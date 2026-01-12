Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network telah mengumumkan peluncuran terobosan x402z, solusi pembayaran privasi Agent-to-Agent (A2A) pertama. Tujuan utama dari penambahan ini adalah untuk memungkinkan ekonomi kecerdasan buatan (AI) yang mulus dan mengutamakan privasi dengan ZAMA (Z). Mind Network adalah proyek infrastruktur blockchain yang membangun Zero Trust Internet Protocol (HTTPZ) untuk perlindungan data terenkripsi di seluruh Web3, AI, dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan memanfaatkan Fully Homomorphic Encryption (FHE).

Kebutuhan dasar dari pengenalan ini adalah untuk menghilangkan titik konflik antara transparansi blockchain dan kebutuhan strategis AI Agents. Selain itu, x402z juga bermitra dengan perusahaan teknologi FHE, ZAMA. X402z memungkinkan AI Agents untuk menjalankan pembayaran otonom dengan benar, sambil secara aktif melindungi maksud komersial mereka. Mind Network telah merilis berita ini melalui akun media sosial resminya di X.

Mind Network dan x402z Memperkenalkan Model Panopticon untuk Keuangan AI yang Mengutamakan Privasi

Kolaborasi Mind Network dan x402z pada dasarnya akan membuat sistem privasi menjadi lebih kuat dan abadi dengan sedikit usaha. Selain itu, hal yang menyinkronkan kedua mitra adalah fondasi dan kemampuan kerja mereka. Kedua platform dibangun untuk menyediakan layanan keamanan dan perlindungan privasi dengan memanfaatkan fitur khusus mereka.

Fitur "Panopticon" dari kemitraan ini akan mampu menyelesaikan banyak masalah pengguna dengan satu penjaga untuk memantau perilaku setiap penghuni. Selain itu, kedua mitra membuat perjanjian kuat dengan pengguna bahwa mereka akan menghadirkan lebih banyak kemajuan dan fasilitas seiring berjalannya waktu.

Mereka juga akan membangun kembali arsitektur untuk ekonomi AI, di mana Panopticon digital menunjukkan setiap pergerakan keuangan yang terlihat oleh pengguna secara permanen. Seluruh sistem ini dibangun untuk melindungi privasi sebagai prioritas agar dapat melindungi struktur biaya, likuiditas, dan informasi sensitif sebelum konfirmasi transaksi.

Mind Network dan x402z Memimpin Pergeseran Privasi

Aliansi Mind Network dan x402z memfasilitasi pengguna dengan kualitas spesifik dari kedua platform. Mind Network menyediakan Zero Trust Layer yang memfungsikan standar enkripsi ZAMA. Ini adalah dunia digital informasi, dan privasi adalah segalanya yang dapat menyebabkan kerugian besar yang tidak dapat dipulihkan. Jadi, kemitraan ini percaya pada "Don't Be Evil" menjadi Can't Be Evil."

Salah satu hal menarik tentang kemitraan ini adalah memastikan kebutuhan infrastruktur menjadi jelas dalam transaksi machine-to-machine. Hal ini menghindari pelanggaran privasi di masa depan. Ini adalah pendekatan baru di mana AI Agents akan bertindak sebagai operasi ekonomi utama. Secara keseluruhan, kedua platform akan mengamankan masa depan ekonomi digital.