Apa yang dimaksud dengan Humanity (H)

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Tokenomi Humanity (H)

Memahami tokenomi Humanity (H) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token H sekarang!

Sumber Daya Humanity

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Humanity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Humanity Berapa nilai Humanity (H) hari ini? Harga live H dalam USD adalah 0.10735 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga H ke USD saat ini? $ 0.10735 . Cobalah Harga H ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Humanity? Kapitalisasi pasar H adalah $ 233.68M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar H? Suplai beredar H adalah 2.18B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) H? H mencapai harga ATH sebesar 0.38871674247323984 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) H? H mencapai harga ATL 0.01799202366031281 USD . Berapa volume perdagangan H? Volume perdagangan 24 jam live H adalah $ 13.97M USD . Akankah harga H naik lebih tinggi tahun ini? H mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga H untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

