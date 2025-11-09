Tokenomi BNBird (BIRD)
Tokenomi & Analisis Harga BNBird (BIRD)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BNBird (BIRD), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi BNBird (BIRD)
BNBird adalah platform agregasi NFT-Fi inovatif yang dibangun di atas BNB Chain, dirancang untuk membuka nilai baru bagi kolektor digital dan penggemar DeFi. Di sini, koleksi NFT bertemu dengan DeFi—stake, pinjamkan, atau gunakan NFT Anda untuk membuka hadiah dan peluang baru, semuanya dalam satu ekosistem yang menyenangkan dan mudah digunakan. Dengan BNBird, Anda dapat menjelajahi dan berdagang di berbagai pasar NFT, menemukan burung langka, dan menemukan aset unik tanpa perlu meninggalkan platform. Burung NFT Anda bahkan dapat bekerja untuk Anda—tambahkan mereka ke kolam likuiditas, dapatkan insentif, dan tingkatkan perdagangan NFT di seluruh rantai. Semuanya berbasis komunitas: ikuti acara, bantu bentuk peningkatan, dan ciptakan masa depan bersama sesama pecinta burung dan pengembang DeFi. Sebagai agregator NFT-Fi pertama di BNB Chain, BNBird memberdayakan Anda untuk membuka potensi penuh NFT Anda dan membantu mengembangkan babak selanjutnya dari dunia burung Web3. Kumpulkan, mainkan, hasilkan—dan terbanglah bersama kawanan!
Tokenomi BNBird (BIRD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BNBird (BIRD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BIRD yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BIRD yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BIRD, jelajahi harga live token BIRD!
Cara Membeli BIRD
Tertarik untuk menambahkan BNBird (BIRD) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BIRD, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga BNBird (BIRD)
Menganalisis riwayat harga BIRD membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga BIRD
Ingin mengetahui arah BIRD? Halaman prediksi harga BIRD kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader