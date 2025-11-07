Apa yang dimaksud dengan xMoney (XMN)

xMoney (XMN) adalah ekosistem pembayaran generasi mendatang yang sesuai dengan MiCA, menjembatani keuangan tradisional dan blockchain. Ekosistem ini memungkinkan bisnis menerima pembayaran global dengan lancar, mulai dari kartu dan kripto hingga Apple Pay dan Google Pay, tanpa kerumitan, hambatan, atau regulasi. Terintegrasi dengan infrastruktur xMoney yang berlisensi dan teregulasi, XMN berfungsi sebagai token utilitas inti yang mendukung sistem terpadu yang mendukung pembayaran fiat/kripto, penerbitan kartu, penyelesaian stablecoin, on/off-ramp, dan layanan label putih. Pedagang menikmati biaya transaksi yang lebih rendah, program loyalitas, dan biaya penyelesaian yang lebih rendah, sementara konsumen mendapatkan reward dan terlibat dalam tata kelola/governance. Tidak seperti token utilitas pada umumnya, XMN diluncurkan dengan penggunaan langsung di dunia nyata, tertanam dalam gateway teregulasi xMoney yang melayani bisnis di Eropa. Dibangun di bawah kerangka kerja MiCA Uni Eropa, XMN memastikan kepatuhan, transparansi, dan kepercayaan bagi bursa, institusi, dan pedagang global.

Tokenomi xMoney (XMN)

Memahami tokenomi xMoney (XMN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XMN sekarang!

Sumber Daya xMoney

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai xMoney, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang xMoney Berapa nilai xMoney (XMN) hari ini? Harga live XMN dalam USD adalah 0.04216 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XMN ke USD saat ini? $ 0.04216 . Cobalah Harga XMN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar xMoney? Kapitalisasi pasar XMN adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XMN? Suplai beredar XMN adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XMN? XMN mencapai harga ATH sebesar 0.11390037525327498 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XMN? XMN mencapai harga ATL 0.019550382433716446 USD . Berapa volume perdagangan XMN? Volume perdagangan 24 jam live XMN adalah $ 407.27K USD . Akankah harga XMN naik lebih tinggi tahun ini? XMN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XMN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

