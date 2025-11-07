BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mobox hari ini adalah 0.04157 USD. Lacak informasi harga aktual MBOX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MBOX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Mobox hari ini adalah 0.04157 USD. Lacak informasi harga aktual MBOX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MBOX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MBOX

Info Harga MBOX

Penjelasan MBOX

Whitepaper MBOX

Situs Web Resmi MBOX

Tokenomi MBOX

Prakiraan Harga MBOX

Riwayat MBOX

Panduan Membeli MBOX

Konverter MBOX ke Mata Uang Fiat

Spot MBOX

Futures USDT-M MBOX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mobox

Harga Mobox(MBOX)

Harga Live 1 MBOX ke USD:

$0.04157
$0.04157$0.04157
+4.00%1D
USD
Grafik Harga Live Mobox (MBOX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:56:31 (UTC+8)

Informasi Harga Mobox (MBOX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03946
$ 0.03946$ 0.03946
Low 24 Jam
$ 0.04215
$ 0.04215$ 0.04215
High 24 Jam

$ 0.03946
$ 0.03946$ 0.03946

$ 0.04215
$ 0.04215$ 0.04215

$ 15.681913867928305
$ 15.681913867928305$ 15.681913867928305

$ 0.029264024068788762
$ 0.029264024068788762$ 0.029264024068788762

-1.05%

+4.00%

-10.95%

-10.95%

Harga aktual Mobox (MBOX) adalah $ 0.04157. Selama 24 jam terakhir, MBOX diperdagangkan antara low $ 0.03946 dan high $ 0.04215, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMBOX adalah $ 15.681913867928305, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.029264024068788762.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MBOX telah berubah sebesar -1.05% selama 1 jam terakhir, +4.00% selama 24 jam, dan -10.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mobox (MBOX)

No.784

$ 20.80M
$ 20.80M$ 20.80M

$ 434.37K
$ 434.37K$ 434.37K

$ 22.88M
$ 22.88M$ 22.88M

500.32M
500.32M 500.32M

550,322,467
550,322,467 550,322,467

550,322,467
550,322,467 550,322,467

90.91%

BSC

Kapitalisasi Pasar Mobox saat ini adalah $ 20.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 434.37K. Suplai beredar MBOX adalah 500.32M, dan total suplainya sebesar 550322467. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.88M.

Riwayat Harga Mobox (MBOX) USD

Pantau perubahan harga Mobox untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0015988+4.00%
30 Days$ -0.01973-32.19%
60 Hari$ -0.0152-26.78%
90 Hari$ -0.01736-29.46%
Perubahan Harga Mobox Hari Ini

Hari ini, MBOX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0015988 (+4.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mobox 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01973 (-32.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mobox 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MBOX terlihat mengalami perubahan $ -0.0152 (-26.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mobox 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01736 (-29.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mobox (MBOX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mobox sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mobox (MBOX)

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Mobox tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mobox Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MBOX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mobox di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mobox dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mobox (USD)

Berapa nilai Mobox (MBOX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mobox (MBOX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mobox.

Cek prediksi harga Mobox sekarang!

Tokenomi Mobox (MBOX)

Memahami tokenomi Mobox (MBOX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MBOX sekarang!

Cara membeli Mobox (MBOX)

Ingin mengetahui cara membeli Mobox? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mobox di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MBOX ke Mata Uang Lokal

1 Mobox(MBOX) ke VND
1,093.91455
1 Mobox(MBOX) ke AUD
A$0.0640178
1 Mobox(MBOX) ke GBP
0.0315932
1 Mobox(MBOX) ke EUR
0.0357502
1 Mobox(MBOX) ke USD
$0.04157
1 Mobox(MBOX) ke MYR
RM0.1733469
1 Mobox(MBOX) ke TRY
1.754254
1 Mobox(MBOX) ke JPY
¥6.36021
1 Mobox(MBOX) ke ARS
ARS$60.3334509
1 Mobox(MBOX) ke RUB
3.3771468
1 Mobox(MBOX) ke INR
3.6860119
1 Mobox(MBOX) ke IDR
Rp692.8330562
1 Mobox(MBOX) ke PHP
2.4555399
1 Mobox(MBOX) ke EGP
￡E.1.966261
1 Mobox(MBOX) ke BRL
R$0.2223995
1 Mobox(MBOX) ke CAD
C$0.0586137
1 Mobox(MBOX) ke BDT
5.0719557
1 Mobox(MBOX) ke NGN
59.8125788
1 Mobox(MBOX) ke COP
$159.2717137
1 Mobox(MBOX) ke ZAR
R.0.7224866
1 Mobox(MBOX) ke UAH
1.7484342
1 Mobox(MBOX) ke TZS
T.Sh.102.13749
1 Mobox(MBOX) ke VES
Bs9.43639
1 Mobox(MBOX) ke CLP
$39.20051
1 Mobox(MBOX) ke PKR
Rs11.7493448
1 Mobox(MBOX) ke KZT
21.8670671
1 Mobox(MBOX) ke THB
฿1.346868
1 Mobox(MBOX) ke TWD
NT$1.2882543
1 Mobox(MBOX) ke AED
د.إ0.1525619
1 Mobox(MBOX) ke CHF
Fr0.033256
1 Mobox(MBOX) ke HKD
HK$0.3229989
1 Mobox(MBOX) ke AMD
֏15.896368
1 Mobox(MBOX) ke MAD
.د.م0.386601
1 Mobox(MBOX) ke MXN
$0.7723706
1 Mobox(MBOX) ke SAR
ريال0.1558875
1 Mobox(MBOX) ke ETB
Br6.3972073
1 Mobox(MBOX) ke KES
KSh5.3683498
1 Mobox(MBOX) ke JOD
د.أ0.02947313
1 Mobox(MBOX) ke PLN
0.1529776
1 Mobox(MBOX) ke RON
лв0.182908
1 Mobox(MBOX) ke SEK
kr0.3982406
1 Mobox(MBOX) ke BGN
лв0.0702533
1 Mobox(MBOX) ke HUF
Ft13.9213773
1 Mobox(MBOX) ke CZK
0.8767113
1 Mobox(MBOX) ke KWD
د.ك0.01272042
1 Mobox(MBOX) ke ILS
0.1359339
1 Mobox(MBOX) ke BOB
Bs0.286833
1 Mobox(MBOX) ke AZN
0.070669
1 Mobox(MBOX) ke TJS
SM0.3832754
1 Mobox(MBOX) ke GEL
0.1126547
1 Mobox(MBOX) ke AOA
Kz38.1026463
1 Mobox(MBOX) ke BHD
.د.ب0.01567189
1 Mobox(MBOX) ke BMD
$0.04157
1 Mobox(MBOX) ke DKK
kr0.2689579
1 Mobox(MBOX) ke HNL
L1.0949538
1 Mobox(MBOX) ke MUR
1.9097258
1 Mobox(MBOX) ke NAD
$0.7220709
1 Mobox(MBOX) ke NOK
kr0.4244297
1 Mobox(MBOX) ke NZD
$0.0735789
1 Mobox(MBOX) ke PAB
B/.0.04157
1 Mobox(MBOX) ke PGK
K0.174594
1 Mobox(MBOX) ke QAR
ر.ق0.1513148
1 Mobox(MBOX) ke RSD
дин.4.2230963
1 Mobox(MBOX) ke UZS
soʻm500.8432583
1 Mobox(MBOX) ke ALL
L3.4856445
1 Mobox(MBOX) ke ANG
ƒ0.0744103
1 Mobox(MBOX) ke AWG
ƒ0.074826
1 Mobox(MBOX) ke BBD
$0.08314
1 Mobox(MBOX) ke BAM
KM0.0702533
1 Mobox(MBOX) ke BIF
Fr122.58993
1 Mobox(MBOX) ke BND
$0.054041
1 Mobox(MBOX) ke BSD
$0.04157
1 Mobox(MBOX) ke JMD
$6.6657495
1 Mobox(MBOX) ke KHR
166.9476142
1 Mobox(MBOX) ke KMF
Fr17.4594
1 Mobox(MBOX) ke LAK
903.6956341
1 Mobox(MBOX) ke LKR
රු12.6734459
1 Mobox(MBOX) ke MDL
L0.70669
1 Mobox(MBOX) ke MGA
Ar187.252065
1 Mobox(MBOX) ke MOP
P0.33256
1 Mobox(MBOX) ke MVR
0.640178
1 Mobox(MBOX) ke MWK
MK72.1700927
1 Mobox(MBOX) ke MZN
MT2.6584015
1 Mobox(MBOX) ke NPR
रु5.890469
1 Mobox(MBOX) ke PYG
294.81444
1 Mobox(MBOX) ke RWF
Fr60.31807
1 Mobox(MBOX) ke SBD
$0.3421211
1 Mobox(MBOX) ke SCR
0.58198
1 Mobox(MBOX) ke SRD
$1.600445
1 Mobox(MBOX) ke SVC
$0.3633218
1 Mobox(MBOX) ke SZL
L0.7216552
1 Mobox(MBOX) ke TMT
m0.145495
1 Mobox(MBOX) ke TND
د.ت0.12300563
1 Mobox(MBOX) ke TTD
$0.2814289
1 Mobox(MBOX) ke UGX
Sh145.32872
1 Mobox(MBOX) ke XAF
Fr23.61176
1 Mobox(MBOX) ke XCD
$0.112239
1 Mobox(MBOX) ke XOF
Fr23.61176
1 Mobox(MBOX) ke XPF
Fr4.28171
1 Mobox(MBOX) ke BWP
P0.5591165
1 Mobox(MBOX) ke BZD
$0.0835557
1 Mobox(MBOX) ke CVE
$3.9840688
1 Mobox(MBOX) ke DJF
Fr7.35789
1 Mobox(MBOX) ke DOP
$2.6733667
1 Mobox(MBOX) ke DZD
د.ج5.4240536
1 Mobox(MBOX) ke FJD
$0.0947796
1 Mobox(MBOX) ke GNF
Fr361.45115
1 Mobox(MBOX) ke GTQ
Q0.3184262
1 Mobox(MBOX) ke GYD
$8.6947812
1 Mobox(MBOX) ke ISK
kr5.23782

Sumber Daya Mobox

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mobox, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mobox
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mobox

Berapa nilai Mobox (MBOX) hari ini?
Harga live MBOX dalam USD adalah 0.04157 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MBOX ke USD saat ini?
Harga MBOX ke USD saat ini adalah $ 0.04157. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mobox?
Kapitalisasi pasar MBOX adalah $ 20.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MBOX?
Suplai beredar MBOX adalah 500.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MBOX?
MBOX mencapai harga ATH sebesar 15.681913867928305 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MBOX?
MBOX mencapai harga ATL 0.029264024068788762 USD.
Berapa volume perdagangan MBOX?
Volume perdagangan 24 jam live MBOX adalah $ 434.37K USD.
Akankah harga MBOX naik lebih tinggi tahun ini?
MBOX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MBOX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:56:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mobox (MBOX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MBOX ke USD

Jumlah

MBOX
MBOX
USD
USD

1 MBOX = 0.04157 USD

Perdagangkan MBOX

MBOX/USDT
$0.04157
$0.04157$0.04157
+3.92%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,198.93
$101,198.93$101,198.93

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.94
$3,302.94$3,302.94

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.64
$155.64$155.64

-0.17%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0162
$1.0162$1.0162

+18.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,198.93
$101,198.93$101,198.93

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.94
$3,302.94$3,302.94

+0.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2045
$2.2045$2.2045

-1.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.64
$155.64$155.64

-0.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0064
$1.0064$1.0064

-0.95%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0852
$0.0852$0.0852

+70.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012260
$0.012260$0.012260

+1,126.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.385
$4.385$4.385

+338.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008980
$0.008980$0.008980

+320.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0852
$0.0852$0.0852

+70.40%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001788
$0.00001788$0.00001788

+66.01%