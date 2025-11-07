BursaDEX+
Harga live Dusk Network hari ini adalah 0.07194 USD. Lacak informasi harga aktual DUSK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DUSK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DUSK

Info Harga DUSK

Penjelasan DUSK

Whitepaper DUSK

Situs Web Resmi DUSK

Tokenomi DUSK

Prakiraan Harga DUSK

Riwayat DUSK

Panduan Membeli DUSK

Konverter DUSK ke Mata Uang Fiat

Spot DUSK

Futures USDT-M DUSK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dusk Network

Harga Dusk Network(DUSK)

Harga Live 1 DUSK ke USD:

$0.07193
$0.07193$0.07193
+16.90%1D
USD
Grafik Harga Live Dusk Network (DUSK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:34 (UTC+8)

Informasi Harga Dusk Network (DUSK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05253
$ 0.05253$ 0.05253
Low 24 Jam
$ 0.07468
$ 0.07468$ 0.07468
High 24 Jam

$ 0.05253
$ 0.05253$ 0.05253

$ 0.07468
$ 0.07468$ 0.07468

$ 1.1657160542174692
$ 1.1657160542174692$ 1.1657160542174692

$ 0.01105859193
$ 0.01105859193$ 0.01105859193

+0.81%

+16.90%

+70.51%

+70.51%

Harga aktual Dusk Network (DUSK) adalah $ 0.07194. Selama 24 jam terakhir, DUSK diperdagangkan antara low $ 0.05253 dan high $ 0.07468, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDUSK adalah $ 1.1657160542174692, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01105859193.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DUSK telah berubah sebesar +0.81% selama 1 jam terakhir, +16.90% selama 24 jam, dan +70.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dusk Network (DUSK)

No.698

$ 34.94M
$ 34.94M$ 34.94M

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 71.94M
$ 71.94M$ 71.94M

485.70M
485.70M 485.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

48.56%

ETH

Kapitalisasi Pasar Dusk Network saat ini adalah $ 34.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.21M. Suplai beredar DUSK adalah 485.70M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.94M.

Riwayat Harga Dusk Network (DUSK) USD

Pantau perubahan harga Dusk Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0103988+16.90%
30 Days$ +0.00837+13.16%
60 Hari$ +0.00787+12.28%
90 Hari$ +0.0059+8.93%
Perubahan Harga Dusk Network Hari Ini

Hari ini, DUSK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0103988 (+16.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dusk Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00837 (+13.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dusk Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DUSK terlihat mengalami perubahan $ +0.00787 (+12.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dusk Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0059 (+8.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dusk Network (DUSK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dusk Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dusk Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DUSK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dusk Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dusk Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dusk Network (USD)

Berapa nilai Dusk Network (DUSK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dusk Network (DUSK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dusk Network.

Cek prediksi harga Dusk Network sekarang!

Tokenomi Dusk Network (DUSK)

Memahami tokenomi Dusk Network (DUSK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DUSK sekarang!

Cara membeli Dusk Network (DUSK)

Ingin mengetahui cara membeli Dusk Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dusk Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DUSK ke Mata Uang Lokal

1 Dusk Network(DUSK) ke VND
1,893.1011
1 Dusk Network(DUSK) ke AUD
A$0.1107876
1 Dusk Network(DUSK) ke GBP
0.0546744
1 Dusk Network(DUSK) ke EUR
0.0618684
1 Dusk Network(DUSK) ke USD
$0.07194
1 Dusk Network(DUSK) ke MYR
RM0.3007092
1 Dusk Network(DUSK) ke TRY
3.0351486
1 Dusk Network(DUSK) ke JPY
¥10.93488
1 Dusk Network(DUSK) ke ARS
ARS$104.4115578
1 Dusk Network(DUSK) ke RUB
5.8444056
1 Dusk Network(DUSK) ke INR
6.3789198
1 Dusk Network(DUSK) ke IDR
Rp1,198.9995204
1 Dusk Network(DUSK) ke PHP
4.2415824
1 Dusk Network(DUSK) ke EGP
￡E.3.402762
1 Dusk Network(DUSK) ke BRL
R$0.384879
1 Dusk Network(DUSK) ke CAD
C$0.1014354
1 Dusk Network(DUSK) ke BDT
8.7773994
1 Dusk Network(DUSK) ke NGN
103.5101496
1 Dusk Network(DUSK) ke COP
$275.6316354
1 Dusk Network(DUSK) ke ZAR
R.1.2503172
1 Dusk Network(DUSK) ke UAH
3.0257964
1 Dusk Network(DUSK) ke TZS
T.Sh.176.75658
1 Dusk Network(DUSK) ke VES
Bs16.33038
1 Dusk Network(DUSK) ke CLP
$67.83942
1 Dusk Network(DUSK) ke PKR
Rs20.3331216
1 Dusk Network(DUSK) ke KZT
37.8425982
1 Dusk Network(DUSK) ke THB
฿2.3294172
1 Dusk Network(DUSK) ke TWD
NT$2.2294206
1 Dusk Network(DUSK) ke AED
د.إ0.2640198
1 Dusk Network(DUSK) ke CHF
Fr0.057552
1 Dusk Network(DUSK) ke HKD
HK$0.5589738
1 Dusk Network(DUSK) ke AMD
֏27.509856
1 Dusk Network(DUSK) ke MAD
.د.م0.669042
1 Dusk Network(DUSK) ke MXN
$1.3359258
1 Dusk Network(DUSK) ke SAR
ريال0.269775
1 Dusk Network(DUSK) ke ETB
Br11.0708466
1 Dusk Network(DUSK) ke KES
KSh9.2917704
1 Dusk Network(DUSK) ke JOD
د.أ0.05100546
1 Dusk Network(DUSK) ke PLN
0.2647392
1 Dusk Network(DUSK) ke RON
лв0.316536
1 Dusk Network(DUSK) ke SEK
kr0.6884658
1 Dusk Network(DUSK) ke BGN
лв0.1215786
1 Dusk Network(DUSK) ke HUF
Ft24.0682464
1 Dusk Network(DUSK) ke CZK
1.5164952
1 Dusk Network(DUSK) ke KWD
د.ك0.02201364
1 Dusk Network(DUSK) ke ILS
0.2352438
1 Dusk Network(DUSK) ke BOB
Bs0.496386
1 Dusk Network(DUSK) ke AZN
0.122298
1 Dusk Network(DUSK) ke TJS
SM0.6632868
1 Dusk Network(DUSK) ke GEL
0.1949574
1 Dusk Network(DUSK) ke AOA
Kz65.9394846
1 Dusk Network(DUSK) ke BHD
.د.ب0.02704944
1 Dusk Network(DUSK) ke BMD
$0.07194
1 Dusk Network(DUSK) ke DKK
kr0.4654518
1 Dusk Network(DUSK) ke HNL
L1.8948996
1 Dusk Network(DUSK) ke MUR
3.3070818
1 Dusk Network(DUSK) ke NAD
$1.2495978
1 Dusk Network(DUSK) ke NOK
kr0.733788
1 Dusk Network(DUSK) ke NZD
$0.1273338
1 Dusk Network(DUSK) ke PAB
B/.0.07194
1 Dusk Network(DUSK) ke PGK
K0.302148
1 Dusk Network(DUSK) ke QAR
ر.ق0.2618616
1 Dusk Network(DUSK) ke RSD
дин.7.3062264
1 Dusk Network(DUSK) ke UZS
soʻm866.7467886
1 Dusk Network(DUSK) ke ALL
L6.032169
1 Dusk Network(DUSK) ke ANG
ƒ0.1287726
1 Dusk Network(DUSK) ke AWG
ƒ0.129492
1 Dusk Network(DUSK) ke BBD
$0.14388
1 Dusk Network(DUSK) ke BAM
KM0.1215786
1 Dusk Network(DUSK) ke BIF
Fr212.15106
1 Dusk Network(DUSK) ke BND
$0.093522
1 Dusk Network(DUSK) ke BSD
$0.07194
1 Dusk Network(DUSK) ke JMD
$11.535579
1 Dusk Network(DUSK) ke KHR
288.9153564
1 Dusk Network(DUSK) ke KMF
Fr30.2148
1 Dusk Network(DUSK) ke LAK
1,563.9130122
1 Dusk Network(DUSK) ke LKR
රු21.9323478
1 Dusk Network(DUSK) ke MDL
L1.22298
1 Dusk Network(DUSK) ke MGA
Ar324.05373
1 Dusk Network(DUSK) ke MOP
P0.57552
1 Dusk Network(DUSK) ke MVR
1.107876
1 Dusk Network(DUSK) ke MWK
MK124.8957534
1 Dusk Network(DUSK) ke MZN
MT4.600563
1 Dusk Network(DUSK) ke NPR
रु10.193898
1 Dusk Network(DUSK) ke PYG
510.19848
1 Dusk Network(DUSK) ke RWF
Fr104.38494
1 Dusk Network(DUSK) ke SBD
$0.5920662
1 Dusk Network(DUSK) ke SCR
1.0380942
1 Dusk Network(DUSK) ke SRD
$2.76969
1 Dusk Network(DUSK) ke SVC
$0.6287556
1 Dusk Network(DUSK) ke SZL
L1.2488784
1 Dusk Network(DUSK) ke TMT
m0.25179
1 Dusk Network(DUSK) ke TND
د.ت0.21287046
1 Dusk Network(DUSK) ke TTD
$0.4870338
1 Dusk Network(DUSK) ke UGX
Sh251.50224
1 Dusk Network(DUSK) ke XAF
Fr40.86192
1 Dusk Network(DUSK) ke XCD
$0.194238
1 Dusk Network(DUSK) ke XOF
Fr40.86192
1 Dusk Network(DUSK) ke XPF
Fr7.40982
1 Dusk Network(DUSK) ke BWP
P0.967593
1 Dusk Network(DUSK) ke BZD
$0.1445994
1 Dusk Network(DUSK) ke CVE
$6.8947296
1 Dusk Network(DUSK) ke DJF
Fr12.73338
1 Dusk Network(DUSK) ke DOP
$4.6264614
1 Dusk Network(DUSK) ke DZD
د.ج9.3924864
1 Dusk Network(DUSK) ke FJD
$0.1640232
1 Dusk Network(DUSK) ke GNF
Fr625.5183
1 Dusk Network(DUSK) ke GTQ
Q0.5510604
1 Dusk Network(DUSK) ke GYD
$15.0469704
1 Dusk Network(DUSK) ke ISK
kr9.06444

Sumber Daya Dusk Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dusk Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dusk Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dusk Network

Berapa nilai Dusk Network (DUSK) hari ini?
Harga live DUSK dalam USD adalah 0.07194 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DUSK ke USD saat ini?
Harga DUSK ke USD saat ini adalah $ 0.07194. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dusk Network?
Kapitalisasi pasar DUSK adalah $ 34.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DUSK?
Suplai beredar DUSK adalah 485.70M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DUSK?
DUSK mencapai harga ATH sebesar 1.1657160542174692 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DUSK?
DUSK mencapai harga ATL 0.01105859193 USD.
Berapa volume perdagangan DUSK?
Volume perdagangan 24 jam live DUSK adalah $ 4.21M USD.
Akankah harga DUSK naik lebih tinggi tahun ini?
DUSK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DUSK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dusk Network (DUSK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DUSK ke USD

Jumlah

DUSK
DUSK
USD
USD

1 DUSK = 0.07194 USD

Perdagangkan DUSK

DUSK/USDT
$0.07193
$0.07193$0.07193
+16.99%

