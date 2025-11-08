Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Adventure Gold untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AGLD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Adventure Gold % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.3628 $0.3628 $0.3628 +6.29% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Adventure Gold untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Adventure Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.3628 pada tahun 2025. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Adventure Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.38094 pada tahun 2026. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AGLD pada tahun 2027 adalah $ 0.399987 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AGLD pada tahun 2028 adalah $ 0.419986 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AGLD pada tahun 2029 adalah $ 0.440985 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AGLD pada tahun 2030 adalah $ 0.463034 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Adventure Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.754235. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Adventure Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.2285. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3628 0.00%

2026 $ 0.38094 5.00%

2027 $ 0.399987 10.25%

2028 $ 0.419986 15.76%

2029 $ 0.440985 21.55%

2030 $ 0.463034 27.63%

2031 $ 0.486186 34.01%

2032 $ 0.510496 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.536020 47.75%

2034 $ 0.562821 55.13%

2035 $ 0.590962 62.89%

2036 $ 0.620511 71.03%

2037 $ 0.651536 79.59%

2038 $ 0.684113 88.56%

2039 $ 0.718319 97.99%

2040 $ 0.754235 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Adventure Gold Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.3628 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.362849 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.363147 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.364290 0.41% Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AGLD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.3628 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AGLD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.362849 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AGLD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.363147 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AGLD adalah $0.364290 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Adventure Gold Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.3628$ 0.3628 $ 0.3628 Perubahan Harga (24 Jam) +6.29% Kap. Pasar $ 28.05M$ 28.05M $ 28.05M Suplai Peredaran 77.31M 77.31M 77.31M Volume (24 Jam) $ 273.40K$ 273.40K $ 273.40K Volume (24 Jam) -- Harga AGLD terbaru adalah $ 0.3628. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.29%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 273.40K. Selanjutnya, suplai beredar AGLD adalah 77.31M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 28.05M. Lihat Harga AGLD Live

Harga Lampau Adventure Gold Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Adventure Gold, harga Adventure Gold saat ini adalah 0.3628USD. Suplai Adventure Gold(AGLD) yang beredar adalah 0.00 AGLD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $28.05M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.027200 $ 0.3716 $ 0.3227

7 Hari -0.03% $ -0.014799 $ 0.3854 $ 0.2944

30 Days -0.34% $ -0.193899 $ 0.563 $ 0.2944 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Adventure Gold telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.027200 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Adventure Gold trading pada harga tertinggi $0.3854 dan terendah $0.2944 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AGLD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Adventure Gold telah mengalami perubahan -0.34% , mencerminkan sekitar $-0.193899 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AGLD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Adventure Gold lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AGLD Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Adventure Gold (AGLD )? Modul Prediksi Harga Adventure Gold adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AGLD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Adventure Gold pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AGLD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Adventure Gold. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AGLD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AGLD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Adventure Gold.

Mengapa Prediksi Harga AGLD Penting?

Prediksi Harga AGLD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AGLD sekarang? Menurut prediksi Anda, AGLD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AGLD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Adventure Gold (AGLD), prakiraan harga AGLD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AGLD pada tahun 2026? Harga 1 Adventure Gold (AGLD) hari ini adalah $0.3628 . Menurut modul prediksi di atas, AGLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AGLD pada tahun 2027? Adventure Gold (AGLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AGLD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AGLD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Adventure Gold (AGLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AGLD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Adventure Gold (AGLD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AGLD pada tahun 2030? Harga 1 Adventure Gold (AGLD) hari ini adalah $0.3628 . Menurut modul prediksi di atas, AGLD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AGLD untuk tahun 2040? Adventure Gold (AGLD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AGLD pada tahun 2040.