harga ATH sebesar 11.495791520389345 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YGG?
YGG mencapai harga ATL 0.0675675435867232 USD.
Berapa volume perdagangan YGG?
Volume perdagangan 24 jam live YGG adalah $ 865.57K USD.
Akankah harga YGG naik lebih tinggi tahun ini?
YGG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YGG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:03:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Yield Guild Games (YGG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator YGG ke USD

Jumlah

YGG
YGG
USD
USD

1 YGG = 0.1035 USD

Perdagangkan YGG

YGG/USDT
$0.1034
$0.1034$0.1034
+1.87%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,297.77
$101,297.77$101,297.77

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.02
$3,311.02$3,311.02

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0833
$1.0833$1.0833

+26.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,297.77
$101,297.77$101,297.77

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.02
$3,311.02$3,311.02

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2122
$2.2122$2.2122

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0104
$1.0104$1.0104

-0.56%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0461
$0.0461$0.0461

-7.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003927
$0.0003927$0.0003927

+161.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012464
$0.012464$0.012464

+1,146.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.046
$4.046$4.046

+304.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007954
$0.007954$0.007954

+272.72%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001917
$0.001917$0.001917

+76.19%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002256
$0.0000002256$0.0000002256

+50.40%