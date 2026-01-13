Harga ArcaneVault Hari Ini

Harga live ArcaneVault (AV) hari ini adalah $ 0.0000003729, dengan perubahan 113.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AV ke USD saat ini adalah $ 0.0000003729 per AV.

ArcaneVault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AV. Selama 24 jam terakhir, AV diperdagangkan antara $ 0.0000001801 (low) dan $ 0.0000005 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AV bergerak +1.88% dalam satu jam terakhir dan +91.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 4.67K.

Informasi Pasar ArcaneVault (AV)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.73K$ 3.73K $ 3.73K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar ArcaneVault saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.67K. Suplai beredar AV adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.73K.