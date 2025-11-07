Apa yang dimaksud dengan Jump Tom (JUMP)

Jump Tom adalah game blockchain inovatif yang memadukan mekanisme lompatan klasik dengan model ekonomi Web3, yang diterapkan pada ekosistem BNB Chain. Terinspirasi oleh "Jump Jump" yang viral secara global, game ini menyempurnakan gameplay dengan kontrol yang dioptimalkan AI dan memperkenalkan kompetisi PVP terdesentralisasi + insentif jalur ganda, mendefinisikan ulang batasan "Play-to-Earn".

Jump Tom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Jump Tom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa JUMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Jump Tom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Jump Tom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Jump Tom (USD)

Berapa nilai Jump Tom (JUMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Jump Tom (JUMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jump Tom.

Cek prediksi harga Jump Tom sekarang!

Tokenomi Jump Tom (JUMP)

Memahami tokenomi Jump Tom (JUMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JUMP sekarang!

Cara membeli Jump Tom (JUMP)

Ingin mengetahui cara membeli Jump Tom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Jump Tom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JUMP ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Jump Tom

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Jump Tom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Jump Tom Berapa nilai Jump Tom (JUMP) hari ini? Harga live JUMP dalam USD adalah 0.0000000068 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga JUMP ke USD saat ini? $ 0.0000000068 . Cobalah Harga JUMP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Jump Tom? Kapitalisasi pasar JUMP adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar JUMP? Suplai beredar JUMP adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JUMP? JUMP mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JUMP? JUMP mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan JUMP? Volume perdagangan 24 jam live JUMP adalah $ 565.54K USD . Akankah harga JUMP naik lebih tinggi tahun ini? JUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

