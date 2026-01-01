Harga MARA Holdings Hari Ini

Harga live MARA Holdings (MARAON) hari ini adalah $ 11.28, dengan perubahan 88.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARAON ke USD saat ini adalah $ 11.28 per MARAON.

MARA Holdings saat ini berada di peringkat #2693 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 281.19K, dengan suplai yang beredar 24.93K MARAON. Selama 24 jam terakhir, MARAON diperdagangkan antara $ 6 (low) dan $ 11.55 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 23.320587511964323, sementara all-time low aset ini adalah $ 8.956443957310746.

Dalam kinerja jangka pendek, MARAON bergerak -0.88% dalam satu jam terakhir dan +88.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 3.52M.

Informasi Pasar MARA Holdings (MARAON)

Peringkat No.2693 Kapitalisasi Pasar $ 281.19K$ 281.19K $ 281.19K Volume (24 Jam) $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 281.19K$ 281.19K $ 281.19K Suplai Peredaran 24.93K 24.93K 24.93K Total Suplai 24,927.92045689 24,927.92045689 24,927.92045689 Blockchain Publik ETH

