Harga live MindNetwork FHE hari ini adalah 0.0328 USD. Lacak informasi harga aktual FHE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FHE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MindNetwork FHE(FHE)

Harga Live 1 FHE ke USD:

$0.0328
+2.05%1D
USD
Grafik Harga Live MindNetwork FHE (FHE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:27:52 (UTC+8)

Informasi Harga MindNetwork FHE (FHE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03129
Low 24 Jam
$ 0.0369
High 24 Jam

$ 0.03129
$ 0.0369
--
--
-1.57%

+2.05%

-2.27%

-2.27%

Harga aktual MindNetwork FHE (FHE) adalah $ 0.0328. Selama 24 jam terakhir, FHE diperdagangkan antara low $ 0.03129 dan high $ 0.0369, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFHE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FHE telah berubah sebesar -1.57% selama 1 jam terakhir, +2.05% selama 24 jam, dan -2.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MindNetwork FHE (FHE)

$ 8.17M
$ 162.87K
$ 32.80M
249.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.90%

BSC

Kapitalisasi Pasar MindNetwork FHE saat ini adalah $ 8.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 162.87K. Suplai beredar FHE adalah 249.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.80M.

Riwayat Harga MindNetwork FHE (FHE) USD

Pantau perubahan harga MindNetwork FHE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006589+2.05%
30 Days$ -0.01532-31.84%
60 Hari$ -0.02099-39.03%
90 Hari$ -0.04218-56.26%
Perubahan Harga MindNetwork FHE Hari Ini

Hari ini, FHE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006589 (+2.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MindNetwork FHE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01532 (-31.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MindNetwork FHE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FHE terlihat mengalami perubahan $ -0.02099 (-39.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MindNetwork FHE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04218 (-56.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MindNetwork FHE (FHE)?

Lihat halaman Riwayat Harga MindNetwork FHE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MindNetwork FHE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FHE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MindNetwork FHE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MindNetwork FHE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MindNetwork FHE (USD)

Berapa nilai MindNetwork FHE (FHE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MindNetwork FHE (FHE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MindNetwork FHE.

Cek prediksi harga MindNetwork FHE sekarang!

Tokenomi MindNetwork FHE (FHE)

Memahami tokenomi MindNetwork FHE (FHE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FHE sekarang!

Cara membeli MindNetwork FHE (FHE)

Ingin mengetahui cara membeli MindNetwork FHE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MindNetwork FHE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FHE ke Mata Uang Lokal

1 MindNetwork FHE(FHE) ke VND
863.132
1 MindNetwork FHE(FHE) ke AUD
A$0.050512
1 MindNetwork FHE(FHE) ke GBP
0.024928
1 MindNetwork FHE(FHE) ke EUR
0.028208
1 MindNetwork FHE(FHE) ke USD
$0.0328
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MYR
RM0.137104
1 MindNetwork FHE(FHE) ke TRY
1.383832
1 MindNetwork FHE(FHE) ke JPY
¥4.9856
1 MindNetwork FHE(FHE) ke ARS
ARS$47.604936
1 MindNetwork FHE(FHE) ke RUB
2.664672
1 MindNetwork FHE(FHE) ke INR
2.908376
1 MindNetwork FHE(FHE) ke IDR
Rp546.666448
1 MindNetwork FHE(FHE) ke PHP
1.935856
1 MindNetwork FHE(FHE) ke EGP
￡E.1.55144
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BRL
R$0.17548
1 MindNetwork FHE(FHE) ke CAD
C$0.046248
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BDT
4.001928
1 MindNetwork FHE(FHE) ke NGN
47.193952
1 MindNetwork FHE(FHE) ke COP
$125.670248
1 MindNetwork FHE(FHE) ke ZAR
R.0.570064
1 MindNetwork FHE(FHE) ke UAH
1.379568
1 MindNetwork FHE(FHE) ke TZS
T.Sh.80.5896
1 MindNetwork FHE(FHE) ke VES
Bs7.4456
1 MindNetwork FHE(FHE) ke CLP
$30.9304
1 MindNetwork FHE(FHE) ke PKR
Rs9.270592
1 MindNetwork FHE(FHE) ke KZT
17.253784
1 MindNetwork FHE(FHE) ke THB
฿1.06272
1 MindNetwork FHE(FHE) ke TWD
NT$1.016472
1 MindNetwork FHE(FHE) ke AED
د.إ0.120376
1 MindNetwork FHE(FHE) ke CHF
Fr0.02624
1 MindNetwork FHE(FHE) ke HKD
HK$0.254856
1 MindNetwork FHE(FHE) ke AMD
֏12.54272
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MAD
.د.م0.30504
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MXN
$0.609424
1 MindNetwork FHE(FHE) ke SAR
ريال0.123
1 MindNetwork FHE(FHE) ke ETB
Br5.047592
1 MindNetwork FHE(FHE) ke KES
KSh4.236448
1 MindNetwork FHE(FHE) ke JOD
د.أ0.0232552
1 MindNetwork FHE(FHE) ke PLN
0.120704
1 MindNetwork FHE(FHE) ke RON
лв0.14432
1 MindNetwork FHE(FHE) ke SEK
kr0.313568
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BGN
лв0.055432
1 MindNetwork FHE(FHE) ke HUF
Ft10.966024
1 MindNetwork FHE(FHE) ke CZK
0.691096
1 MindNetwork FHE(FHE) ke KWD
د.ك0.0100368
1 MindNetwork FHE(FHE) ke ILS
0.107256
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BOB
Bs0.22632
1 MindNetwork FHE(FHE) ke AZN
0.05576
1 MindNetwork FHE(FHE) ke TJS
SM0.302416
1 MindNetwork FHE(FHE) ke GEL
0.088888
1 MindNetwork FHE(FHE) ke AOA
Kz30.064152
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BHD
.د.ب0.0123656
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BMD
$0.0328
1 MindNetwork FHE(FHE) ke DKK
kr0.211888
1 MindNetwork FHE(FHE) ke HNL
L0.863952
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MUR
1.5088
1 MindNetwork FHE(FHE) ke NAD
$0.569736
1 MindNetwork FHE(FHE) ke NOK
kr0.334232
1 MindNetwork FHE(FHE) ke NZD
$0.058056
1 MindNetwork FHE(FHE) ke PAB
B/.0.0328
1 MindNetwork FHE(FHE) ke PGK
K0.13776
1 MindNetwork FHE(FHE) ke QAR
ر.ق0.119392
1 MindNetwork FHE(FHE) ke RSD
дин.3.3292
1 MindNetwork FHE(FHE) ke UZS
soʻm395.180632
1 MindNetwork FHE(FHE) ke ALL
L2.75028
1 MindNetwork FHE(FHE) ke ANG
ƒ0.058712
1 MindNetwork FHE(FHE) ke AWG
ƒ0.05904
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BBD
$0.0656
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BAM
KM0.055432
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BIF
Fr96.7272
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BND
$0.04264
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BSD
$0.0328
1 MindNetwork FHE(FHE) ke JMD
$5.25948
1 MindNetwork FHE(FHE) ke KHR
131.726768
1 MindNetwork FHE(FHE) ke KMF
Fr13.776
1 MindNetwork FHE(FHE) ke LAK
713.043464
1 MindNetwork FHE(FHE) ke LKR
රු9.999736
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MDL
L0.5576
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MGA
Ar147.7476
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MOP
P0.2624
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MVR
0.50512
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MWK
MK56.944408
1 MindNetwork FHE(FHE) ke MZN
MT2.09756
1 MindNetwork FHE(FHE) ke NPR
रु4.64776
1 MindNetwork FHE(FHE) ke PYG
232.6176
1 MindNetwork FHE(FHE) ke RWF
Fr47.5928
1 MindNetwork FHE(FHE) ke SBD
$0.269944
1 MindNetwork FHE(FHE) ke SCR
0.49364
1 MindNetwork FHE(FHE) ke SRD
$1.2628
1 MindNetwork FHE(FHE) ke SVC
$0.286672
1 MindNetwork FHE(FHE) ke SZL
L0.569408
1 MindNetwork FHE(FHE) ke TMT
m0.1148
1 MindNetwork FHE(FHE) ke TND
د.ت0.0970552
1 MindNetwork FHE(FHE) ke TTD
$0.222056
1 MindNetwork FHE(FHE) ke UGX
Sh114.6688
1 MindNetwork FHE(FHE) ke XAF
Fr18.5976
1 MindNetwork FHE(FHE) ke XCD
$0.08856
1 MindNetwork FHE(FHE) ke XOF
Fr18.5976
1 MindNetwork FHE(FHE) ke XPF
Fr3.3784
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BWP
P0.44116
1 MindNetwork FHE(FHE) ke BZD
$0.065928
1 MindNetwork FHE(FHE) ke CVE
$3.143552
1 MindNetwork FHE(FHE) ke DJF
Fr5.8056
1 MindNetwork FHE(FHE) ke DOP
$2.109368
1 MindNetwork FHE(FHE) ke DZD
د.ج4.279744
1 MindNetwork FHE(FHE) ke FJD
$0.074784
1 MindNetwork FHE(FHE) ke GNF
Fr285.196
1 MindNetwork FHE(FHE) ke GTQ
Q0.251248
1 MindNetwork FHE(FHE) ke GYD
$6.860448
1 MindNetwork FHE(FHE) ke ISK
kr4.1328

Sumber Daya MindNetwork FHE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MindNetwork FHE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi MindNetwork FHE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MindNetwork FHE

Berapa nilai MindNetwork FHE (FHE) hari ini?
Harga live FHE dalam USD adalah 0.0328 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FHE ke USD saat ini?
Harga FHE ke USD saat ini adalah $ 0.0328. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MindNetwork FHE?
Kapitalisasi pasar FHE adalah $ 8.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FHE?
Suplai beredar FHE adalah 249.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FHE?
FHE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FHE?
FHE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan FHE?
Volume perdagangan 24 jam live FHE adalah $ 162.87K USD.
Akankah harga FHE naik lebih tinggi tahun ini?
FHE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FHE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MindNetwork FHE (FHE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

