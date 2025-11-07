BursaDEX+
Harga live Adventure Gold hari ini adalah 0.3262 USD. Lacak informasi harga aktual AGLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AGLD

Info Harga AGLD

Penjelasan AGLD

Whitepaper AGLD

Situs Web Resmi AGLD

Tokenomi AGLD

Prakiraan Harga AGLD

Riwayat AGLD

Panduan Membeli AGLD

Konverter AGLD ke Mata Uang Fiat

Spot AGLD

Futures USDT-M AGLD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Adventure Gold

Harga Adventure Gold(AGLD)

Harga Live 1 AGLD ke USD:

$0.3262
$0.3262$0.3262
+3.42%1D
USD
Grafik Harga Live Adventure Gold (AGLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:03:12 (UTC+8)

Informasi Harga Adventure Gold (AGLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3114
$ 0.3114$ 0.3114
Low 24 Jam
$ 0.331
$ 0.331$ 0.331
High 24 Jam

$ 0.3114
$ 0.3114$ 0.3114

$ 0.331
$ 0.331$ 0.331

$ 7.62791577
$ 7.62791577$ 7.62791577

$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023

-0.61%

+3.42%

-7.96%

-7.96%

Harga aktual Adventure Gold (AGLD) adalah $ 0.3262. Selama 24 jam terakhir, AGLD diperdagangkan antara low $ 0.3114 dan high $ 0.331, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGLD adalah $ 7.62791577, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.20848210063010023.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AGLD telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, +3.42% selama 24 jam, dan -7.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Adventure Gold (AGLD)

No.417

$ 25.22M
$ 25.22M$ 25.22M

$ 409.81K
$ 409.81K$ 409.81K

$ 31.32M
$ 31.32M$ 31.32M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Kapitalisasi Pasar Adventure Gold saat ini adalah $ 25.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 409.81K. Suplai beredar AGLD adalah 77.31M, dan total suplainya sebesar 92810001. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.32M.

Riwayat Harga Adventure Gold (AGLD) USD

Pantau perubahan harga Adventure Gold untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010787+3.42%
30 Days$ -0.2285-41.20%
60 Hari$ -0.3366-50.79%
90 Hari$ -0.4114-55.78%
Perubahan Harga Adventure Gold Hari Ini

Hari ini, AGLD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.010787 (+3.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Adventure Gold 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2285 (-41.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Adventure Gold 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AGLD terlihat mengalami perubahan $ -0.3366 (-50.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Adventure Gold 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4114 (-55.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Adventure Gold (AGLD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Adventure Gold sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Adventure Gold Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AGLD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Adventure Gold di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Adventure Gold dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Adventure Gold (USD)

Berapa nilai Adventure Gold (AGLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Adventure Gold (AGLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Adventure Gold.

Cek prediksi harga Adventure Gold sekarang!

Tokenomi Adventure Gold (AGLD)

Memahami tokenomi Adventure Gold (AGLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AGLD sekarang!

Cara membeli Adventure Gold (AGLD)

Ingin mengetahui cara membeli Adventure Gold? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Adventure Gold di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Adventure Gold

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Adventure Gold, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Adventure Gold
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Adventure Gold

Berapa nilai Adventure Gold (AGLD) hari ini?
Harga live AGLD dalam USD adalah 0.3262 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AGLD ke USD saat ini?
Harga AGLD ke USD saat ini adalah $ 0.3262. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Adventure Gold?
Kapitalisasi pasar AGLD adalah $ 25.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AGLD?
Suplai beredar AGLD adalah 77.31M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AGLD?
AGLD mencapai harga ATH sebesar 7.62791577 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AGLD?
AGLD mencapai harga ATL 0.20848210063010023 USD.
Berapa volume perdagangan AGLD?
Volume perdagangan 24 jam live AGLD adalah $ 409.81K USD.
Akankah harga AGLD naik lebih tinggi tahun ini?
AGLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Adventure Gold (AGLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

