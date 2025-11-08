BursaDEX+
Harga live BNBird hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BIRD adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual BIRD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 BIRD ke USD:

$0
$0$0
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live BNBird (BIRD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 07:00:47 (UTC+8)

Harga BNBird Hari Ini

Harga live BNBird (BIRD) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIRD ke USD saat ini adalah $ 0 per BIRD.

BNBird saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BIRD. Selama 24 jam terakhir, BIRD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BIRD bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 0.00.

Informasi Pasar BNBird (BIRD)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar BNBird saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar BIRD adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 0.00.

Riwayat Harga BNBird USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Riwayat Harga BNBird (BIRD) USD

Pantau perubahan harga BNBird untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ 00.00%
60 Hari$ 00.00%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga BNBird Hari Ini

Hari ini, BIRD tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BNBird 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ 0 (0.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BNBird 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BIRD terlihat mengalami perubahan $ 0 (0.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BNBird 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ 0 (0.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BNBird (BIRD)?

Lihat halaman Riwayat Harga BNBird sekarang.

Analisis AI untuk BNBird

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk BNBird, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga BNBird?

BIRD token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and adoption rates
5. Partnerships and collaborations
6. Tokenomics including supply mechanics
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Social media buzz and influencer mentions
10. Platform utility and real-world use cases

These factors interact to create price volatility typical of smaller cap tokens.

Mengapa orang ingin tahu harga BNBird hari ini?

People want to know BNBird (BIRD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders time their entries and exits effectively.

Prediksi Harga untuk BNBird

Prediksi Harga BNBird (BIRD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BIRD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BNBird (BIRD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga BNBird berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga BNBird yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga BIRD untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga BNBird.

Cara membeli & berinvestasi BNBird di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan BNBird? Pembelian BIRD dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli BNBird. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian BNBird (BIRD) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.

Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan BNBird akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli BNBird (BIRD)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan BNBird

Dengan memiliki BNBird, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli BNBird (BIRD) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan BNBird (BIRD)

BNBird adalah platform agregasi NFT-Fi inovatif yang dibangun di atas BNB Chain, dirancang untuk membuka nilai baru bagi kolektor digital dan penggemar DeFi. Di sini, koleksi NFT bertemu dengan DeFi—stake, pinjamkan, atau gunakan NFT Anda untuk membuka hadiah dan peluang baru, semuanya dalam satu ekosistem yang menyenangkan dan mudah digunakan. Dengan BNBird, Anda dapat menjelajahi dan berdagang di berbagai pasar NFT, menemukan burung langka, dan menemukan aset unik tanpa perlu meninggalkan platform. Burung NFT Anda bahkan dapat bekerja untuk Anda—tambahkan mereka ke kolam likuiditas, dapatkan insentif, dan tingkatkan perdagangan NFT di seluruh rantai. Semuanya berbasis komunitas: ikuti acara, bantu bentuk peningkatan, dan ciptakan masa depan bersama sesama pecinta burung dan pengembang DeFi. Sebagai agregator NFT-Fi pertama di BNB Chain, BNBird memberdayakan Anda untuk membuka potensi penuh NFT Anda dan membantu mengembangkan babak selanjutnya dari dunia burung Web3. Kumpulkan, mainkan, hasilkan—dan terbanglah bersama kawanan!

Sumber Daya BNBird

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BNBird, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BNBird
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BNBird

Berapa nilai 1 BNBird pada tahun 2030?
Jika BNBird tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga BNBird tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting BNBird (BIRD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

USDX Stablecoin Anjlok ke $0,20, Elixir’s deUSD Ikut Kehilangan Peg Dolar AS

November 7, 2025

Wali Kota Miami Raup Untung 300% Setelah Digaji Pakai Bitcoin!

November 7, 2025

Ethereum Kalahkan Solana Berkat Lighter, TPS Tembus 24.000 per Detik!

November 7, 2025
Lihat Selengkapnya

Jelajahi BNBird Selengkapnya

BIRD USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada BIRD dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BIRD USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar BNBird (BIRD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BNBird secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BIRD/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

