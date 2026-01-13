Harga Mind Predict Hari Ini

Harga live Mind Predict (MKIT) hari ini adalah $ 0.0002962, dengan perubahan 15.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MKIT ke USD saat ini adalah $ 0.0002962 per MKIT.

Mind Predict saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- MKIT. Selama 24 jam terakhir, MKIT diperdagangkan antara $ 0.00025 (low) dan $ 0.0012 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, MKIT bergerak +1.99% dalam satu jam terakhir dan -98.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 91.40K.

Informasi Pasar Mind Predict (MKIT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 91.40K$ 91.40K $ 91.40K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.62K$ 29.62K $ 29.62K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Mind Predict saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.40K. Suplai beredar MKIT adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.62K.