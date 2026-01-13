Harga BLEXA Hari Ini

Harga live BLEXA (BLE) hari ini adalah $ 0.00000000499, dengan perubahan 89.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLE ke USD saat ini adalah $ 0.00000000499 per BLE.

BLEXA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BLE. Selama 24 jam terakhir, BLE diperdagangkan antara $ 0.000000002 (low) dan $ 0.000000005 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BLE bergerak +3.95% dalam satu jam terakhir dan -99.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 51.24K.

Informasi Pasar BLEXA (BLE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 51.24K$ 51.24K $ 51.24K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.99B$ 3.99B $ 3.99B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 800,000,000,000,000,000 800,000,000,000,000,000 800,000,000,000,000,000 Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar BLEXA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.24K. Suplai beredar BLE adalah --, dan total suplainya sebesar 800000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.99B.