Harga live Humanity hari ini adalah 0.10735 USD. Lacak informasi harga aktual H ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga H dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Humanity(H)

Harga Live 1 H ke USD:

$0.10768
$0.10768
-16.74%1D
USD
Grafik Harga Live Humanity (H)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:24 (UTC+8)

Informasi Harga Humanity (H) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10485
$ 0.10485
Low 24 Jam
$ 0.22378
$ 0.22378
High 24 Jam

$ 0.10485
$ 0.10485

$ 0.22378
$ 0.22378

$ 0.38871674247323984
$ 0.38871674247323984

$ 0.01799202366031281
$ 0.01799202366031281

-1.18%

-16.74%

-60.29%

-60.29%

Harga aktual Humanity (H) adalah $ 0.10735. Selama 24 jam terakhir, H diperdagangkan antara low $ 0.10485 dan high $ 0.22378, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highH adalah $ 0.38871674247323984, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01799202366031281.

Dalam hal kinerja jangka pendek, H telah berubah sebesar -1.18% selama 1 jam terakhir, -16.74% selama 24 jam, dan -60.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Humanity (H)

No.114

$ 233.68M
$ 233.68M

$ 13.97M
$ 13.97M

$ 1.07B
$ 1.07B

2.18B
2.18B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

21.76%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Humanity saat ini adalah $ 233.68M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.97M. Suplai beredar H adalah 2.18B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.07B.

Riwayat Harga Humanity (H) USD

Pantau perubahan harga Humanity untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0216498-16.74%
30 Days$ +0.04072+61.11%
60 Hari$ +0.07217+205.14%
90 Hari$ +0.06932+182.27%
Perubahan Harga Humanity Hari Ini

Hari ini, H tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0216498 (-16.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Humanity 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.04072 (+61.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Humanity 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, H terlihat mengalami perubahan $ +0.07217 (+205.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Humanity 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.06932 (+182.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Humanity (H)?

Lihat halaman Riwayat Harga Humanity sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Humanity (H)

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Humanity tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Humanity Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa H ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Humanity di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Humanity dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Humanity (USD)

Berapa nilai Humanity (H) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Humanity (H) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Humanity.

Cek prediksi harga Humanity sekarang!

Tokenomi Humanity (H)

Memahami tokenomi Humanity (H) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token H sekarang!

Cara membeli Humanity (H)

Ingin mengetahui cara membeli Humanity? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Humanity di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

H ke Mata Uang Lokal

1 Humanity(H) ke VND
2,824.91525
1 Humanity(H) ke AUD
A$0.165319
1 Humanity(H) ke GBP
0.081586
1 Humanity(H) ke EUR
0.092321
1 Humanity(H) ke USD
$0.10735
1 Humanity(H) ke MYR
RM0.448723
1 Humanity(H) ke TRY
4.5290965
1 Humanity(H) ke JPY
¥16.3172
1 Humanity(H) ke ARS
ARS$155.8045695
1 Humanity(H) ke RUB
8.721114
1 Humanity(H) ke INR
9.5187245
1 Humanity(H) ke IDR
Rp1,789.165951
1 Humanity(H) ke PHP
6.335797
1 Humanity(H) ke EGP
￡E.5.077655
1 Humanity(H) ke BRL
R$0.5743225
1 Humanity(H) ke CAD
C$0.1513635
1 Humanity(H) ke BDT
13.0977735
1 Humanity(H) ke NGN
154.459474
1 Humanity(H) ke COP
$411.3018635
1 Humanity(H) ke ZAR
R.1.8646695
1 Humanity(H) ke UAH
4.515141
1 Humanity(H) ke TZS
T.Sh.263.75895
1 Humanity(H) ke VES
Bs24.36845
1 Humanity(H) ke CLP
$101.23105
1 Humanity(H) ke PKR
Rs30.341404
1 Humanity(H) ke KZT
56.4693205
1 Humanity(H) ke THB
฿3.47814
1 Humanity(H) ke TWD
NT$3.3267765
1 Humanity(H) ke AED
د.إ0.3939745
1 Humanity(H) ke CHF
Fr0.08588
1 Humanity(H) ke HKD
HK$0.8341095
1 Humanity(H) ke AMD
֏41.05064
1 Humanity(H) ke MAD
.د.م0.998355
1 Humanity(H) ke MXN
$1.9934895
1 Humanity(H) ke SAR
ريال0.4025625
1 Humanity(H) ke ETB
Br16.5200915
1 Humanity(H) ke KES
KSh13.865326
1 Humanity(H) ke JOD
د.أ0.07611115
1 Humanity(H) ke PLN
0.3939745
1 Humanity(H) ke RON
лв0.47234
1 Humanity(H) ke SEK
kr1.0273395
1 Humanity(H) ke BGN
лв0.1814215
1 Humanity(H) ke HUF
Ft35.8903255
1 Humanity(H) ke CZK
2.260791
1 Humanity(H) ke KWD
د.ك0.0328491
1 Humanity(H) ke ILS
0.3510345
1 Humanity(H) ke BOB
Bs0.740715
1 Humanity(H) ke AZN
0.182495
1 Humanity(H) ke TJS
SM0.989767
1 Humanity(H) ke GEL
0.2909185
1 Humanity(H) ke AOA
Kz98.3959365
1 Humanity(H) ke BHD
.د.ب0.0403636
1 Humanity(H) ke BMD
$0.10735
1 Humanity(H) ke DKK
kr0.693481
1 Humanity(H) ke HNL
L2.827599
1 Humanity(H) ke MUR
4.9381
1 Humanity(H) ke NAD
$1.8646695
1 Humanity(H) ke NOK
kr1.0938965
1 Humanity(H) ke NZD
$0.1900095
1 Humanity(H) ke PAB
B/.0.10735
1 Humanity(H) ke PGK
K0.45087
1 Humanity(H) ke QAR
ر.ق0.390754
1 Humanity(H) ke RSD
дин.10.8928045
1 Humanity(H) ke UZS
soʻm1,293.3731965
1 Humanity(H) ke ALL
L9.0012975
1 Humanity(H) ke ANG
ƒ0.1921565
1 Humanity(H) ke AWG
ƒ0.19323
1 Humanity(H) ke BBD
$0.2147
1 Humanity(H) ke BAM
KM0.1814215
1 Humanity(H) ke BIF
Fr316.57515
1 Humanity(H) ke BND
$0.139555
1 Humanity(H) ke BSD
$0.10735
1 Humanity(H) ke JMD
$17.2135725
1 Humanity(H) ke KHR
431.124041
1 Humanity(H) ke KMF
Fr45.087
1 Humanity(H) ke LAK
2,333.6956055
1 Humanity(H) ke LKR
රු32.7277945
1 Humanity(H) ke MDL
L1.82495
1 Humanity(H) ke MGA
Ar483.558075
1 Humanity(H) ke MOP
P0.8588
1 Humanity(H) ke MVR
1.65319
1 Humanity(H) ke MWK
MK186.3714085
1 Humanity(H) ke MZN
MT6.8650325
1 Humanity(H) ke NPR
रु15.211495
1 Humanity(H) ke PYG
761.3262
1 Humanity(H) ke RWF
Fr155.76485
1 Humanity(H) ke SBD
$0.8834905
1 Humanity(H) ke SCR
1.6156175
1 Humanity(H) ke SRD
$4.132975
1 Humanity(H) ke SVC
$0.938239
1 Humanity(H) ke SZL
L1.863596
1 Humanity(H) ke TMT
m0.375725
1 Humanity(H) ke TND
د.ت0.31764865
1 Humanity(H) ke TTD
$0.7267595
1 Humanity(H) ke UGX
Sh375.2956
1 Humanity(H) ke XAF
Fr60.86745
1 Humanity(H) ke XCD
$0.289845
1 Humanity(H) ke XOF
Fr60.86745
1 Humanity(H) ke XPF
Fr11.05705
1 Humanity(H) ke BWP
P1.4438575
1 Humanity(H) ke BZD
$0.2157735
1 Humanity(H) ke CVE
$10.288424
1 Humanity(H) ke DJF
Fr19.00095
1 Humanity(H) ke DOP
$6.9036785
1 Humanity(H) ke DZD
د.ج14.015616
1 Humanity(H) ke FJD
$0.244758
1 Humanity(H) ke GNF
Fr933.40825
1 Humanity(H) ke GTQ
Q0.822301
1 Humanity(H) ke GYD
$22.453326
1 Humanity(H) ke ISK
kr13.5261

Sumber Daya Humanity

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Humanity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Humanity
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Humanity

Berapa nilai Humanity (H) hari ini?
Harga live H dalam USD adalah 0.10735 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga H ke USD saat ini?
Harga H ke USD saat ini adalah $ 0.10735. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Humanity?
Kapitalisasi pasar H adalah $ 233.68M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar H?
Suplai beredar H adalah 2.18B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) H?
H mencapai harga ATH sebesar 0.38871674247323984 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) H?
H mencapai harga ATL 0.01799202366031281 USD.
Berapa volume perdagangan H?
Volume perdagangan 24 jam live H adalah $ 13.97M USD.
Akankah harga H naik lebih tinggi tahun ini?
H mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga H untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator H ke USD

Jumlah

H
H
USD
USD

1 H = 0.10735 USD

Perdagangkan H

H/USDC
$0.10781
$0.10781
-16.41%
H/USDT
$0.10768
$0.10768
-16.65%

$101,249.99

$3,294.09

$154.04

$1.0619

$1.0003

