Harga Neuralinker Hari Ini

Harga live Neuralinker (NEURALINKER) hari ini adalah $ 0.00007694, dengan perubahan 1,462.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEURALINKER ke USD saat ini adalah $ 0.00007694 per NEURALINKER.

Neuralinker saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NEURALINKER. Selama 24 jam terakhir, NEURALINKER diperdagangkan antara $ 0.000005 (low) dan $ 0.00049898 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NEURALINKER bergerak -0.97% dalam satu jam terakhir dan +1,438.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.69M.

Informasi Pasar Neuralinker (NEURALINKER)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 769.40M$ 769.40M $ 769.40M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Neuralinker saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.69M. Suplai beredar NEURALINKER adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 769.40M.