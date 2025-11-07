Apa yang dimaksud dengan GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GRASS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GRASS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang GRASS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GRASS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GRASS (USD)

Berapa nilai GRASS (GRASS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GRASS (GRASS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GRASS.

Cek prediksi harga GRASS sekarang!

Tokenomi GRASS (GRASS)

Memahami tokenomi GRASS (GRASS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRASS sekarang!

Cara membeli GRASS (GRASS)

Ingin mengetahui cara membeli GRASS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GRASS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GRASS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya GRASS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GRASS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GRASS Berapa nilai GRASS (GRASS) hari ini? Harga live GRASS dalam USD adalah 0.3044 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GRASS ke USD saat ini? $ 0.3044 . Cobalah Harga GRASS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GRASS? Kapitalisasi pasar GRASS adalah $ 74.24M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GRASS? Suplai beredar GRASS adalah 243.91M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GRASS? GRASS mencapai harga ATH sebesar 3.9008251430182934 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GRASS? GRASS mencapai harga ATL 0.27068091967654734 USD . Berapa volume perdagangan GRASS? Volume perdagangan 24 jam live GRASS adalah $ 358.62K USD . Akankah harga GRASS naik lebih tinggi tahun ini? GRASS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRASS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GRASS (GRASS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

