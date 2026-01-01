Harga live MARA Holdings hari ini adalah 11.28 USD. Kapitalisasi pasar MARAON adalah 281,186.9427537192 USD. Lacak informasi harga aktual MARAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live MARA Holdings hari ini adalah 11.28 USD. Kapitalisasi pasar MARAON adalah 281,186.9427537192 USD. Lacak informasi harga aktual MARAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live MARA Holdings (MARAON) hari ini adalah $ 11.28, dengan perubahan 88.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARAON ke USD saat ini adalah $ 11.28 per MARAON.
MARA Holdings saat ini berada di peringkat #2693 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 281.19K, dengan suplai yang beredar 24.93K MARAON. Selama 24 jam terakhir, MARAON diperdagangkan antara $ 6 (low) dan $ 11.55 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 23.320587511964323, sementara all-time low aset ini adalah $ 8.956443957310746.
Dalam kinerja jangka pendek, MARAON bergerak -0.88% dalam satu jam terakhir dan +88.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 3.52M.
Informasi Pasar MARA Holdings (MARAON)
No.2693
$ 281.19K
$ 3.52M
$ 281.19K
24.93K
24,927.92045689
ETH
Kapitalisasi Pasar MARA Holdings saat ini adalah $ 281.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.52M. Suplai beredar MARAON adalah 24.93K, dan total suplainya sebesar 24927.92045689. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 281.19K.
Riwayat Harga MARA Holdings USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 6
Low 24 Jam
$ 11.55
High 24 Jam
$ 6
$ 11.55
$ 23.320587511964323
$ 8.956443957310746
-0.88%
+88.00%
+88.00%
+88.00%
Riwayat Harga MARA Holdings (MARAON) USD
Pantau perubahan harga MARA Holdings untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +5.28
+88.00%
30 Days
$ +5.28
+88.00%
60 Hari
$ +5.28
+88.00%
90 Hari
$ +5.28
+88.00%
Perubahan Harga MARA Holdings Hari Ini
Hari ini, MARAON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +5.28 (+88.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga MARA Holdings 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +5.28 (+88.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga MARA Holdings 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MARAON terlihat mengalami perubahan $ +5.28 (+88.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga MARA Holdings 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +5.28 (+88.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MARA Holdings (MARAON)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk MARA Holdings, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga MARA Holdings?
Harga saham MARA Holdings dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
1. Pergerakan harga Bitcoin—korelasi yang kuat karena MARA adalah perusahaan penambangan Bitcoin. 2. Perubahan tingkat kesulitan penambangan dan tingkat hash yang memengaruhi profitabilitas. 3. Biaya energi dan efisiensi penambangan. 4. Perkembangan regulasi di sektor mata uang kripto. 5. Sentimen pasar kripto secara keseluruhan. 6. Kapasitas penambangan perusahaan serta rencana ekspansi. 7. Laba triwulanan dan metrik operasional. 8. Adopsi institusional terhadap Bitcoin. 9. Faktor makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi.
Mengapa orang ingin tahu harga MARA Holdings hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga MARA Holdings hari ini karena perusahaan tersebut adalah perusahaan penambangan Bitcoin besar yang harga sahamnya berkorelasi erat dengan kinerja Bitcoin. Para investor memantau harga tersebut untuk mengukur sentimen pasar kripto, membuat keputusan perdagangan, dan memantau nilai portofolio mereka secara real-time.
Prediksi Harga untuk MARA Holdings
Prediksi Harga MARA Holdings (MARAON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MARAON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga MARA Holdings (MARAON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga MARA Holdings berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga MARA Holdings yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MARAON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga MARA Holdings.
Cara membeli & berinvestasi MARA Holdings di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan MARA Holdings? Pembelian MARAON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli MARA Holdings. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian MARA Holdings (MARAON) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan MARA Holdings akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan MARA Holdings
Dengan memiliki MARA Holdings, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli MARA Holdings (MARAON) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MARA Holdings
Berapa nilai 1 MARA Holdings pada tahun 2030?
Jika MARA Holdings tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI MARA Holdings.
Berapa harga MARA Holdings hari ini?
Harga MARA Holdings hari ini adalah $ 11.28. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah MARA Holdings masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
MARA Holdings tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi MARAON, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian MARA Holdings di Indonesia?
MARA Holdings senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga MARA Holdings saat ini di Indonesia?
Harga live MARAON diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga MARA Holdings terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga MARAON untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga MARA Holdings di Indonesia?
Harga MARAON dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
95,220.79
+0.66%
ETH
3,286.39
+0.67%
XMR
637.25
-8.88%
SOL
144.59
+2.71%
RIVER
24.8265
+5.97%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk MARAON di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan MARAON/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga MARA Holdings bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga MARA Holdings akan naik tahun ini?
Harga MARA Holdings mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga MARA Holdings (MARAON) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:43:19 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.