Harga live xMoney hari ini adalah 0.04216 USD. Lacak informasi harga aktual XMN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XMN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga xMoney(XMN)

$0.04216
-0.63%1D
Grafik Harga Live xMoney (XMN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:27:57 (UTC+8)

Informasi Harga xMoney (XMN) (USD)

$ 0.04036
$ 0.0469
$ 0.04036
$ 0.0469
$ 0.11390037525327498
$ 0.019550382433716446
-16.47%

Harga aktual xMoney (XMN) adalah $ 0.04216. Selama 24 jam terakhir, XMN diperdagangkan antara low $ 0.04036 dan high $ 0.0469, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXMN adalah $ 0.11390037525327498, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.019550382433716446.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XMN telah berubah sebesar -0.99% selama 1 jam terakhir, -0.63% selama 24 jam, dan -16.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar xMoney (XMN)

$ 0.00
$ 407.27K
$ 421.60M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
Kapitalisasi Pasar xMoney saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 407.27K. Suplai beredar XMN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 421.60M.

Riwayat Harga xMoney (XMN) USD

Pantau perubahan harga xMoney untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002673-0.63%
30 Days$ +0.03716+743.20%
60 Hari$ +0.03716+743.20%
90 Hari$ +0.03716+743.20%
Perubahan Harga xMoney Hari Ini

Hari ini, XMN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002673 (-0.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga xMoney 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.03716 (+743.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga xMoney 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XMN terlihat mengalami perubahan $ +0.03716 (+743.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga xMoney 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.03716 (+743.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari xMoney (XMN)?

Lihat halaman Riwayat Harga xMoney sekarang.

Apa yang dimaksud dengan xMoney (XMN)

xMoney (XMN) adalah ekosistem pembayaran generasi mendatang yang sesuai dengan MiCA, menjembatani keuangan tradisional dan blockchain. Ekosistem ini memungkinkan bisnis menerima pembayaran global dengan lancar, mulai dari kartu dan kripto hingga Apple Pay dan Google Pay, tanpa kerumitan, hambatan, atau regulasi. Terintegrasi dengan infrastruktur xMoney yang berlisensi dan teregulasi, XMN berfungsi sebagai token utilitas inti yang mendukung sistem terpadu yang mendukung pembayaran fiat/kripto, penerbitan kartu, penyelesaian stablecoin, on/off-ramp, dan layanan label putih. Pedagang menikmati biaya transaksi yang lebih rendah, program loyalitas, dan biaya penyelesaian yang lebih rendah, sementara konsumen mendapatkan reward dan terlibat dalam tata kelola/governance. Tidak seperti token utilitas pada umumnya, XMN diluncurkan dengan penggunaan langsung di dunia nyata, tertanam dalam gateway teregulasi xMoney yang melayani bisnis di Eropa. Dibangun di bawah kerangka kerja MiCA Uni Eropa, XMN memastikan kepatuhan, transparansi, dan kepercayaan bagi bursa, institusi, dan pedagang global.

xMoney tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi xMoney Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XMN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang xMoney di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli xMoney dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga xMoney (USD)

Berapa nilai xMoney (XMN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda xMoney (XMN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk xMoney.

Cek prediksi harga xMoney sekarang!

Tokenomi xMoney (XMN)

Memahami tokenomi xMoney (XMN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XMN sekarang!

Cara membeli xMoney (XMN)

Ingin mengetahui cara membeli xMoney? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli xMoney di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XMN ke Mata Uang Lokal

1 xMoney(XMN) ke VND
1,109.4404
1 xMoney(XMN) ke AUD
A$0.0649264
1 xMoney(XMN) ke GBP
0.0320416
1 xMoney(XMN) ke EUR
0.0362576
1 xMoney(XMN) ke USD
$0.04216
1 xMoney(XMN) ke MYR
RM0.1758072
1 xMoney(XMN) ke TRY
1.7787304
1 xMoney(XMN) ke JPY
¥6.45048
1 xMoney(XMN) ke ARS
ARS$61.1897592
1 xMoney(XMN) ke RUB
3.4250784
1 xMoney(XMN) ke INR
3.7370624
1 xMoney(XMN) ke IDR
Rp702.6663856
1 xMoney(XMN) ke PHP
2.4924992
1 xMoney(XMN) ke EGP
￡E.1.9937464
1 xMoney(XMN) ke BRL
R$0.225556
1 xMoney(XMN) ke CAD
C$0.0594456
1 xMoney(XMN) ke BDT
5.1367744
1 xMoney(XMN) ke NGN
60.5746448
1 xMoney(XMN) ke COP
$161.5322456
1 xMoney(XMN) ke ZAR
R.0.7323192
1 xMoney(XMN) ke UAH
1.7711416
1 xMoney(XMN) ke TZS
T.Sh.103.58712
1 xMoney(XMN) ke VES
Bs9.57032
1 xMoney(XMN) ke CLP
$39.75688
1 xMoney(XMN) ke PKR
Rs11.9026112
1 xMoney(XMN) ke KZT
22.1542368
1 xMoney(XMN) ke THB
฿1.3647192
1 xMoney(XMN) ke TWD
NT$1.3052736
1 xMoney(XMN) ke AED
د.إ0.1547272
1 xMoney(XMN) ke CHF
Fr0.033728
1 xMoney(XMN) ke HKD
HK$0.3275832
1 xMoney(XMN) ke AMD
֏16.121984
1 xMoney(XMN) ke MAD
.د.م0.392088
1 xMoney(XMN) ke MXN
$0.7829112
1 xMoney(XMN) ke SAR
ريال0.1581
1 xMoney(XMN) ke ETB
Br6.4880024
1 xMoney(XMN) ke KES
KSh5.4377968
1 xMoney(XMN) ke JOD
د.أ0.02989144
1 xMoney(XMN) ke PLN
0.1551488
1 xMoney(XMN) ke RON
лв0.185504
1 xMoney(XMN) ke SEK
kr0.4034712
1 xMoney(XMN) ke BGN
лв0.0712504
1 xMoney(XMN) ke HUF
Ft14.1096872
1 xMoney(XMN) ke CZK
0.8891544
1 xMoney(XMN) ke KWD
د.ك0.01290096
1 xMoney(XMN) ke ILS
0.1378632
1 xMoney(XMN) ke BOB
Bs0.290904
1 xMoney(XMN) ke AZN
0.071672
1 xMoney(XMN) ke TJS
SM0.3887152
1 xMoney(XMN) ke GEL
0.1142536
1 xMoney(XMN) ke AOA
Kz38.6434344
1 xMoney(XMN) ke BHD
.د.ب0.01585216
1 xMoney(XMN) ke BMD
$0.04216
1 xMoney(XMN) ke DKK
kr0.2723536
1 xMoney(XMN) ke HNL
L1.1104944
1 xMoney(XMN) ke MUR
1.9368304
1 xMoney(XMN) ke NAD
$0.731476
1 xMoney(XMN) ke NOK
kr0.430032
1 xMoney(XMN) ke NZD
$0.0746232
1 xMoney(XMN) ke PAB
B/.0.04216
1 xMoney(XMN) ke PGK
K0.177072
1 xMoney(XMN) ke QAR
ر.ق0.1534624
1 xMoney(XMN) ke RSD
дин.4.2817696
1 xMoney(XMN) ke UZS
soʻm501.9046816
1 xMoney(XMN) ke ALL
L3.5309
1 xMoney(XMN) ke ANG
ƒ0.0754664
1 xMoney(XMN) ke AWG
ƒ0.075888
1 xMoney(XMN) ke BBD
$0.08432
1 xMoney(XMN) ke BAM
KM0.0712504
1 xMoney(XMN) ke BIF
Fr123.99256
1 xMoney(XMN) ke BND
$0.054808
1 xMoney(XMN) ke BSD
$0.04216
1 xMoney(XMN) ke JMD
$6.751924
1 xMoney(XMN) ke KHR
168.64
1 xMoney(XMN) ke KMF
Fr17.7072
1 xMoney(XMN) ke LAK
916.5217208
1 xMoney(XMN) ke LKR
රු12.83772
1 xMoney(XMN) ke MDL
L0.7205144
1 xMoney(XMN) ke MGA
Ar189.90972
1 xMoney(XMN) ke MOP
P0.3368584
1 xMoney(XMN) ke MVR
0.649264
1 xMoney(XMN) ke MWK
MK72.941016
1 xMoney(XMN) ke MZN
MT2.696132
1 xMoney(XMN) ke NPR
रु5.974072
1 xMoney(XMN) ke PYG
298.99872
1 xMoney(XMN) ke RWF
Fr61.17416
1 xMoney(XMN) ke SBD
$0.3469768
1 xMoney(XMN) ke SCR
0.59024
1 xMoney(XMN) ke SRD
$1.62316
1 xMoney(XMN) ke SVC
$0.3680568
1 xMoney(XMN) ke SZL
L0.7306328
1 xMoney(XMN) ke TMT
m0.14756
1 xMoney(XMN) ke TND
د.ت0.12475144
1 xMoney(XMN) ke TTD
$0.2850016
1 xMoney(XMN) ke UGX
Sh147.39136
1 xMoney(XMN) ke XAF
Fr23.94688
1 xMoney(XMN) ke XCD
$0.113832
1 xMoney(XMN) ke XOF
Fr23.94688
1 xMoney(XMN) ke XPF
Fr4.34248
1 xMoney(XMN) ke BWP
P0.5662088
1 xMoney(XMN) ke BZD
$0.08432
1 xMoney(XMN) ke CVE
$4.0406144
1 xMoney(XMN) ke DJF
Fr7.46232
1 xMoney(XMN) ke DOP
$2.7113096
1 xMoney(XMN) ke DZD
د.ج5.5010368
1 xMoney(XMN) ke FJD
$0.0961248
1 xMoney(XMN) ke GNF
Fr366.5812
1 xMoney(XMN) ke GTQ
Q0.3229456
1 xMoney(XMN) ke GYD
$8.8181856
1 xMoney(XMN) ke ISK
kr5.31216

Sumber Daya xMoney

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai xMoney, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi xMoney
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang xMoney

Berapa nilai xMoney (XMN) hari ini?
Harga live XMN dalam USD adalah 0.04216 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XMN ke USD saat ini?
Harga XMN ke USD saat ini adalah $ 0.04216. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar xMoney?
Kapitalisasi pasar XMN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XMN?
Suplai beredar XMN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XMN?
XMN mencapai harga ATH sebesar 0.11390037525327498 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XMN?
XMN mencapai harga ATL 0.019550382433716446 USD.
Berapa volume perdagangan XMN?
Volume perdagangan 24 jam live XMN adalah $ 407.27K USD.
Akankah harga XMN naik lebih tinggi tahun ini?
XMN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XMN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting xMoney (XMN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

