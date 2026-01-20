Token DUSK Diluncurkan di Aster Perpetuals: Menargetkan Pencapaian $0,90

Token DUSK kini telah hadir di Aster Perpetuals, memberikan kemungkinan baru yang patut dinantikan. Dengan leverage hingga 50x, trader kini dapat memanfaatkan semua manfaat yang disediakan oleh sistem Aster secara maksimal.

Baik trader yang mencoba memaksimalkan keuntungan mereka dalam waktu sesingkat mungkin atau menggunakan rencana trading untuk mencapai tujuan mereka, DUSK siap menjadi bagian dari portofolio mereka.

Namun, dalam upaya membuat penawaran lebih menarik bagi para trader, jaringan Aster menawarkan bonus khusus di mana trader dapat memperoleh 1,2x poin trading untuk setiap transaksi DUSK sebelum 24 Januari.

Ini adalah peluang besar bagi trader berpengalaman maupun pemula. Trader tidak boleh melewatkan kesempatan memperoleh reward tambahan untuk trading di platform Aster yang tahan masa depan.

Baca Juga: Tren Bullish DUSK Menguat Setelah Breakout Dari Konsolidasi Panjang

DUSK Memasuki Uptrend Parabolik Dengan Fokus $0,90

Namun, analis kripto, Vuori Trading, menyoroti bahwa DUSK telah melewati fase koreksi pasar dan langsung memasuki fase parabolik, yang membuat semua penggemar kripto sangat bersemangat.

Token ini saat ini berada dalam uptrend yang sangat kuat, dan jika mempertahankan kecepatan saat ini, maka pencapaian harga target bisa hanya seminggu lagi. Seiring momentum yang terkumpul, sangat jelas bahwa DUSK memiliki banyak potensi dalam jangka pendek.

Sumber: X

Analisis teknikal menunjukkan bahwa DUSK dapat mencapai targetnya dalam seminggu. Ini di samping fakta bahwa kinerja harga token tersebut menjadi berita utama. Namun, para ahli memperingatkan bahwa pasar kripto bersifat volatil.

Ini berarti pasar dapat mengalami perubahan mendadak dalam tingkat volatilitasnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun di sisi positifnya, token dapat melonjak ke $0,9 jika kondisi tetap menguntungkan.

Indikator Momentum Menunjukkan Prospek Bullish yang Kuat

RSI (14) membuat pergerakan tiba-tiba ke level overbought, melonjak di atas 80 setelah periode panjang berkisar antara 40 dan 50. Pergerakan tiba-tiba ini menunjukkan kekuatan bullish yang kuat tetapi juga menimbulkan risiko koreksi sementara. Moving average untuk RSI lambat, menunjukkan betapa tiba-tibanya kekuatan saat ini.

Sumber: TradingView

MACD sendiri menunjukkan perubahan bullish, dengan garis MACD bergerak di atas garis sinyal dan histogram berubah positif. Meskipun angkanya kecil secara absolut, tren yang terus meningkat menunjukkan momentum yang menguat setelah periode panjang tren bearish.

Baca Juga: Kenali Dusk Network, Buku Besar Digital yang Transparan Secara Kriptografis