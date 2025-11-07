Apa yang dimaksud dengan IdleTradeX (IDLETRADEX)

IdleTradeX adalah pasar terdesentralisasi untuk barang-barang idle, yang menggabungkan autentikasi NFT, tokenisasi aset dunia nyata (RWA), dan penyelesaian on-chain. Platform ini memastikan barang bekas diperdagangkan dengan keaslian yang terverifikasi, transparansi, dan insentif berkelanjutan.

IdleTradeX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi IdleTradeX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa IDLETRADEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang IdleTradeX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli IdleTradeX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IdleTradeX Berapa nilai IdleTradeX (IDLETRADEX) hari ini? Harga live IDLETRADEX dalam USD adalah 0.0000105 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IDLETRADEX ke USD saat ini? $ 0.0000105 . Cobalah Harga IDLETRADEX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar IdleTradeX? Kapitalisasi pasar IDLETRADEX adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IDLETRADEX? Suplai beredar IDLETRADEX adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IDLETRADEX? IDLETRADEX mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IDLETRADEX? IDLETRADEX mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan IDLETRADEX? Volume perdagangan 24 jam live IDLETRADEX adalah $ 529.98K USD . Akankah harga IDLETRADEX naik lebih tinggi tahun ini? IDLETRADEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IDLETRADEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting IdleTradeX (IDLETRADEX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

