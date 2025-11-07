Apa yang dimaksud dengan Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Adventure Gold Berapa nilai Adventure Gold (AGLD) hari ini? Harga live AGLD dalam USD adalah 0.3262 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AGLD ke USD saat ini? $ 0.3262 . Cobalah Harga AGLD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Adventure Gold? Kapitalisasi pasar AGLD adalah $ 25.22M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AGLD? Suplai beredar AGLD adalah 77.31M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AGLD? AGLD mencapai harga ATH sebesar 7.62791577 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AGLD? AGLD mencapai harga ATL 0.20848210063010023 USD . Berapa volume perdagangan AGLD? Volume perdagangan 24 jam live AGLD adalah $ 409.81K USD . Akankah harga AGLD naik lebih tinggi tahun ini? AGLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Adventure Gold (AGLD)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

