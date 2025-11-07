BursaDEX+
Harga live Jump Tom hari ini adalah 0.0000000068 USD. Lacak informasi harga aktual JUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JUMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JUMP

Info Harga JUMP

Penjelasan JUMP

Situs Web Resmi JUMP

Tokenomi JUMP

Prakiraan Harga JUMP

Riwayat JUMP

Panduan Membeli JUMP

Konverter JUMP ke Mata Uang Fiat

Spot JUMP

Logo Jump Tom

Harga Jump Tom(JUMP)

Harga Live 1 JUMP ke USD:

$0.0000000068
-2.85%1D
USD
Grafik Harga Live Jump Tom (JUMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:11 (UTC+8)

Informasi Harga Jump Tom (JUMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000052
Low 24 Jam
$ 0.00000012
High 24 Jam

$ 0.0000000052
$ 0.00000012
--
--
-1.45%

-2.85%

-99.56%

-99.56%

Harga aktual Jump Tom (JUMP) adalah $ 0.0000000068. Selama 24 jam terakhir, JUMP diperdagangkan antara low $ 0.0000000052 dan high $ 0.00000012, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJUMP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JUMP telah berubah sebesar -1.45% selama 1 jam terakhir, -2.85% selama 24 jam, dan -99.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Jump Tom (JUMP)

--
$ 565.54K
$ 565.54K$ 565.54K

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
500,000,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Jump Tom saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 565.54K. Suplai beredar JUMP adalah --, dan total suplainya sebesar 500000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.40M.

Riwayat Harga Jump Tom (JUMP) USD

Pantau perubahan harga Jump Tom untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000000199-2.85%
30 Days$ -0.0009999932-100.00%
60 Hari$ -0.0009999932-100.00%
90 Hari$ -0.0009999932-100.00%
Perubahan Harga Jump Tom Hari Ini

Hari ini, JUMP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000000199 (-2.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Jump Tom 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0009999932 (-100.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Jump Tom 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JUMP terlihat mengalami perubahan $ -0.0009999932 (-100.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Jump Tom 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0009999932 (-100.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Jump Tom (JUMP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Jump Tom sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Jump Tom (JUMP)

Jump Tom adalah game blockchain inovatif yang memadukan mekanisme lompatan klasik dengan model ekonomi Web3, yang diterapkan pada ekosistem BNB Chain. Terinspirasi oleh "Jump Jump" yang viral secara global, game ini menyempurnakan gameplay dengan kontrol yang dioptimalkan AI dan memperkenalkan kompetisi PVP terdesentralisasi + insentif jalur ganda, mendefinisikan ulang batasan "Play-to-Earn".

Jump Tom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Jump Tom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JUMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Jump Tom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Jump Tom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Jump Tom (USD)

Berapa nilai Jump Tom (JUMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Jump Tom (JUMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jump Tom.

Cek prediksi harga Jump Tom sekarang!

Tokenomi Jump Tom (JUMP)

Memahami tokenomi Jump Tom (JUMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JUMP sekarang!

Cara membeli Jump Tom (JUMP)

Ingin mengetahui cara membeli Jump Tom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Jump Tom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JUMP ke Mata Uang Lokal

1 Jump Tom(JUMP) ke VND
0.000178942
1 Jump Tom(JUMP) ke AUD
A$0.000000010472
1 Jump Tom(JUMP) ke GBP
0.000000005168
1 Jump Tom(JUMP) ke EUR
0.000000005848
1 Jump Tom(JUMP) ke USD
$0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) ke MYR
RM0.000000028424
1 Jump Tom(JUMP) ke TRY
0.00000028628
1 Jump Tom(JUMP) ke JPY
¥0.0000010404
1 Jump Tom(JUMP) ke ARS
ARS$0.000009869316
1 Jump Tom(JUMP) ke RUB
0.000000552432
1 Jump Tom(JUMP) ke INR
0.000000602956
1 Jump Tom(JUMP) ke IDR
Rp0.000113333288
1 Jump Tom(JUMP) ke PHP
0.000000401404
1 Jump Tom(JUMP) ke EGP
￡E.0.000000321572
1 Jump Tom(JUMP) ke BRL
R$0.000000036312
1 Jump Tom(JUMP) ke CAD
C$0.000000009588
1 Jump Tom(JUMP) ke BDT
0.000000829668
1 Jump Tom(JUMP) ke NGN
0.000009784112
1 Jump Tom(JUMP) ke COP
$0.000026053588
1 Jump Tom(JUMP) ke ZAR
R.0.000000118048
1 Jump Tom(JUMP) ke UAH
0.000000286008
1 Jump Tom(JUMP) ke TZS
T.Sh.0.0000167076
1 Jump Tom(JUMP) ke VES
Bs0.0000015164
1 Jump Tom(JUMP) ke CLP
$0.0000064056
1 Jump Tom(JUMP) ke PKR
Rs0.000001921952
1 Jump Tom(JUMP) ke KZT
0.000003577004
1 Jump Tom(JUMP) ke THB
฿0.00000022032
1 Jump Tom(JUMP) ke TWD
NT$0.000000210732
1 Jump Tom(JUMP) ke AED
د.إ0.000000024956
1 Jump Tom(JUMP) ke CHF
Fr0.00000000544
1 Jump Tom(JUMP) ke HKD
HK$0.000000052836
1 Jump Tom(JUMP) ke AMD
֏0.00000260032
1 Jump Tom(JUMP) ke MAD
.د.م0.000000063308
1 Jump Tom(JUMP) ke MXN
$0.000000126276
1 Jump Tom(JUMP) ke SAR
ريال0.0000000255
1 Jump Tom(JUMP) ke ETB
Br0.000001043732
1 Jump Tom(JUMP) ke KES
KSh0.000000878152
1 Jump Tom(JUMP) ke JOD
د.أ0.0000000048212
1 Jump Tom(JUMP) ke PLN
0.000000025024
1 Jump Tom(JUMP) ke RON
лв0.00000002992
1 Jump Tom(JUMP) ke SEK
kr0.000000065008
1 Jump Tom(JUMP) ke BGN
лв0.000000011492
1 Jump Tom(JUMP) ke HUF
Ft0.000002273444
1 Jump Tom(JUMP) ke CZK
0.000000143412
1 Jump Tom(JUMP) ke KWD
د.ك0.0000000020808
1 Jump Tom(JUMP) ke ILS
0.000000022236
1 Jump Tom(JUMP) ke BOB
Bs0.00000004692
1 Jump Tom(JUMP) ke AZN
0.00000001156
1 Jump Tom(JUMP) ke TJS
SM0.000000062696
1 Jump Tom(JUMP) ke GEL
0.000000018428
1 Jump Tom(JUMP) ke AOA
Kz0.00000620432
1 Jump Tom(JUMP) ke BHD
.د.ب0.0000000025568
1 Jump Tom(JUMP) ke BMD
$0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) ke DKK
kr0.000000043928
1 Jump Tom(JUMP) ke HNL
L0.000000178704
1 Jump Tom(JUMP) ke MUR
0.0000003128
1 Jump Tom(JUMP) ke NAD
$0.000000118116
1 Jump Tom(JUMP) ke NOK
kr0.00000006936
1 Jump Tom(JUMP) ke NZD
$0.000000012036
1 Jump Tom(JUMP) ke PAB
B/.0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) ke PGK
K0.000000029036
1 Jump Tom(JUMP) ke QAR
ر.ق0.000000024752
1 Jump Tom(JUMP) ke RSD
дин.0.000000690268
1 Jump Tom(JUMP) ke UZS
soʻm0.000080952368
1 Jump Tom(JUMP) ke ALL
L0.000000570316
1 Jump Tom(JUMP) ke ANG
ƒ0.000000012172
1 Jump Tom(JUMP) ke AWG
ƒ0.00000001224
1 Jump Tom(JUMP) ke BBD
$0.0000000136
1 Jump Tom(JUMP) ke BAM
KM0.000000011492
1 Jump Tom(JUMP) ke BIF
Fr0.0000200532
1 Jump Tom(JUMP) ke BND
$0.00000000884
1 Jump Tom(JUMP) ke BSD
$0.0000000068
1 Jump Tom(JUMP) ke JMD
$0.00000109038
1 Jump Tom(JUMP) ke KHR
0.000027309208
1 Jump Tom(JUMP) ke KMF
Fr0.0000029036
1 Jump Tom(JUMP) ke LAK
0.000147826084
1 Jump Tom(JUMP) ke LKR
රු0.000002073116
1 Jump Tom(JUMP) ke MDL
L0.000000116348
1 Jump Tom(JUMP) ke MGA
Ar0.0000306306
1 Jump Tom(JUMP) ke MOP
P0.0000000544
1 Jump Tom(JUMP) ke MVR
0.00000010472
1 Jump Tom(JUMP) ke MWK
MK0.00001178508
1 Jump Tom(JUMP) ke MZN
MT0.00000043486
1 Jump Tom(JUMP) ke NPR
रु0.00000096356
1 Jump Tom(JUMP) ke PYG
0.0000482256
1 Jump Tom(JUMP) ke RWF
Fr0.0000098804
1 Jump Tom(JUMP) ke SBD
$0.000000055896
1 Jump Tom(JUMP) ke SCR
0.000000102408
1 Jump Tom(JUMP) ke SRD
$0.0000002618
1 Jump Tom(JUMP) ke SVC
$0.000000059432
1 Jump Tom(JUMP) ke SZL
L0.00000011798
1 Jump Tom(JUMP) ke TMT
m0.0000000238
1 Jump Tom(JUMP) ke TND
د.ت0.0000000201212
1 Jump Tom(JUMP) ke TTD
$0.000000046036
1 Jump Tom(JUMP) ke UGX
Sh0.0000237728
1 Jump Tom(JUMP) ke XAF
Fr0.0000038624
1 Jump Tom(JUMP) ke XCD
$0.00000001836
1 Jump Tom(JUMP) ke XOF
Fr0.0000038624
1 Jump Tom(JUMP) ke XPF
Fr0.0000007004
1 Jump Tom(JUMP) ke BWP
P0.00000009146
1 Jump Tom(JUMP) ke BZD
$0.000000013668
1 Jump Tom(JUMP) ke CVE
$0.000000651712
1 Jump Tom(JUMP) ke DJF
Fr0.0000012104
1 Jump Tom(JUMP) ke DOP
$0.00000043724
1 Jump Tom(JUMP) ke DZD
د.ج0.000000887264
1 Jump Tom(JUMP) ke FJD
$0.000000015504
1 Jump Tom(JUMP) ke GNF
Fr0.000059126
1 Jump Tom(JUMP) ke GTQ
Q0.000000052088
1 Jump Tom(JUMP) ke GYD
$0.000001422288
1 Jump Tom(JUMP) ke ISK
kr0.0000008568

Sumber Daya Jump Tom

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Jump Tom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Jump Tom
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Jump Tom

Berapa nilai Jump Tom (JUMP) hari ini?
Harga live JUMP dalam USD adalah 0.0000000068 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JUMP ke USD saat ini?
Harga JUMP ke USD saat ini adalah $ 0.0000000068. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Jump Tom?
Kapitalisasi pasar JUMP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JUMP?
Suplai beredar JUMP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JUMP?
JUMP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JUMP?
JUMP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan JUMP?
Volume perdagangan 24 jam live JUMP adalah $ 565.54K USD.
Akankah harga JUMP naik lebih tinggi tahun ini?
JUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Jump Tom (JUMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

