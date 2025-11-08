Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) (USD)

Dapatkan prediksi harga My Neighbor Alice untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ALICE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga My Neighbor Alice % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.2698 $0.2698 $0.2698 +1.12% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga My Neighbor Alice untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, My Neighbor Alice berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.2698 pada tahun 2025. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, My Neighbor Alice berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.28329 pada tahun 2026. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ALICE pada tahun 2027 adalah $ 0.297454 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ALICE pada tahun 2028 adalah $ 0.312327 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ALICE pada tahun 2029 adalah $ 0.327943 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ALICE pada tahun 2030 adalah $ 0.344340 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga My Neighbor Alice berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.560894. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga My Neighbor Alice berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.913638. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2698 0.00%

2026 $ 0.28329 5.00%

2027 $ 0.297454 10.25%

2028 $ 0.312327 15.76%

2029 $ 0.327943 21.55%

2030 $ 0.344340 27.63%

2031 $ 0.361557 34.01%

2032 $ 0.379635 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.398617 47.75%

2034 $ 0.418548 55.13%

2035 $ 0.439475 62.89%

2036 $ 0.461449 71.03%

2037 $ 0.484522 79.59%

2038 $ 0.508748 88.56%

2039 $ 0.534185 97.99%

2040 $ 0.560894 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga My Neighbor Alice Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.2698 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.269836 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.270058 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.270908 0.41% Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ALICE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.2698 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ALICE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.269836 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ALICE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.270058 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ALICE adalah $0.270908 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga My Neighbor Alice Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.2698$ 0.2698 $ 0.2698 Perubahan Harga (24 Jam) +1.12% Kap. Pasar $ 26.93M$ 26.93M $ 26.93M Suplai Peredaran 99.84M 99.84M 99.84M Volume (24 Jam) $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24 Jam) -- Harga ALICE terbaru adalah $ 0.2698. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.12%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.14M. Selanjutnya, suplai beredar ALICE adalah 99.84M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 26.93M. Lihat Harga ALICE Live

Harga Lampau My Neighbor Alice Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live My Neighbor Alice, harga My Neighbor Alice saat ini adalah 0.2697USD. Suplai My Neighbor Alice(ALICE) yang beredar adalah 0.00 ALICE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $26.93M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.010700 $ 0.2839 $ 0.251

7 Hari -0.04% $ -0.011999 $ 0.2873 $ 0.2282

30 Days -0.30% $ -0.121199 $ 0.6891 $ 0.187 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, My Neighbor Alice telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.010700 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, My Neighbor Alice trading pada harga tertinggi $0.2873 dan terendah $0.2282 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ALICE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, My Neighbor Alice telah mengalami perubahan -0.30% , mencerminkan sekitar $-0.121199 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ALICE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga My Neighbor Alice lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ALICE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga My Neighbor Alice (ALICE )? Modul Prediksi Harga My Neighbor Alice adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ALICE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap My Neighbor Alice pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ALICE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga My Neighbor Alice. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ALICE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ALICE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan My Neighbor Alice.

Mengapa Prediksi Harga ALICE Penting?

Prediksi Harga ALICE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ALICE sekarang? Menurut prediksi Anda, ALICE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ALICE bulan depan? Menurut alat prediksi harga My Neighbor Alice (ALICE), prakiraan harga ALICE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ALICE pada tahun 2026? Harga 1 My Neighbor Alice (ALICE) hari ini adalah $0.2698 . Menurut modul prediksi di atas, ALICE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ALICE pada tahun 2027? My Neighbor Alice (ALICE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ALICE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ALICE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, My Neighbor Alice (ALICE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ALICE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, My Neighbor Alice (ALICE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ALICE pada tahun 2030? Harga 1 My Neighbor Alice (ALICE) hari ini adalah $0.2698 . Menurut modul prediksi di atas, ALICE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ALICE untuk tahun 2040? My Neighbor Alice (ALICE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ALICE pada tahun 2040.