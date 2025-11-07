BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GRASS hari ini adalah 0.3044 USD. Lacak informasi harga aktual GRASS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRASS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GRASS hari ini adalah 0.3044 USD. Lacak informasi harga aktual GRASS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRASS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRASS

Info Harga GRASS

Penjelasan GRASS

Whitepaper GRASS

Situs Web Resmi GRASS

Tokenomi GRASS

Prakiraan Harga GRASS

Riwayat GRASS

Panduan Membeli GRASS

Konverter GRASS ke Mata Uang Fiat

Spot GRASS

Futures USDT-M GRASS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GRASS

Harga GRASS(GRASS)

Harga Live 1 GRASS ke USD:

$0.3046
$0.3046$0.3046
+2.00%1D
USD
Grafik Harga Live GRASS (GRASS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:43 (UTC+8)

Informasi Harga GRASS (GRASS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2933
$ 0.2933$ 0.2933
Low 24 Jam
$ 0.3302
$ 0.3302$ 0.3302
High 24 Jam

$ 0.2933
$ 0.2933$ 0.2933

$ 0.3302
$ 0.3302$ 0.3302

$ 3.9008251430182934
$ 3.9008251430182934$ 3.9008251430182934

$ 0.27068091967654734
$ 0.27068091967654734$ 0.27068091967654734

+2.28%

+2.00%

-7.90%

-7.90%

Harga aktual GRASS (GRASS) adalah $ 0.3044. Selama 24 jam terakhir, GRASS diperdagangkan antara low $ 0.2933 dan high $ 0.3302, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRASS adalah $ 3.9008251430182934, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.27068091967654734.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRASS telah berubah sebesar +2.28% selama 1 jam terakhir, +2.00% selama 24 jam, dan -7.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GRASS (GRASS)

No.346

$ 74.24M
$ 74.24M$ 74.24M

$ 358.62K
$ 358.62K$ 358.62K

$ 304.40M
$ 304.40M$ 304.40M

243.91M
243.91M 243.91M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar GRASS saat ini adalah $ 74.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 358.62K. Suplai beredar GRASS adalah 243.91M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 304.40M.

Riwayat Harga GRASS (GRASS) USD

Pantau perubahan harga GRASS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005973+2.00%
30 Days$ -0.5439-64.12%
60 Hari$ -0.3996-56.77%
90 Hari$ -0.4411-59.17%
Perubahan Harga GRASS Hari Ini

Hari ini, GRASS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005973 (+2.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GRASS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5439 (-64.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GRASS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GRASS terlihat mengalami perubahan $ -0.3996 (-56.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GRASS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4411 (-59.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GRASS (GRASS)?

Lihat halaman Riwayat Harga GRASS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GRASS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GRASS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GRASS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GRASS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GRASS (USD)

Berapa nilai GRASS (GRASS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GRASS (GRASS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GRASS.

Cek prediksi harga GRASS sekarang!

Tokenomi GRASS (GRASS)

Memahami tokenomi GRASS (GRASS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRASS sekarang!

Cara membeli GRASS (GRASS)

Ingin mengetahui cara membeli GRASS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GRASS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GRASS ke Mata Uang Lokal

1 GRASS(GRASS) ke VND
8,010.286
1 GRASS(GRASS) ke AUD
A$0.468776
1 GRASS(GRASS) ke GBP
0.231344
1 GRASS(GRASS) ke EUR
0.261784
1 GRASS(GRASS) ke USD
$0.3044
1 GRASS(GRASS) ke MYR
RM1.272392
1 GRASS(GRASS) ke TRY
12.81524
1 GRASS(GRASS) ke JPY
¥46.5732
1 GRASS(GRASS) ke ARS
ARS$441.797028
1 GRASS(GRASS) ke RUB
24.729456
1 GRASS(GRASS) ke INR
26.991148
1 GRASS(GRASS) ke IDR
Rp5,073.331304
1 GRASS(GRASS) ke PHP
17.968732
1 GRASS(GRASS) ke EGP
￡E.14.395076
1 GRASS(GRASS) ke BRL
R$1.625496
1 GRASS(GRASS) ke CAD
C$0.429204
1 GRASS(GRASS) ke BDT
37.139844
1 GRASS(GRASS) ke NGN
437.982896
1 GRASS(GRASS) ke COP
$1,166.281204
1 GRASS(GRASS) ke ZAR
R.5.284384
1 GRASS(GRASS) ke UAH
12.803064
1 GRASS(GRASS) ke TZS
T.Sh.747.9108
1 GRASS(GRASS) ke VES
Bs67.8812
1 GRASS(GRASS) ke CLP
$286.7448
1 GRASS(GRASS) ke PKR
Rs86.035616
1 GRASS(GRASS) ke KZT
160.123532
1 GRASS(GRASS) ke THB
฿9.86256
1 GRASS(GRASS) ke TWD
NT$9.433356
1 GRASS(GRASS) ke AED
د.إ1.117148
1 GRASS(GRASS) ke CHF
Fr0.24352
1 GRASS(GRASS) ke HKD
HK$2.365188
1 GRASS(GRASS) ke AMD
֏116.40256
1 GRASS(GRASS) ke MAD
.د.م2.833964
1 GRASS(GRASS) ke MXN
$5.652708
1 GRASS(GRASS) ke SAR
ريال1.1415
1 GRASS(GRASS) ke ETB
Br46.722356
1 GRASS(GRASS) ke KES
KSh39.310216
1 GRASS(GRASS) ke JOD
د.أ0.2158196
1 GRASS(GRASS) ke PLN
1.117148
1 GRASS(GRASS) ke RON
лв1.33936
1 GRASS(GRASS) ke SEK
kr2.910064
1 GRASS(GRASS) ke BGN
лв0.514436
1 GRASS(GRASS) ke HUF
Ft101.770052
1 GRASS(GRASS) ke CZK
6.413708
1 GRASS(GRASS) ke KWD
د.ك0.0931464
1 GRASS(GRASS) ke ILS
0.995388
1 GRASS(GRASS) ke BOB
Bs2.10036
1 GRASS(GRASS) ke AZN
0.51748
1 GRASS(GRASS) ke TJS
SM2.806568
1 GRASS(GRASS) ke GEL
0.824924
1 GRASS(GRASS) ke AOA
Kz277.73456
1 GRASS(GRASS) ke BHD
.د.ب0.1144544
1 GRASS(GRASS) ke BMD
$0.3044
1 GRASS(GRASS) ke DKK
kr1.966424
1 GRASS(GRASS) ke HNL
L7.999632
1 GRASS(GRASS) ke MUR
14.0024
1 GRASS(GRASS) ke NAD
$5.287428
1 GRASS(GRASS) ke NOK
kr3.10488
1 GRASS(GRASS) ke NZD
$0.538788
1 GRASS(GRASS) ke PAB
B/.0.3044
1 GRASS(GRASS) ke PGK
K1.299788
1 GRASS(GRASS) ke QAR
ر.ق1.108016
1 GRASS(GRASS) ke RSD
дин.30.8966
1 GRASS(GRASS) ke UZS
soʻm3,623.808944
1 GRASS(GRASS) ke ALL
L25.530028
1 GRASS(GRASS) ke ANG
ƒ0.544876
1 GRASS(GRASS) ke AWG
ƒ0.54792
1 GRASS(GRASS) ke BBD
$0.6088
1 GRASS(GRASS) ke BAM
KM0.514436
1 GRASS(GRASS) ke BIF
Fr897.6756
1 GRASS(GRASS) ke BND
$0.39572
1 GRASS(GRASS) ke BSD
$0.3044
1 GRASS(GRASS) ke JMD
$48.81054
1 GRASS(GRASS) ke KHR
1,222.488664
1 GRASS(GRASS) ke KMF
Fr129.9788
1 GRASS(GRASS) ke LAK
6,617.391172
1 GRASS(GRASS) ke LKR
රු92.802428
1 GRASS(GRASS) ke MDL
L5.208284
1 GRASS(GRASS) ke MGA
Ar1,371.1698
1 GRASS(GRASS) ke MOP
P2.4352
1 GRASS(GRASS) ke MVR
4.68776
1 GRASS(GRASS) ke MWK
MK527.55564
1 GRASS(GRASS) ke MZN
MT19.46638
1 GRASS(GRASS) ke NPR
रु43.13348
1 GRASS(GRASS) ke PYG
2,158.8048
1 GRASS(GRASS) ke RWF
Fr442.2932
1 GRASS(GRASS) ke SBD
$2.502168
1 GRASS(GRASS) ke SCR
4.584264
1 GRASS(GRASS) ke SRD
$11.7194
1 GRASS(GRASS) ke SVC
$2.660456
1 GRASS(GRASS) ke SZL
L5.28134
1 GRASS(GRASS) ke TMT
m1.0654
1 GRASS(GRASS) ke TND
د.ت0.9007196
1 GRASS(GRASS) ke TTD
$2.060788
1 GRASS(GRASS) ke UGX
Sh1,064.1824
1 GRASS(GRASS) ke XAF
Fr172.8992
1 GRASS(GRASS) ke XCD
$0.82188
1 GRASS(GRASS) ke XOF
Fr172.8992
1 GRASS(GRASS) ke XPF
Fr31.3532
1 GRASS(GRASS) ke BWP
P4.09418
1 GRASS(GRASS) ke BZD
$0.611844
1 GRASS(GRASS) ke CVE
$29.173696
1 GRASS(GRASS) ke DJF
Fr54.1832
1 GRASS(GRASS) ke DOP
$19.57292
1 GRASS(GRASS) ke DZD
د.ج39.742464
1 GRASS(GRASS) ke FJD
$0.694032
1 GRASS(GRASS) ke GNF
Fr2,646.758
1 GRASS(GRASS) ke GTQ
Q2.331704
1 GRASS(GRASS) ke GYD
$63.668304
1 GRASS(GRASS) ke ISK
kr38.3544

Sumber Daya GRASS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GRASS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GRASS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GRASS

Berapa nilai GRASS (GRASS) hari ini?
Harga live GRASS dalam USD adalah 0.3044 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRASS ke USD saat ini?
Harga GRASS ke USD saat ini adalah $ 0.3044. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GRASS?
Kapitalisasi pasar GRASS adalah $ 74.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRASS?
Suplai beredar GRASS adalah 243.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRASS?
GRASS mencapai harga ATH sebesar 3.9008251430182934 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRASS?
GRASS mencapai harga ATL 0.27068091967654734 USD.
Berapa volume perdagangan GRASS?
Volume perdagangan 24 jam live GRASS adalah $ 358.62K USD.
Akankah harga GRASS naik lebih tinggi tahun ini?
GRASS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRASS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GRASS (GRASS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GRASS ke USD

Jumlah

GRASS
GRASS
USD
USD

1 GRASS = 0.3044 USD

Perdagangkan GRASS

GRASS/USDT
$0.3046
$0.3046$0.3046
+2.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,103.14
$101,103.14$101,103.14

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.09
$3,328.09$3,328.09

+0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.56
$156.56$156.56

+0.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1583
$1.1583$1.1583

+35.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,103.14
$101,103.14$101,103.14

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.09
$3,328.09$3,328.09

+0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.56
$156.56$156.56

+0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2152
$2.2152$2.2152

-0.86%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0114
$1.0114$1.0114

-0.46%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1145
$0.1145$0.1145

+129.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004010
$0.0004010$0.0004010

+167.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014000
$0.014000$0.014000

+1,300.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.461
$4.461$4.461

+346.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005409
$0.005409$0.005409

+153.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1145
$0.1145$0.1145

+129.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002297
$0.0000002297$0.0000002297

+53.13%