Harga Arvex Hari Ini

Harga live Arvex (ARVEX) hari ini adalah $ 0.00034, dengan perubahan 2.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARVEX ke USD saat ini adalah $ 0.00034 per ARVEX.

Arvex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ARVEX. Selama 24 jam terakhir, ARVEX diperdagangkan antara $ 0.00034 (low) dan $ 0.00045 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ARVEX bergerak -2.86% dalam satu jam terakhir dan -93.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.05K.

Informasi Pasar Arvex (ARVEX)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.40M$ 20.40M $ 20.40M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 60,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000 Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Arvex saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.05K. Suplai beredar ARVEX adalah --, dan total suplainya sebesar 60000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.40M.