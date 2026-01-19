Huobi HTX telah meluncurkan kontrak perpetual DUSK/USDT dengan leverage maksimum 20x.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa Huobi HTX meluncurkan kontrak perpetual DUSK/USDT pada 19 Januari, dengan leverage maksimum 20x. Bersamaan dengan itu, Huobi HTX mengadakan pesta trading kontrak DUSK dari pukul 17:00 pada 19 Januari hingga pukul 17:00 pada 26 Januari (UTC+8), dengan total hadiah sebesar $10,000. Selama acara berlangsung, pengguna yang mendaftar dan berpartisipasi dalam trading kontrak DUSK/USDT, mengakumulasikan total volume trading valid ≥10,000 USDT, akan diperingkat dan berbagi hadiah. Pengguna kontrak baru yang menyelesaikan trading kontrak DUSK/USDT juga akan menerima keuntungan eksklusif.

