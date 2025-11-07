BursaDEX+
Harga live ARPA hari ini adalah 0.01665 USD. Lacak informasi harga aktual ARPA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARPA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ARPA(ARPA)

Harga Live 1 ARPA ke USD:

$0.01664
+3.61%1D
USD
Grafik Harga Live ARPA (ARPA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:16 (UTC+8)

Informasi Harga ARPA (ARPA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01589
Low 24 Jam
$ 0.01778
High 24 Jam

$ 0.01589
$ 0.01778
$ 0.2751607677412158
$ 0.00348694370424
-0.84%

+3.61%

-3.09%

-3.09%

Harga aktual ARPA (ARPA) adalah $ 0.01665. Selama 24 jam terakhir, ARPA diperdagangkan antara low $ 0.01589 dan high $ 0.01778, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARPA adalah $ 0.2751607677412158, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00348694370424.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARPA telah berubah sebesar -0.84% selama 1 jam terakhir, +3.61% selama 24 jam, dan -3.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ARPA (ARPA)

No.720

$ 25.30M
$ 415.06K
$ 33.30M
1.52B
1,999,999,999.9877386
2019-04-26 00:00:00

$ 0.02
ETH

Kapitalisasi Pasar ARPA saat ini adalah $ 25.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 415.06K. Suplai beredar ARPA adalah 1.52B, dan total suplainya sebesar 1999999999.9877386. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.30M.

Riwayat Harga ARPA (ARPA) USD

Pantau perubahan harga ARPA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005798+3.61%
30 Days$ -0.00396-19.22%
60 Hari$ -0.00532-24.22%
90 Hari$ -0.00626-27.33%
Perubahan Harga ARPA Hari Ini

Hari ini, ARPA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005798 (+3.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ARPA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00396 (-19.22%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ARPA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARPA terlihat mengalami perubahan $ -0.00532 (-24.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ARPA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00626 (-27.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ARPA (ARPA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ARPA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ARPA (ARPA)

Kami mengusulkan jaringan komputasi aman berbasis blockchain dari Multi-party Computation (MPC). ARPA secara kriptografis memungkinkan kontrak pintar pribadi, perlindungan privasi data saat digunakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta sharding komputasi yang dapat diskalakan

ARPA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ARPA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARPA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ARPA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ARPA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ARPA (USD)

Berapa nilai ARPA (ARPA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ARPA (ARPA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARPA.

Cek prediksi harga ARPA sekarang!

Tokenomi ARPA (ARPA)

Memahami tokenomi ARPA (ARPA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARPA sekarang!

Cara membeli ARPA (ARPA)

Ingin mengetahui cara membeli ARPA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ARPA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARPA ke Mata Uang Lokal

1 ARPA(ARPA) ke VND
438.14475
1 ARPA(ARPA) ke AUD
A$0.025641
1 ARPA(ARPA) ke GBP
0.012654
1 ARPA(ARPA) ke EUR
0.014319
1 ARPA(ARPA) ke USD
$0.01665
1 ARPA(ARPA) ke MYR
RM0.069597
1 ARPA(ARPA) ke TRY
0.700965
1 ARPA(ARPA) ke JPY
¥2.54745
1 ARPA(ARPA) ke ARS
ARS$24.1653105
1 ARPA(ARPA) ke RUB
1.352646
1 ARPA(ARPA) ke INR
1.476189
1 ARPA(ARPA) ke IDR
Rp277.499889
1 ARPA(ARPA) ke PHP
0.9821835
1 ARPA(ARPA) ke EGP
￡E.0.787545
1 ARPA(ARPA) ke BRL
R$0.0890775
1 ARPA(ARPA) ke CAD
C$0.0234765
1 ARPA(ARPA) ke BDT
2.0314665
1 ARPA(ARPA) ke NGN
23.956686
1 ARPA(ARPA) ke COP
$63.7929765
1 ARPA(ARPA) ke ZAR
R.0.2892105
1 ARPA(ARPA) ke UAH
0.700299
1 ARPA(ARPA) ke TZS
T.Sh.40.90905
1 ARPA(ARPA) ke VES
Bs3.71295
1 ARPA(ARPA) ke CLP
$15.6843
1 ARPA(ARPA) ke PKR
Rs4.705956
1 ARPA(ARPA) ke KZT
8.7583995
1 ARPA(ARPA) ke THB
฿0.53946
1 ARPA(ARPA) ke TWD
NT$0.515817
1 ARPA(ARPA) ke AED
د.إ0.0611055
1 ARPA(ARPA) ke CHF
Fr0.01332
1 ARPA(ARPA) ke HKD
HK$0.1293705
1 ARPA(ARPA) ke AMD
֏6.36696
1 ARPA(ARPA) ke MAD
.د.م0.1550115
1 ARPA(ARPA) ke MXN
$0.3091905
1 ARPA(ARPA) ke SAR
ريال0.0624375
1 ARPA(ARPA) ke ETB
Br2.5556085
1 ARPA(ARPA) ke KES
KSh2.150181
1 ARPA(ARPA) ke JOD
د.أ0.01180485
1 ARPA(ARPA) ke PLN
0.061272
1 ARPA(ARPA) ke RON
лв0.07326
1 ARPA(ARPA) ke SEK
kr0.159174
1 ARPA(ARPA) ke BGN
лв0.0281385
1 ARPA(ARPA) ke HUF
Ft5.5665945
1 ARPA(ARPA) ke CZK
0.3508155
1 ARPA(ARPA) ke KWD
د.ك0.0050949
1 ARPA(ARPA) ke ILS
0.0544455
1 ARPA(ARPA) ke BOB
Bs0.114885
1 ARPA(ARPA) ke AZN
0.028305
1 ARPA(ARPA) ke TJS
SM0.153513
1 ARPA(ARPA) ke GEL
0.0451215
1 ARPA(ARPA) ke AOA
Kz15.19146
1 ARPA(ARPA) ke BHD
.د.ب0.0062604
1 ARPA(ARPA) ke BMD
$0.01665
1 ARPA(ARPA) ke DKK
kr0.107559
1 ARPA(ARPA) ke HNL
L0.437562
1 ARPA(ARPA) ke MUR
0.7659
1 ARPA(ARPA) ke NAD
$0.2892105
1 ARPA(ARPA) ke NOK
kr0.16983
1 ARPA(ARPA) ke NZD
$0.0294705
1 ARPA(ARPA) ke PAB
B/.0.01665
1 ARPA(ARPA) ke PGK
K0.0710955
1 ARPA(ARPA) ke QAR
ر.ق0.060606
1 ARPA(ARPA) ke RSD
дин.1.689975
1 ARPA(ARPA) ke UZS
soʻm198.214254
1 ARPA(ARPA) ke ALL
L1.3964355
1 ARPA(ARPA) ke ANG
ƒ0.0298035
1 ARPA(ARPA) ke AWG
ƒ0.02997
1 ARPA(ARPA) ke BBD
$0.0333
1 ARPA(ARPA) ke BAM
KM0.0281385
1 ARPA(ARPA) ke BIF
Fr49.10085
1 ARPA(ARPA) ke BND
$0.021645
1 ARPA(ARPA) ke BSD
$0.01665
1 ARPA(ARPA) ke JMD
$2.6698275
1 ARPA(ARPA) ke KHR
66.867399
1 ARPA(ARPA) ke KMF
Fr7.10955
1 ARPA(ARPA) ke LAK
361.9565145
1 ARPA(ARPA) ke LKR
රු5.0760855
1 ARPA(ARPA) ke MDL
L0.2848815
1 ARPA(ARPA) ke MGA
Ar74.999925
1 ARPA(ARPA) ke MOP
P0.1332
1 ARPA(ARPA) ke MVR
0.25641
1 ARPA(ARPA) ke MWK
MK28.856115
1 ARPA(ARPA) ke MZN
MT1.0647675
1 ARPA(ARPA) ke NPR
रु2.359305
1 ARPA(ARPA) ke PYG
118.0818
1 ARPA(ARPA) ke RWF
Fr24.19245
1 ARPA(ARPA) ke SBD
$0.136863
1 ARPA(ARPA) ke SCR
0.2319345
1 ARPA(ARPA) ke SRD
$0.641025
1 ARPA(ARPA) ke SVC
$0.145521
1 ARPA(ARPA) ke SZL
L0.2888775
1 ARPA(ARPA) ke TMT
m0.058275
1 ARPA(ARPA) ke TND
د.ت0.04926735
1 ARPA(ARPA) ke TTD
$0.1127205
1 ARPA(ARPA) ke UGX
Sh58.2084
1 ARPA(ARPA) ke XAF
Fr9.4572
1 ARPA(ARPA) ke XCD
$0.044955
1 ARPA(ARPA) ke XOF
Fr9.4572
1 ARPA(ARPA) ke XPF
Fr1.71495
1 ARPA(ARPA) ke BWP
P0.2239425
1 ARPA(ARPA) ke BZD
$0.0334665
1 ARPA(ARPA) ke CVE
$1.595736
1 ARPA(ARPA) ke DJF
Fr2.9637
1 ARPA(ARPA) ke DOP
$1.070595
1 ARPA(ARPA) ke DZD
د.ج2.172159
1 ARPA(ARPA) ke FJD
$0.037962
1 ARPA(ARPA) ke GNF
Fr144.77175
1 ARPA(ARPA) ke GTQ
Q0.127539
1 ARPA(ARPA) ke GYD
$3.482514
1 ARPA(ARPA) ke ISK
kr2.0979

Sumber Daya ARPA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ARPA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ARPA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ARPA

Berapa nilai ARPA (ARPA) hari ini?
Harga live ARPA dalam USD adalah 0.01665 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARPA ke USD saat ini?
Harga ARPA ke USD saat ini adalah $ 0.01665. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ARPA?
Kapitalisasi pasar ARPA adalah $ 25.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARPA?
Suplai beredar ARPA adalah 1.52B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARPA?
ARPA mencapai harga ATH sebesar 0.2751607677412158 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARPA?
ARPA mencapai harga ATL 0.00348694370424 USD.
Berapa volume perdagangan ARPA?
Volume perdagangan 24 jam live ARPA adalah $ 415.06K USD.
Akankah harga ARPA naik lebih tinggi tahun ini?
ARPA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARPA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ARPA (ARPA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

