Harga live My Neighbor Alice hari ini adalah 0.2548 USD. Lacak informasi harga aktual ALICE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALICE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ALICE

Info Harga ALICE

Penjelasan ALICE

Whitepaper ALICE

Situs Web Resmi ALICE

Tokenomi ALICE

Prakiraan Harga ALICE

Riwayat ALICE

Panduan Membeli ALICE

Konverter ALICE ke Mata Uang Fiat

Spot ALICE

Futures USDT-M ALICE

Logo My Neighbor Alice

Harga My Neighbor Alice(ALICE)

Harga Live 1 ALICE ke USD:

$0.2544
+7.16%1D
USD
Grafik Harga Live My Neighbor Alice (ALICE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:17:17 (UTC+8)

Informasi Harga My Neighbor Alice (ALICE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2352
Low 24 Jam
$ 0.2549
High 24 Jam

$ 0.2352
$ 0.2549
$ 42.55032036
$ 0.2133577166790973
+3.11%

+7.16%

-5.98%

-5.98%

Harga aktual My Neighbor Alice (ALICE) adalah $ 0.2548. Selama 24 jam terakhir, ALICE diperdagangkan antara low $ 0.2352 dan high $ 0.2549, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALICE adalah $ 42.55032036, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.2133577166790973.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALICE telah berubah sebesar +3.11% selama 1 jam terakhir, +7.16% selama 24 jam, dan -5.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar My Neighbor Alice (ALICE)

No.716

$ 25.44M
$ 546.74K
$ 25.44M
99.83M
99,826,342.465531
ETH

Kapitalisasi Pasar My Neighbor Alice saat ini adalah $ 25.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 546.74K. Suplai beredar ALICE adalah 99.83M, dan total suplainya sebesar 99826342.465531. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.44M.

Riwayat Harga My Neighbor Alice (ALICE) USD

Pantau perubahan harga My Neighbor Alice untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.016998+7.16%
30 Days$ -0.0798-23.85%
60 Hari$ -0.1149-31.08%
90 Hari$ -0.1527-37.48%
Perubahan Harga My Neighbor Alice Hari Ini

Hari ini, ALICE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.016998 (+7.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga My Neighbor Alice 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0798 (-23.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga My Neighbor Alice 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALICE terlihat mengalami perubahan $ -0.1149 (-31.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga My Neighbor Alice 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1527 (-37.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari My Neighbor Alice (ALICE)?

Lihat halaman Riwayat Harga My Neighbor Alice sekarang.

Apa yang dimaksud dengan My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi My Neighbor Alice Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALICE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang My Neighbor Alice di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli My Neighbor Alice dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga My Neighbor Alice (USD)

Berapa nilai My Neighbor Alice (ALICE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda My Neighbor Alice (ALICE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk My Neighbor Alice.

Cek prediksi harga My Neighbor Alice sekarang!

Tokenomi My Neighbor Alice (ALICE)

Memahami tokenomi My Neighbor Alice (ALICE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALICE sekarang!

Cara membeli My Neighbor Alice (ALICE)

Ingin mengetahui cara membeli My Neighbor Alice? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli My Neighbor Alice di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALICE ke Mata Uang Lokal

1 My Neighbor Alice(ALICE) ke VND
6,705.062
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke AUD
A$0.392392
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke GBP
0.193648
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke EUR
0.219128
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke USD
$0.2548
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MYR
RM1.065064
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke TRY
10.750012
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke JPY
¥38.7296
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke ARS
ARS$369.809076
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke RUB
20.699952
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke INR
22.593116
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke IDR
Rp4,246.664968
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke PHP
15.015364
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke EGP
￡E.12.05204
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BRL
R$1.36318
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke CAD
C$0.359268
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BDT
31.088148
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke NGN
366.616432
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke COP
$976.243268
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke ZAR
R.4.425876
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke UAH
10.716888
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke TZS
T.Sh.626.0436
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke VES
Bs57.8396
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke CLP
$240.2764
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke PKR
Rs72.016672
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke KZT
134.032444
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke THB
฿8.25552
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke TWD
NT$7.896252
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke AED
د.إ0.935116
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke CHF
Fr0.20384
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke HKD
HK$1.979796
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke AMD
֏97.43552
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MAD
.د.م2.36964
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MXN
$4.731636
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke SAR
ريال0.9555
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke ETB
Br39.211172
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke KES
KSh32.909968
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke JOD
د.أ0.1806532
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke PLN
0.937664
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke RON
лв1.12112
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke SEK
kr2.438436
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BGN
лв0.430612
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke HUF
Ft85.215312
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke CZK
5.368636
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke KWD
د.ك0.0779688
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke ILS
0.833196
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BOB
Bs1.75812
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke AZN
0.43316
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke TJS
SM2.349256
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke GEL
0.690508
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke AOA
Kz233.547132
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BHD
.د.ب0.0958048
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BMD
$0.2548
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke DKK
kr1.646008
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke HNL
L6.711432
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MUR
11.7208
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke NAD
$4.425876
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke NOK
kr2.596412
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke NZD
$0.450996
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke PAB
B/.0.2548
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke PGK
K1.07016
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke QAR
ر.ق0.927472
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke RSD
дин.25.867296
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke UZS
soʻm3,069.878812
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke ALL
L21.36498
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke ANG
ƒ0.456092
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke AWG
ƒ0.45864
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BBD
$0.5096
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BAM
KM0.430612
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BIF
Fr751.4052
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BND
$0.33124
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BSD
$0.2548
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke JMD
$40.85718
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke KHR
1,023.292088
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke KMF
Fr107.016
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke LAK
5,539.130324
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke LKR
රු77.680876
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MDL
L4.3316
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MGA
Ar1,147.7466
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MOP
P2.0384
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MVR
3.92392
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MWK
MK442.360828
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke MZN
MT16.29446
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke NPR
रु36.10516
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke PYG
1,807.0416
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke RWF
Fr369.7148
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke SBD
$2.097004
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke SCR
3.676764
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke SRD
$9.8098
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke SVC
$2.226952
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke SZL
L4.423328
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke TMT
m0.8918
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke TND
د.ت0.7539532
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke TTD
$1.724996
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke UGX
Sh890.7808
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke XAF
Fr144.7264
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke XCD
$0.68796
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke XOF
Fr144.7264
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke XPF
Fr26.2444
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BWP
P3.42706
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke BZD
$0.512148
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke CVE
$24.420032
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke DJF
Fr45.0996
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke DOP
$16.386188
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke DZD
د.ج33.266688
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke FJD
$0.580944
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke GNF
Fr2,215.486
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke GTQ
Q1.951768
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke GYD
$53.293968
1 My Neighbor Alice(ALICE) ke ISK
kr32.1048

Sumber Daya My Neighbor Alice

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai My Neighbor Alice, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi My Neighbor Alice
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang My Neighbor Alice

Berapa nilai My Neighbor Alice (ALICE) hari ini?
Harga live ALICE dalam USD adalah 0.2548 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALICE ke USD saat ini?
Harga ALICE ke USD saat ini adalah $ 0.2548. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar My Neighbor Alice?
Kapitalisasi pasar ALICE adalah $ 25.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALICE?
Suplai beredar ALICE adalah 99.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALICE?
ALICE mencapai harga ATH sebesar 42.55032036 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALICE?
ALICE mencapai harga ATL 0.2133577166790973 USD.
Berapa volume perdagangan ALICE?
Volume perdagangan 24 jam live ALICE adalah $ 546.74K USD.
Akankah harga ALICE naik lebih tinggi tahun ini?
ALICE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALICE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:17:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

