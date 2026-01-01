Harga Super Micro Computer Hari Ini

Harga live Super Micro Computer (SMCION) hari ini adalah $ 32.78, dengan perubahan 63.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMCION ke USD saat ini adalah $ 32.78 per SMCION.

Super Micro Computer saat ini berada di peringkat #2195 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 906.54K, dengan suplai yang beredar 27.66K SMCION. Selama 24 jam terakhir, SMCION diperdagangkan antara $ 20 (low) dan $ 32.98 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 59.177238227225516, sementara all-time low aset ini adalah $ 27.916983245660116.

Dalam kinerja jangka pendek, SMCION bergerak +1.36% dalam satu jam terakhir dan +63.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 3.71M.

Informasi Pasar Super Micro Computer (SMCION)

Peringkat No.2195 Kapitalisasi Pasar $ 906.54K$ 906.54K $ 906.54K Volume (24 Jam) $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 906.54K$ 906.54K $ 906.54K Suplai Peredaran 27.66K 27.66K 27.66K Total Suplai 27,655.15017294 27,655.15017294 27,655.15017294 Blockchain Publik ETH

